Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Аlександр написав:Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским?
Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?
Не меня, порохоботов плющит. За родственников не переживайте, к ГУЛАГу, НКВД отношений не имеют. Встречный вопрос. Вы уже забрали вклады из ПИБа или все еще храните?
vladvlas написав:Вопрос вам, как известному здесь украинофобу.
Самые настоящие украинофобы - это раскалывающие общество порохоботы. Причем некоторые совсем забавные персонажи с ветки недвиги. С 2013 года их схроны, берлоги и пр. бетонометры в долларовом эквиваленте в 1.5 - 2 раза обесценились в крупных городах, про райцентры уже и говорить нечего, а они все оды, дифирамбы пороху, ССолидарности поют.
vladvlas написав:Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"?
Вам уже ответили, разве что дополню. Их спецом и посадили немцы под домашний арест, мельника - в Кракове, бандеру - в Берлине, чтобы братки раньше времени не поубивали друг друга за право быть главным.
freeze написав:Попробую спрогнозировать схематично результаты парламентских выборов по партийным спискам, для интереса, потом можно проверить: 1. Слуга народа 2. Оппоблок Бойко-Медведчука 3. Голос 4-5 БПП и Батькивщина, примерно одинаково 6. Смешко 7. Оппоблок Ахметова, Мураева, мэров
Больше никто не пройдёт.
Я бы поменял местами Юлю и Вакарчука. В проход ахметовцев не верю. Хотя я в последнее время перестал понимать "чаяния народа" (а, возможно, никогда не понимал).