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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3108310931103111 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 172 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 57 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 172 Додано: Нед 09 чер, 2019 20:52 vladvlas написав: Аlександр написав: Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским? Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским? Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали? Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?

Не меня, порохоботов плющит. За родственников не переживайте, к ГУЛАГу, НКВД отношений не имеют. Встречный вопрос. Вы уже забрали вклады из ПИБа или все еще храните?

vladvlas написав: Вопрос вам, как известному здесь украинофобу. Вопрос вам, как известному здесь украинофобу.

Самые настоящие украинофобы - это раскалывающие общество порохоботы. Причем некоторые совсем забавные персонажи с ветки недвиги. С 2013 года их схроны, берлоги и пр. бетонометры в долларовом эквиваленте в 1.5 - 2 раза обесценились в крупных городах, про райцентры уже и говорить нечего, а они все оды, дифирамбы пороху, ССолидарности поют.

vladvlas написав: Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"? Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика",

Вам уже ответили, разве что дополню. Их спецом и посадили немцы под домашний арест, мельника - в Кракове, бандеру - в Берлине, чтобы братки раньше времени не поубивали друг друга за право быть главным. Не меня, порохоботов плющит. За родственников не переживайте, к ГУЛАГу, НКВД отношений не имеют. Встречный вопрос. Вы уже забрали вклады из ПИБа или все еще храните?Самые настоящие украинофобы - это раскалывающие общество порохоботы. Причем некоторые совсем забавные персонажи с ветки недвиги. С 2013 года их схроны, берлоги и пр. бетонометры в долларовом эквиваленте в 1.5 - 2 раза обесценились в крупных городах, про райцентры уже и говорить нечего, а они все оды, дифирамбы пороху, ССолидарности поют.Вам уже ответили, разве что дополню. Их спецом и посадили немцы под домашний арест, мельника - в Кракове, бандеру - в Берлине, чтобы братки раньше времени не поубивали друг друга за право быть главным. Аlександр Повідомлень: 3200 З нами з: 10.04.08 Подякував: 114 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2019 21:26 freeze написав: Попробую спрогнозировать схематично результаты парламентских выборов по партийным спискам, для интереса, потом можно проверить:

1. Слуга народа

2. Оппоблок Бойко-Медведчука

3. Голос

4-5 БПП и Батькивщина, примерно одинаково

6. Смешко

7. Оппоблок Ахметова, Мураева, мэров



Больше никто не пройдёт. Попробую спрогнозировать схематично результаты парламентских выборов по партийным спискам, для интереса, потом можно проверить:1. Слуга народа2. Оппоблок Бойко-Медведчука3. Голос4-5 БПП и Батькивщина, примерно одинаково6. Смешко7. Оппоблок Ахметова, Мураева, мэровБольше никто не пройдёт.

Я бы поменял местами Юлю и Вакарчука.

В проход ахметовцев не верю.

Хотя я в последнее время перестал понимать "чаяния народа" (а, возможно, никогда не понимал). Я бы поменял местами Юлю и Вакарчука.В проход ахметовцев не верю.Хотя я в последнее время перестал понимать "чаяния народа" (а, возможно, никогда не понимал). Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15922 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 01:04 freeze написав: Уже было объявлено, что ни с БПП, ни с Оппоблоком зелёные никогда не пойдут в коалицию.



Юля и Вакарчук скорее всего войдут в коалицию, честно говоря если особо покопать их желания и программы, то очень уж принципиальных отличий между ними нет.



При раскладах на сегодняшний день по соцопросам и количеству будущих депутатов премьером однозначно кто-то будет от Слуги народа.

Младшим партнерам достанутся плюшки чуть меньше - глава парламента, первый зам премьера, пару важных министерств, бюджетный комитет, налоговый комитет.

Не знаю, согласится ли Юля на главу парламента, но скорее всего предложат ей именно эту должность. Уже было объявлено, что ни с БПП, ни с Оппоблоком зелёные никогда не пойдут в коалицию.Юля и Вакарчук скорее всего войдут в коалицию, честно говоря если особо покопать их желания и программы, то очень уж принципиальных отличий между ними нет.При раскладах на сегодняшний день по соцопросам и количеству будущих депутатов премьером однозначно кто-то будет от Слуги народа.Младшим партнерам достанутся плюшки чуть меньше - глава парламента, первый зам премьера, пару важных министерств, бюджетный комитет, налоговый комитет.Не знаю, согласится ли Юля на главу парламента, но скорее всего предложат ей именно эту должность.

В принципе они могут сформировать большинство и без коалиции, если проведут достаточное число мажоритарщиков.

Возможно, возьмут в младшие партнеры Гриценко или Смешко (если кто-то из них преодолеет барьер). Экзотический вариант - союз с прошедшей партией Шария-Портнова.

"Голос" - не факт, что вообше пройдет, а если и порйдет, то после того как Вакарчук агитировал за Порошенко (с его "голосуй не по-приколу") - брать его в партнеры Зеленскому было бы унизительно. В принципе они могут сформировать большинство и без коалиции, если проведут достаточное число мажоритарщиков.Возможно, возьмут в младшие партнеры Гриценко или Смешко (если кто-то из них преодолеет барьер). Экзотический вариант - союз с прошедшей партией Шария-Портнова."Голос" - не факт, что вообше пройдет, а если и порйдет, то после того как Вакарчук агитировал за Порошенко (с его "голосуй не по-приколу") - брать его в партнеры Зеленскому было бы унизительно. Tegularius Повідомлень: 869 З нами з: 11.02.14 Подякував: 153 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3108310931103111 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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