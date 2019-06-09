Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Аlександр написав:Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским?
Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?
Не меня, порохоботов плющит. За родственников не переживайте, к ГУЛАГу, НКВД отношений не имеют. Встречный вопрос. Вы уже забрали вклады из ПИБа или все еще храните?
vladvlas написав:Вопрос вам, как известному здесь украинофобу.
Самые настоящие украинофобы - это раскалывающие общество порохоботы. Причем некоторые совсем забавные персонажи с ветки недвиги. С 2013 года их схроны, берлоги и пр. бетонометры в долларовом эквиваленте в 1.5 - 2 раза обесценились в крупных городах, про райцентры уже и говорить нечего, а они все оды, дифирамбы пороху, ССолидарности поют.
vladvlas написав:Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"?
Вам уже ответили, разве что дополню. Их спецом и посадили немцы под домашний арест, мельника - в Кракове, бандеру - в Берлине, чтобы братки раньше времени не поубивали друг друга за право быть главным.
freeze написав:Попробую спрогнозировать схематично результаты парламентских выборов по партийным спискам, для интереса, потом можно проверить: 1. Слуга народа 2. Оппоблок Бойко-Медведчука 3. Голос 4-5 БПП и Батькивщина, примерно одинаково 6. Смешко 7. Оппоблок Ахметова, Мураева, мэров
Больше никто не пройдёт.
Я бы поменял местами Юлю и Вакарчука. В проход ахметовцев не верю. Хотя я в последнее время перестал понимать "чаяния народа" (а, возможно, никогда не понимал).
freeze написав:Уже было объявлено, что ни с БПП, ни с Оппоблоком зелёные никогда не пойдут в коалицию.
Юля и Вакарчук скорее всего войдут в коалицию, честно говоря если особо покопать их желания и программы, то очень уж принципиальных отличий между ними нет.
При раскладах на сегодняшний день по соцопросам и количеству будущих депутатов премьером однозначно кто-то будет от Слуги народа. Младшим партнерам достанутся плюшки чуть меньше - глава парламента, первый зам премьера, пару важных министерств, бюджетный комитет, налоговый комитет. Не знаю, согласится ли Юля на главу парламента, но скорее всего предложат ей именно эту должность.
В принципе они могут сформировать большинство и без коалиции, если проведут достаточное число мажоритарщиков. Возможно, возьмут в младшие партнеры Гриценко или Смешко (если кто-то из них преодолеет барьер). Экзотический вариант - союз с прошедшей партией Шария-Портнова. "Голос" - не факт, что вообше пройдет, а если и порйдет, то после того как Вакарчук агитировал за Порошенко (с его "голосуй не по-приколу") - брать его в партнеры Зеленскому было бы унизительно.
ЛАД написав:В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.
Чергова порція маячні від русіш- пропагандиста Лада.
З ким домовлявся СрСР ділити Польщу в 1939 році? З Німеччиною чи Англією Францією???
Слышишь, (ч)удак, а с кем Польша делила Чехословакию в сентябре 1938? "З Німеччиною чи Англією Францією???" Учите историю, "політична повія"! Ваши "успехи в точных науках" сводятся к знаниям 2+2=2*2=4?
Русіш-брат, ти уважно подивись наведені цифри. Ти хоч здатен розрізнити 1938 і 1939 ? Арихметик хрєнов.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 10 чер, 2019 11:49, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
freeze написав:Попробую спрогнозировать схематично результаты парламентских выборов по партийным спискам, для интереса, потом можно проверить: 1. Слуга народа 2. Оппоблок Бойко-Медведчука 3. Голос 4-5 БПП и Батькивщина, примерно одинаково 6. Смешко 7. Оппоблок Ахметова, Мураева, мэров
Больше никто не пройдёт.
1. Слуга народа 2. Бойко-Медведчуки 3. Батькивщина 4. Громадянська позицiя 5. Голос 6. Смешко 7. БПП Оппоблок мураева и Меров в раду не попадет, если не доберут к себе еще людей.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Пропагандистские фантазии на исторические темы хороши тем, что вранье очевидно и видно сразу. Да еще на основе мемуаров коллаборанта с нацистами, поляками и вторым рейхом. Эмигранты пишут воспоминания про подьем "украинства" на Херсонщине и как добрые гайдамаки учили в селе местных детей украинской грамоте. А местные про помощь киевских войск австрийцам и немцам в грабеже этой самой "хлеборобской Украины", вывозе продовольствия и карательных акциях. В результате во время гражданской войны УНР присутствовало в Херсонской губернии чисто формально, когда атаман Григорьев "признал" на короткое время власть Петлюры. А весной 1920го банды Омеляновича-Павленко на Херсонщине селяне были также рады видеть, как и греков и французов из армии Антанты, или войска "белых".
З.Ы. Рядом переименовали пионерскую улицу в улицу Омеляновича-Павленко. Если думаете что после переименования на убитой дороге появилось первоклассное асфальто-бетонное покрытие, то тест на порохоботство пройден успешно.