Додано: Пон 10 чер, 2019 11:19

Frant написав: Про українську Херсонщину початку ХХ ст, і як русіш-"брати" допомогли їй "розбагатіти".





https://petrimazepa.com/uk/mozhna_prost ... s_stalosya Про українську Херсонщину початку ХХ ст, і як русіш-"брати" допомогли їй "розбагатіти".

Там хороший комментарийПропагандистские фантазии на исторические темы хороши тем, что вранье очевидно и видно сразу. Да еще на основе мемуаров коллаборанта с нацистами, поляками и вторым рейхом. Эмигранты пишут воспоминания про подьем "украинства" на Херсонщине и как добрые гайдамаки учили в селе местных детей украинской грамоте. А местные про помощь киевских войск австрийцам и немцам в грабеже этой самой "хлеборобской Украины", вывозе продовольствия и карательных акциях. В результате во время гражданской войны УНР присутствовало в Херсонской губернии чисто формально, когда атаман Григорьев "признал" на короткое время власть Петлюры. А весной 1920го банды Омеляновича-Павленко на Херсонщине селяне были также рады видеть, как и греков и французов из армии Антанты, или войска "белых".З.Ы. Рядом переименовали пионерскую улицу в улицу Омеляновича-Павленко. Если думаете что после переименования на убитой дороге появилось первоклассное асфальто-бетонное покрытие, то тест на порохоботство пройден успешно.