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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3109311031113112>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 173
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:52

  vladvlas написав:
  Аlександр написав:Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским?
Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?

Не меня, порохоботов плющит. За родственников не переживайте, к ГУЛАГу, НКВД отношений не имеют. Встречный вопрос. Вы уже забрали вклады из ПИБа или все еще храните?
  vladvlas написав:Вопрос вам, как известному здесь украинофобу.

Самые настоящие украинофобы - это раскалывающие общество порохоботы. Причем некоторые совсем забавные персонажи с ветки недвиги. С 2013 года их схроны, берлоги и пр. бетонометры в долларовом эквиваленте в 1.5 - 2 раза обесценились в крупных городах, про райцентры уже и говорить нечего, а они все оды, дифирамбы пороху, ССолидарности поют.
  vladvlas написав:Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"?Зображення

Вам уже ответили, разве что дополню. Их спецом и посадили немцы под домашний арест, мельника - в Кракове, бандеру - в Берлине, чтобы братки раньше времени не поубивали друг друга за право быть главным.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 21:26

  freeze написав:Попробую спрогнозировать схематично результаты парламентских выборов по партийным спискам, для интереса, потом можно проверить:
1. Слуга народа
2. Оппоблок Бойко-Медведчука
3. Голос
4-5 БПП и Батькивщина, примерно одинаково
6. Смешко
7. Оппоблок Ахметова, Мураева, мэров

Больше никто не пройдёт.

Я бы поменял местами Юлю и Вакарчука.
В проход ахметовцев не верю.
Хотя я в последнее время перестал понимать "чаяния народа" (а, возможно, никогда не понимал).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 01:04

  freeze написав:Уже было объявлено, что ни с БПП, ни с Оппоблоком зелёные никогда не пойдут в коалицию.

Юля и Вакарчук скорее всего войдут в коалицию, честно говоря если особо покопать их желания и программы, то очень уж принципиальных отличий между ними нет.

При раскладах на сегодняшний день по соцопросам и количеству будущих депутатов премьером однозначно кто-то будет от Слуги народа.
Младшим партнерам достанутся плюшки чуть меньше - глава парламента, первый зам премьера, пару важных министерств, бюджетный комитет, налоговый комитет.
Не знаю, согласится ли Юля на главу парламента, но скорее всего предложат ей именно эту должность.

В принципе они могут сформировать большинство и без коалиции, если проведут достаточное число мажоритарщиков.
Возможно, возьмут в младшие партнеры Гриценко или Смешко (если кто-то из них преодолеет барьер). Экзотический вариант - союз с прошедшей партией Шария-Портнова.
"Голос" - не факт, что вообше пройдет, а если и порйдет, то после того как Вакарчук агитировал за Порошенко (с его "голосуй не по-приколу") - брать его в партнеры Зеленскому было бы унизительно.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 06:52

Про українську Херсонщину початку ХХ ст, і як русіш-"брати" допомогли їй "розбагатіти".


https://petrimazepa.com/uk/mozhna_prost ... s_stalosya
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 06:55

  ЛАД написав:
  Frant написав:
  ЛАД написав:В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.


Чергова порція маячні від русіш- пропагандиста Лада.

З ким домовлявся СрСР ділити Польщу в 1939 році? З Німеччиною чи Англією Францією???


Слышишь, (ч)удак, а с кем Польша делила Чехословакию в сентябре 1938? "З Німеччиною чи Англією Францією???"
Учите историю, "політична повія"!
Ваши "успехи в точных науках" сводятся к знаниям 2+2=2*2=4?

Русіш-брат, ти уважно подивись наведені цифри. Ти хоч здатен розрізнити 1938 і 1939 ? Арихметик хрєнов.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 10 чер, 2019 11:49, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 07:46

  freeze написав:Попробую спрогнозировать схематично результаты парламентских выборов по партийным спискам, для интереса, потом можно проверить:
1. Слуга народа
2. Оппоблок Бойко-Медведчука
3. Голос
4-5 БПП и Батькивщина, примерно одинаково
6. Смешко
7. Оппоблок Ахметова, Мураева, мэров

Больше никто не пройдёт.

1. Слуга народа
2. Бойко-Медведчуки
3. Батькивщина
4. Громадянська позицiя
5. Голос
6. Смешко
7. БПП
Оппоблок мураева и Меров в раду не попадет, если не доберут к себе еще людей.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:00

Новый соцопрос
КМИС

Слуга народа - 48,5 %
Оппоблок-за Ж - 11,8 %
ЕС - 8,1 %
Батькивщина - 7,8 %
Голос - 5,6 %
Смешко - 3,8 %
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:06

Соцопрос КМИС

Кого бы вы хотели видеть премьер-министром

Бойко - 12,9 %
Тимошенко - 11,3 %
Смешко - 8,1 %
Гройсман - 7,7 %
Гриценко - 4,0 %
Порошенко - 2,6 %

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r ... 864&page=1
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:19

  Frant написав:Про українську Херсонщину початку ХХ ст, і як русіш-"брати" допомогли їй "розбагатіти".


https://petrimazepa.com/uk/mozhna_prost ... s_stalosya


Там хороший комментарий

Пропагандистские фантазии на исторические темы хороши тем, что вранье очевидно и видно сразу. Да еще на основе мемуаров коллаборанта с нацистами, поляками и вторым рейхом. Эмигранты пишут воспоминания про подьем "украинства" на Херсонщине и как добрые гайдамаки учили в селе местных детей украинской грамоте. А местные про помощь киевских войск австрийцам и немцам в грабеже этой самой "хлеборобской Украины", вывозе продовольствия и карательных акциях. В результате во время гражданской войны УНР присутствовало в Херсонской губернии чисто формально, когда атаман Григорьев "признал" на короткое время власть Петлюры. А весной 1920го банды Омеляновича-Павленко на Херсонщине селяне были также рады видеть, как и греков и французов из армии Антанты, или войска "белых".

З.Ы. Рядом переименовали пионерскую улицу в улицу Омеляновича-Павленко. Если думаете что после переименования на убитой дороге появилось первоклассное асфальто-бетонное покрытие, то тест на порохоботство пройден успешно.
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freeze А чего Бойко? Сразу Азирова обратно пригласить и хлебом-солью встретить. Надо видео с Лавровым вставить с его коронной фразой про наших избирателей и охлос вообще.
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