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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3109311031113112 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 173 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 173 Додано: Пон 10 чер, 2019 11:26 vladvlas написав: Аlександр написав: Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским? Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским? Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?



Вопрос вам, как известному здесь украинофобу.

Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"? Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?Вопрос вам, как известному здесь украинофобу.Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"?



В Украине это не афишируется, но касательно бандеры есть вполне сформировавшееся мнение в странах, которые на данный момент являются нашими основными союзниками.

Личность более чем неоднозначная и делать на ней акцент - как минимум не умно. В Украине это не афишируется, но касательно бандеры есть вполне сформировавшееся мнение в странах, которые на данный момент являются нашими основными союзниками.Личность более чем неоднозначная и делать на ней акцент - как минимум не умно. rjkz

Повідомлень: 9399 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 11:32 Re: Політичні дискусії shapo написав: З.Ы. Рядом переименовали пионерскую улицу в улицу Омеляновича-Павленко.[/i]



Охренеть.

А нельзя было какой то одной фамилией улицу обозначить в знак уважения к жителям улицы ? Охренеть.А нельзя было какой то одной фамилией улицу обозначить в знак уважения к жителям улицы ? freeze 4 Повідомлень: 11778 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3575 раз. Подякували: 5210 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 11:35 ЛАД написав: vladvlas написав: Аlександр написав: Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским? Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским? Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?



Вопрос вам, как известному здесь украинофобу.

Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"?

............ Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?Вопрос вам, как известному здесь украинофобу.Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"?............

Вопрос, правда, не ко мне, но позвольте ответить.

У Бандеры, Шухевича и пр. был выбор с кем и против кого заключать союзы.

У СССР в 1939 тоже выбор был. И он заключал договоры с Францией и Чехословакией, в 1939 вёл активные переговоры с Англией-Францией.

Почитайте об истории Мюнхенского соглашения. Чехи, простите, струсили и подчинились англо-франко-немецкому диктату. А "бедная и несчастная" Польша, разделённая в последствии между Германией и СССР, принимала активное участие в разделе Чехословакии.

В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось. Пришлось договариваться с Германией - боялись единого союза Запада против СССР. Основания для таких опасений были.

К примеру, заместитель министра иностранных дел Великобритании Кадоган записал в своем дневнике: «Премьер-министр (Чемберлен) заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами». Лозунг консерваторов в то время был: «Чтобы жила Британия, большевизм должен умереть»[8

(Из Вики - "Мюнхенское соглашение")



Но не стоит сегодня возвращаться снова и снова к этим вопросам.

Мы со Starikan"ом вспомнили ту войну только для сравнения с сегодняшней , а не для обсуждения истории. А подолянин (и вслед за ним Вы) пытаетесь опять возбудить не нужные сегодня споры.

Это отвлекает от сегодняшней войны и сегодняшних проблем. Вопрос, правда, не ко мне, но позвольте ответить.У Бандеры, Шухевича и пр. былс кем и против кого заключать союзы.У СССР в 1939 тоже выбор был. И он заключал договоры с Францией и Чехословакией, в 1939 вёл активные переговоры с Англией-Францией.Почитайте об истории Мюнхенского соглашения. Чехи, простите, струсили и подчинились англо-франко-немецкому диктату. А "бедная и несчастная" Польша, разделённая в последствии между Германией и СССР, принимала активное участие в разделе Чехословакии.В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось. Пришлось договариваться с Германией - боялись единого союза Запада против СССР. Основания для таких опасений были.(Из Вики - "Мюнхенское соглашение")Но не стоит сегодня возвращаться снова и снова к этим вопросам.Мы со"ом вспомниливойну только для сравнения с, а не для обсуждения истории. А(и вслед за ним Вы) пытаетесь опять возбудить не нужные сегодня споры.Это отвлекает от сегодняшней войны и сегодняшних проблем.



дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается. дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается. rjkz

Повідомлень: 9399 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 11:37 antey1969 написав: ЛАД написав: В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось. В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.

Кстати, история повторяется.

Мы десятилетиями пытаемся получить от ЕС сигналы(даже не дорожную карту) о возможности членства Украины в ЕС, но Европа "не замечает" Кстати, история повторяется.Мы десятилетиями пытаемся получить от ЕС сигналы(даже не дорожную карту) о возможности членства Украины в ЕС, но Европа "не замечает"



Для этого надо разделять европейские ценности, а не просто быть географически в Европе. Для этого надо разделять европейские ценности, а не просто быть географически в Европе. rjkz

Повідомлень: 9399 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 11:42 freeze написав: pesikot написав: antey1969 написав: Не более чем, голословное утверждение. Сигналов от ЕС есть немало. И шаги навстречу, как то - ассоциация с ЕС, безвиз Не более чем, голословное утверждение. Сигналов от ЕС есть немало. И шаги навстречу, как то - ассоциация с ЕС, безвиз



Безвиз и ассоциация есть у десятков стран, которые даже гипотетически не могут попасть в Евросоюз. Так что полностью голословное утверждение.

Мне кажется, что на данном этапе ЕС в принципе не планирует интегрировать в себя Украину. Во-первых, слишком большая и проблемная страна, во-вторых, сам Евросоюз в силу последних расширений попал в капкан проблем и ругани между членами, пока не включили страны Восточной Европы всё было достаточно мирно и бесконфликтно. Безвиз и ассоциация есть у десятков стран, которые даже гипотетически не могут попасть в Евросоюз. Так что полностью голословное утверждение.Мне кажется, что на данном этапе ЕС в принципе не планирует интегрировать в себя Украину. Во-первых, слишком большая и проблемная страна, во-вторых, сам Евросоюз в силу последних расширений попал в капкан проблем и ругани между членами, пока не включили страны Восточной Европы всё было достаточно мирно и бесконфликтно.



На мой взгляд, очень показательно "ожидание" Турции.

Ментально чуждая культура, не разделяющая европейских норм, не будет принята в ЕС. Украины это тоже касается. На мой взгляд, очень показательно "ожидание" Турции.Ментально чуждая культура, не разделяющая европейских норм, не будет принята в ЕС. Украины это тоже касается. rjkz

Повідомлень: 9399 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 11:51

Нові обличчя, кажете??



Ви вже пораділи за список "нових облич" партії "Слуга народу"? Побачили у списку своїх гарних знайомих, класних "чуваків та чувіх"? Повірили, що новий парламент буде якісно кращим за чинний?



Повертайтеся на землю.



Вони нічим не кращі "нових облич", якими ряснів список БПП восени 2014-го.



І тут Фейсбук вибухнув. Ви легко можете знайти дописи про антимайданівця Макса Бужинського, про людину Медведчука Дмитра Співака, про медіакілера Олександра Дубінського. Та й про інших сумнівних персонажів, які стали кандидатами партії Зеленського або за списком, або за мажоритарними округами."



https://uainfo.org/blognews/1560151777- ... virku.html



Зекоманда!Нові обличчя, кажете??Ви вже пораділи за список "нових облич" партії "Слуга народу"? Побачили у списку своїх гарних знайомих, класних "чуваків та чувіх"? Повірили, що новий парламент буде якісно кращим за чинний?Повертайтеся на землю.Вони нічим не кращі "нових облич", якими ряснів список БПП восени 2014-го.І тут Фейсбук вибухнув. Ви легко можете знайти Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19984 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 12:01 Frant написав: Зекоманда!

Нові обличчя, кажете?? Зекоманда!Нові обличчя, кажете??



Отличный список, все новые лица, ни одного от старой власти папередников, ни одного бывшего депутата. Всё как и обещали избирателям. Отличный список, все новые лица, ни одного от старой власти папередников, ни одного бывшего депутата. Всё как и обещали избирателям. freeze 4 Повідомлень: 11778 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3575 раз. Подякували: 5210 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3109311031113112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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