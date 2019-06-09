Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Аlександр написав:Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским?
Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?
Вопрос вам, как известному здесь украинофобу. Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"?
В Украине это не афишируется, но касательно бандеры есть вполне сформировавшееся мнение в странах, которые на данный момент являются нашими основными союзниками. Личность более чем неоднозначная и делать на ней акцент - как минимум не умно.
Аlександр написав:Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским?
Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?
Вопрос вам, как известному здесь украинофобу. Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"? ............
Вопрос, правда, не ко мне, но позвольте ответить. У Бандеры, Шухевича и пр. был выбор с кем и против кого заключать союзы. У СССР в 1939 тоже выбор был. И он заключал договоры с Францией и Чехословакией, в 1939 вёл активные переговоры с Англией-Францией. Почитайте об истории Мюнхенского соглашения. Чехи, простите, струсили и подчинились англо-франко-немецкому диктату. А "бедная и несчастная" Польша, разделённая в последствии между Германией и СССР, принимала активное участие в разделе Чехословакии. В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось. Пришлось договариваться с Германией - боялись единого союза Запада против СССР. Основания для таких опасений были.
К примеру, заместитель министра иностранных дел Великобритании Кадоган записал в своем дневнике: «Премьер-министр (Чемберлен) заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами». Лозунг консерваторов в то время был: «Чтобы жила Британия, большевизм должен умереть»[8
(Из Вики - "Мюнхенское соглашение")
Но не стоит сегодня возвращаться снова и снова к этим вопросам. Мы со Starikan"ом вспомнили ту войну только для сравнения с сегодняшней, а не для обсуждения истории. А подолянин (и вслед за ним Вы) пытаетесь опять возбудить не нужные сегодня споры. Это отвлекает от сегодняшней войны и сегодняшних проблем.
дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается.
antey1969 написав:Не более чем, голословное утверждение. Сигналов от ЕС есть немало. И шаги навстречу, как то - ассоциация с ЕС, безвиз
Безвиз и ассоциация есть у десятков стран, которые даже гипотетически не могут попасть в Евросоюз. Так что полностью голословное утверждение. Мне кажется, что на данном этапе ЕС в принципе не планирует интегрировать в себя Украину. Во-первых, слишком большая и проблемная страна, во-вторых, сам Евросоюз в силу последних расширений попал в капкан проблем и ругани между членами, пока не включили страны Восточной Европы всё было достаточно мирно и бесконфликтно.
На мой взгляд, очень показательно "ожидание" Турции. Ментально чуждая культура, не разделяющая европейских норм, не будет принята в ЕС. Украины это тоже касается.
Ви вже пораділи за список "нових облич" партії "Слуга народу"? Побачили у списку своїх гарних знайомих, класних "чуваків та чувіх"? Повірили, що новий парламент буде якісно кращим за чинний?
Повертайтеся на землю.
Вони нічим не кращі "нових облич", якими ряснів список БПП восени 2014-го.
І тут Фейсбук вибухнув. Ви легко можете знайти дописи про антимайданівця Макса Бужинського, про людину Медведчука Дмитра Співака, про медіакілера Олександра Дубінського. Та й про інших сумнівних персонажів, які стали кандидатами партії Зеленського або за списком, або за мажоритарними округами."