ЛАД написав:

vladvlas написав: Аlександр написав: Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским? Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским? Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?



Вопрос вам, как известному здесь украинофобу.

Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"?

............ Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?Вопрос вам, как известному здесь украинофобу.Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"?............

выбор

К примеру, заместитель министра иностранных дел Великобритании Кадоган записал в своем дневнике: «Премьер-министр (Чемберлен) заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами». Лозунг консерваторов в то время был: «Чтобы жила Британия, большевизм должен умереть»[8

сегодняшней

Вопрос, правда, не ко мне, но позвольте ответить.У Бандеры, Шухевича и пр. былс кем и против кого заключать союзы.У СССР в 1939 тоже выбор был. И он заключал договоры с Францией и Чехословакией, в 1939 вёл активные переговоры с Англией-Францией.Почитайте об истории Мюнхенского соглашения. Чехи, простите, струсили и подчинились англо-франко-немецкому диктату. А "бедная и несчастная" Польша, разделённая в последствии между Германией и СССР, принимала активное участие в разделе Чехословакии.В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось. Пришлось договариваться с Германией - боялись единого союза Запада против СССР. Основания для таких опасений были.(Из Вики - "Мюнхенское соглашение")Но не стоит сегодня возвращаться снова и снова к этим вопросам.Мы со"ом вспомниливойну только для сравнения с, а не для обсуждения истории. А(и вслед за ним Вы) пытаетесь опять возбудить не нужные сегодня споры.Это отвлекает от сегодняшней войны и сегодняшних проблем.