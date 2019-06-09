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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3110311131123113>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 173
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:26

  vladvlas написав:
  Аlександр написав:Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским?
Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?

Вопрос вам, как известному здесь украинофобу.
Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"?Зображення


В Украине это не афишируется, но касательно бандеры есть вполне сформировавшееся мнение в странах, которые на данный момент являются нашими основными союзниками.
Личность более чем неоднозначная и делать на ней акцент - как минимум не умно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:32

Re: Політичні дискусії

shapo написав:З.Ы. Рядом переименовали пионерскую улицу в улицу Омеляновича-Павленко.[/i]


Охренеть.
А нельзя было какой то одной фамилией улицу обозначить в знак уважения к жителям улицы ?
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:35

  ЛАД написав:
  vladvlas написав:
  Аlександр написав:Кстати, а какая разница между бандеровцами, мельниковцами, бульбашами и сс галичина, которые грызлись между собой под теплым немецким крылышком, как все последние 27 лет оранжевые под американским?
Что-то вас до сих пор от бандеровцев плющит... Родственники, случайно, в ГУЛАГе не работали?

Вопрос вам, как известному здесь украинофобу.
Почему можно проводить совместные советско-германские парады и делить Восточную Европу на двоих со своим союзником Гитлером, потому что это "геополитика", а условное сотрудничество с немцами Степана Бандеры, просидевшего войну в немецкой тюрьме, это "преступное пособничество фашизму"?
............

Вопрос, правда, не ко мне, но позвольте ответить.
У Бандеры, Шухевича и пр. был выбор с кем и против кого заключать союзы.
У СССР в 1939 тоже выбор был. И он заключал договоры с Францией и Чехословакией, в 1939 вёл активные переговоры с Англией-Францией.
Почитайте об истории Мюнхенского соглашения. Чехи, простите, струсили и подчинились англо-франко-немецкому диктату. А "бедная и несчастная" Польша, разделённая в последствии между Германией и СССР, принимала активное участие в разделе Чехословакии.
В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось. Пришлось договариваться с Германией - боялись единого союза Запада против СССР. Основания для таких опасений были.
К примеру, заместитель министра иностранных дел Великобритании Кадоган записал в своем дневнике: «Премьер-министр (Чемберлен) заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами». Лозунг консерваторов в то время был: «Чтобы жила Британия, большевизм должен умереть»[8

(Из Вики - "Мюнхенское соглашение")

Но не стоит сегодня возвращаться снова и снова к этим вопросам.
Мы со Starikan"ом вспомнили ту войну только для сравнения с сегодняшней, а не для обсуждения истории. А подолянин (и вслед за ним Вы) пытаетесь опять возбудить не нужные сегодня споры.
Это отвлекает от сегодняшней войны и сегодняшних проблем.


дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:37

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.

Кстати, история повторяется.
Мы десятилетиями пытаемся получить от ЕС сигналы(даже не дорожную карту) о возможности членства Украины в ЕС, но Европа "не замечает"


Для этого надо разделять европейские ценности, а не просто быть географически в Европе.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:42

  freeze написав:
  pesikot написав:
  antey1969 написав:Не более чем, голословное утверждение. Сигналов от ЕС есть немало. И шаги навстречу, как то - ассоциация с ЕС, безвиз


Безвиз и ассоциация есть у десятков стран, которые даже гипотетически не могут попасть в Евросоюз. Так что полностью голословное утверждение.
Мне кажется, что на данном этапе ЕС в принципе не планирует интегрировать в себя Украину. Во-первых, слишком большая и проблемная страна, во-вторых, сам Евросоюз в силу последних расширений попал в капкан проблем и ругани между членами, пока не включили страны Восточной Европы всё было достаточно мирно и бесконфликтно.


На мой взгляд, очень показательно "ожидание" Турции.
Ментально чуждая культура, не разделяющая европейских норм, не будет принята в ЕС. Украины это тоже касается.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:51

Зекоманда!
Нові обличчя, кажете??

Ви вже пораділи за список "нових облич" партії "Слуга народу"? Побачили у списку своїх гарних знайомих, класних "чуваків та чувіх"? Повірили, що новий парламент буде якісно кращим за чинний?

Повертайтеся на землю.

Вони нічим не кращі "нових облич", якими ряснів список БПП восени 2014-го.

І тут Фейсбук вибухнув. Ви легко можете знайти дописи про антимайданівця Макса Бужинського, про людину Медведчука Дмитра Співака, про медіакілера Олександра Дубінського. Та й про інших сумнівних персонажів, які стали кандидатами партії Зеленського або за списком, або за мажоритарними округами."

https://uainfo.org/blognews/1560151777- ... virku.html

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Frant
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:01

  Frant написав:Зекоманда!
Нові обличчя, кажете??


Отличный список, все новые лица, ни одного от старой власти папередников, ни одного бывшего депутата. Всё как и обещали избирателям.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:21

  freeze написав:
  Frant написав:Зекоманда!
Нові обличчя, кажете??


Отличный список, все новые лица, ни одного от старой власти папередников, ни одного бывшего депутата. Всё как и обещали избирателям.

Чергова порція брехні.

З коментарів:

"С огромным интересом ждал список "Слуги народа".
Дождался.
От Ив.-Франковска: "новое лицо" Роман Мулик.
Эксдепутат облрады от Партии Регионов, был с Овощем до февраля 2014-го!
Отлично. Не пролезет в ВР, возможно будет губером.
Жрите, зебилы, регионалов, не обляпайтес".

https://censor.net.ua/ua/news/3131378/r ... leno_video
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:24

  Frant написав:
  ЛАД написав:
  Frant написав:----------------------
ЛАД
В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.
----------------------
Чергова порція маячні від русіш- пропагандиста Лада.

З ким домовлявся СрСР ділити Польщу в 1939 році? З Німеччиною чи Англією Францією???


Слышишь, (ч)удак, а с кем Польша делила Чехословакию в сентябре 1938? "З Німеччиною чи Англією Францією???"
Учите историю, "політична повія"!
Ваши "успехи в точных науках" сводятся к знаниям 2+2=2*2=4?

Русіш-брат, ти уважно подивись наведені цифри. Ти хоч здатен розрізнити 1938 і 1939 ? Арихметик хрєнов.

1. Чуєш, дОцент, не тикай, бо зламаєшся.
Ми з Вами свиней не пасли.
2. "Арихметик хрєнов" - це Ви про себе?
Клепки не вистачає зрозуміти, що події 1939 це наслідки 1938 та попередніх років?
Чи все ж таки Ваші знання математики обмежуються, як я і писав, 2+2=2*2=4?

Про українську Херсонщину початку ХХ ст, і як русіш-"брати" допомогли їй "розбагатіти".
https://petrimazepa.com/uk/mozhna_prost ... s_stalosya

shapo уже процитировал Вам хороший комментарий по Вашей ссылке.
Но вообще, ссылка ни о чём - информации там ноль.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:29

  ЛАД написав:В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.


  ЛАД написав:Клепки не вистачає зрозуміти, що події 1939 це наслідки 1938 та попередніх років?


Друга світова війна почалась в вересні 1939 року, ніяк не в 1938.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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