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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3110311131123113 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 173 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 173 Додано: Пон 10 чер, 2019 12:36 rjkz написав: ЛАД написав: ........

Но не стоит сегодня возвращаться снова и снова к этим вопросам.

Мы со Starikan"ом вспомнили ту войну только для сравнения с сегодняшней , а не для обсуждения истории. А подолянин (и вслед за ним Вы) пытаетесь опять возбудить не нужные сегодня споры.

Это отвлекает от сегодняшней войны и сегодняшних проблем. ........Но не стоит сегодня возвращаться снова и снова к этим вопросам.Мы со"ом вспомниливойну только для сравнения с, а не для обсуждения истории. А(и вслед за ним Вы) пытаетесь опять возбудить не нужные сегодня споры.Это отвлекает от сегодняшней войны и сегодняшних проблем.



дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем, как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается. дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем, как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается.

Согласен, поэтому и писал: "не стоит сегодня возвращаться снова и снова к этим вопросам".

Признали Бандеру, назвали несколько улиц его именем, признали ОУНовцев участниками войны, и ладно. А превозносить их на каждом шагу и делать из них главных и единственных героев Украины не стоит. Не надо переносить проблемы прошлого в настоящее и, тем более, в будущее. Согласен, поэтому и писал: "не стоит сегодня возвращаться снова и снова к этим вопросам".Признали Бандеру, назвали несколько улиц его именем, признали ОУНовцев участниками войны, и ладно. А превозносить их на каждом шагу и делать из них главных и единственных героев Украины не стоит. Не надо переносить проблемы прошлого в настоящее и, тем более, в будущее.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13339 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 12:42 https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5949213542



"Просто перестать стрелять" (с) "Просто перестать стрелять" (с) Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15923 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 13:28 Frant

ЛАД написав: shapo уже процитировал Вам хороший комментарий по Вашей ссылке.

Но вообще, ссылка ни о чём - информации там ноль shapo уже процитировал Вам хороший комментарий по Вашей ссылке.Но вообще, ссылка ни о чём - информации там ноль

Звісно, для руськомірців є лише одна правдива книга, згідно якої можна вивчати історію України першої третини ХХ ст.



Називається вона "Краткий курс ВКП (б)", автор Й.Сталін.



Всі інші джерела, на їхню думку, є неправильними.

............ Звісно,Всі інші джерела, на їхню думку, є неправильними.............

1. На городі бузина, а в Києві дядько.

Я Вам ни слова не писал об истории в своем посте, а только о том, что по Вашей ссылке нет никакой информации.

2. А Вы сами "Краткий курс истории ВКП(б)" хоть в руках держали или только нашли фото обложки в инете?

Ваш круг чтения, похоже, ограничивается uainfo и несколькими аналогичными, да и их Вы читаете весьма выборочно. 1. На городі бузина, а в Києві дядько.Я Вам ни слова не писал об истории в своем посте, а только о том, что по Вашей ссылке нет никакой информации.2. А Вы сами "Краткий курс истории ВКП(б)" хоть в руках держали или только нашли фото обложки в инете?Ваш круг чтения, похоже, ограничивается uainfo и несколькими аналогичными, да и их Вы читаете весьма выборочно.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13339 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 13:38 Starikan написав: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2343877149214422&id=100007764793287&preview_rid=2343885949213542



"Просто перестать стрелять" (с) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2343877149214422&id=100007764793287&preview_rid=2343885949213542"Просто перестать стрелять" (с)

Честно говоря, не знаю, откуда взялись эти слова.

Понятно, что всё это далеко не просто. И "просто перестать стрелять" не решит проблему войны. Но, к сожалению, погибшие были и когда запрещали стрелять в ответ, и когда разрешали.

Понятно, что одностороннее прекращение огня войну не прекратит.

Но и ответные или не очень обстрелы из тяжёлой артиллерии тоже не спасают. Погибшие и раненые были регулярно. Честно говоря, не знаю, откуда взялись эти слова.Понятно, что всё это далеко не просто. И "просто перестать стрелять" не решит проблему войны. Но, к сожалению, погибшие были и когда запрещали стрелять в ответ, и когда разрешали.Понятно, что одностороннее прекращение огня войну не прекратит.Но и ответные или не очень обстрелы из тяжёлой артиллерии тоже не спасают. Погибшие и раненые были регулярно.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13339 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 13:46 барабашов написав: freeze А чего Бойко? Сразу Азирова обратно пригласить и хлебом-солью встретить. Надо видео с Лавровым вставить с его коронной фразой про наших избирателей и охлос вообще. А чего Бойко? Сразу Азирова обратно пригласить и хлебом-солью встретить. Надо видео с Лавровым вставить с его коронной фразой про наших избирателей и охлос вообще.

если оценивать премьера не на эмоциональном уровне, а по делам, то Азаров не самый худший из вариантов... если оценивать премьера не на эмоциональном уровне, а по делам, то Азаров не самый худший из вариантов... Vagabondo Повідомлень: 48 З нами з: 26.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3110311131123113 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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