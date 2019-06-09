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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:36
rjkz написав: ЛАД написав:
........
Но не стоит сегодня возвращаться снова и снова к этим вопросам.
Мы со Starikan
"ом вспомнили ту
войну только для сравнения с сегодняшней
, а не для обсуждения истории. А подолянин
(и вслед за ним Вы) пытаетесь опять возбудить не нужные сегодня споры.
Это отвлекает от сегодняшней войны и сегодняшних проблем.
дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем, как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается.
Согласен, поэтому и писал: "не стоит сегодня возвращаться снова и снова к этим вопросам".
Признали Бандеру, назвали несколько улиц его именем, признали ОУНовцев участниками войны, и ладно. А превозносить их на каждом шагу и делать из них главных и единственных героев Украины не стоит. Не надо переносить проблемы прошлого в настоящее и, тем более, в будущее.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 12:42
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:28
Frant
ЛАД написав:
shapo уже процитировал Вам хороший комментарий по Вашей ссылке.
Но вообще, ссылка ни о чём - информации там ноль
Звісно, для руськомірців є лише одна правдива книга, згідно якої можна вивчати історію України першої третини ХХ ст.
Називається вона "Краткий курс ВКП (б)", автор Й.Сталін
.
Всі інші джерела, на їхню думку, є неправильними.
............
1. На городі бузина, а в Києві дядько.
Я Вам ни слова не писал об истории в своем посте, а только о том, что по Вашей ссылке нет никакой информации.
2. А Вы сами "Краткий курс истории ВКП(б)" хоть в руках держали или только нашли фото обложки в инете?
Ваш круг чтения, похоже, ограничивается uainfo и несколькими аналогичными, да и их Вы читаете весьма выборочно.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:38
Starikan написав:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2343877149214422&id=100007764793287&preview_rid=2343885949213542
"Просто перестать стрелять" (с)
Честно говоря, не знаю, откуда взялись эти слова.
Понятно, что всё это далеко не просто. И "просто перестать стрелять" не решит проблему войны. Но, к сожалению, погибшие были и когда запрещали стрелять в ответ, и когда разрешали.
Понятно, что одностороннее прекращение огня войну не прекратит.
Но и ответные или не очень обстрелы из тяжёлой артиллерии тоже не спасают. Погибшие и раненые были регулярно.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:46
барабашов написав:freeze
А чего Бойко? Сразу Азирова обратно пригласить и хлебом-солью встретить. Надо видео с Лавровым вставить с его коронной фразой про наших избирателей и охлос вообще.
если оценивать премьера не на эмоциональном уровне, а по делам, то Азаров не самый худший из вариантов...
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