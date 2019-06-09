Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:........ Но не стоит сегодня возвращаться снова и снова к этим вопросам. Мы со Starikan"ом вспомнили ту войну только для сравнения с сегодняшней, а не для обсуждения истории. А подолянин (и вслед за ним Вы) пытаетесь опять возбудить не нужные сегодня споры. Это отвлекает от сегодняшней войны и сегодняшних проблем.
дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем, как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается.
Согласен, поэтому и писал: "не стоит сегодня возвращаться снова и снова к этим вопросам". Признали Бандеру, назвали несколько улиц его именем, признали ОУНовцев участниками войны, и ладно. А превозносить их на каждом шагу и делать из них главных и единственных героев Украины не стоит. Не надо переносить проблемы прошлого в настоящее и, тем более, в будущее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:shapo уже процитировал Вам хороший комментарий по Вашей ссылке. Но вообще, ссылка ни о чём - информации там ноль
Звісно, для руськомірців є лише одна правдива книга, згідно якої можна вивчати історію України першої третини ХХ ст.
Називається вона "Краткий курс ВКП (б)", автор Й.Сталін.
Всі інші джерела, на їхню думку, є неправильними. ............
1. На городі бузина, а в Києві дядько. Я Вам ни слова не писал об истории в своем посте, а только о том, что по Вашей ссылке нет никакой информации. 2. А Вы сами "Краткий курс истории ВКП(б)" хоть в руках держали или только нашли фото обложки в инете? Ваш круг чтения, похоже, ограничивается uainfo и несколькими аналогичными, да и их Вы читаете весьма выборочно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Честно говоря, не знаю, откуда взялись эти слова. Понятно, что всё это далеко не просто. И "просто перестать стрелять" не решит проблему войны. Но, к сожалению, погибшие были и когда запрещали стрелять в ответ, и когда разрешали. Понятно, что одностороннее прекращение огня войну не прекратит. Но и ответные или не очень обстрелы из тяжёлой артиллерии тоже не спасают. Погибшие и раненые были регулярно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Партії "Слуга народу", "Громадянська позиція" та "Народний контроль" домовились НЕ КОНКУРУВАТИ між собою і вирішили ПОДІЛИТИ між собою округи, а потім створити СПІЛЬНУ коаліцію. По 121 округу (Дрогобич, Трускавець, Стебник, Борислав та район) вибір впав на представника від партії "Народний контроль". На сьогоднішній день діючим депутатом теж є представник цієї ж партії Богдан Матківський. Чи буде цим кандидатом саме він? Не знаю. Час покаже. Але хто б не був, його буде підтримувати команда Зеленського, і він буде у майбутньому також творити спільну команду разом із Зеленським (відповідно до цих домовленостей). Нагадаю, що відомими представниками партії Народний контроль є також міський голова Дрогобича Тарас Кучма, Андрій Ковч, Василь Масний та Юрій Нестор, а відомим представником Громадянської позиції є НІБИ опозиціонер Тараса Кучми - Тарас Демко. Дрогобич! Бажаю успішного Тобі вибору!
P.S. 1. І тут я стану на захист особи Зеленського. Бо якщо ви думаєте, що усе почалось з його кандидуванням на пост президента, ну то дуже помиляєтесь. Він справді ніхто у цій машині. А цієї домовленості було досягнуто значно швидше і зовсім без його участі. Це був глобальний план по поверненню України в руки тих, з чиїх вона вирвалась. А Зелеенський у тому плані є лише картинкою. Проте, важливою. Адже саме саме завдяки картинці, у тому числі, усіх тупо розвели.
P.S. 2. До речі, до тієї всієї компанії додайте ще тараріщя Авакова, фактичними підлеглими якого вони є. При нагоді, попитайте в нардепа, чи він підписав вимогу про відставку його шефа таваріщя Авакова, підписи під якою збирали поміж депутатами. Він любить останнім часом оприлюднювати поіменні голосування. Нехай оприлюднить поіменний список тих, хто підписав.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.