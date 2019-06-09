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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3111311231133114

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 173
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:01

  Starikan написав:https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5949213542

"Просто перестать стрелять" (с)

Первое предложение из вашей ссылки:
Вчера вечером Юра Бутусов опубликовал расследование по трагедии в полку Азов

Читаем Бутусова:
...
2. Ми маємо дві версії подій, в кожній є своя логіка, і щоб зрозуміти що саме трапилось, потрібне, на мій погляд, професійне службове розслідування, закрите, звичайно, але його висновки мають бути доведені до армії по службових каналах.
...

https://censor.net.ua/resonance/3131421 ... 7_chervnya

Но виноват в этом, еще до расследования, не назначенный Порошенко командующий ООС Олександр Сирський, а именно Зеленский!


P.S. Выражение "Просто перестать стрелять" ошибочно приписывается Зеленскому. На самом деле автор слов "Нет, ты просто перестань стрелять!" Порошенко, сказавший это 19 октября 2016 г. (https://www.segodnya.ua/politics/ty-pro ... 62758.html).
Зеленский же, через 2,5 года, немного переделал Порошенко, сказав "Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять" (https://censor.net.ua/news/3117954/mne_ ... zelenskiyi)
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:01

  Frant написав:
  freeze написав:
  Frant написав:Зекоманда!
Нові обличчя, кажете??


Отличный список, все новые лица, ни одного от старой власти папередников, ни одного бывшего депутата. Всё как и обещали избирателям.

Чергова порція брехні.

З коментарів:

"С огромным интересом ждал список "Слуги народа".
Дождался.
От Ив.-Франковска: "новое лицо" Роман Мулик.
Эксдепутат облрады от Партии Регионов, был с Овощем до февраля 2014-го!
Отлично. Не пролезет в ВР, возможно будет губером.
Жрите, зебилы, регионалов, не обляпайтес".

https://censor.net.ua/ua/news/3131378/r ... leno_video


Понятно для всех, кроме Франта, что речь идет о народных депутатах, а не о тысячах депутатах местного самоуправления.
И конечно Франтам не надо забывать, что видя соринку у кого-то в глазу, у себя в глазу они не замечают огромное бревно в виде целого министра в кабинете Азарова-Януковича.
Которого кстати по словам Азарова пришлось уволить после того, как служба безопасности предъявила разговор о том, как министр пытался продать одну сладкую должность.
Можно сказать, что мы не верим Азарову, не верим покойному Зинченко, не верим Жвании, не верим Онищенко и многим другим лично имевшими деле с Порошенко, странно, что они под копирку говорили практически одно и тоже о Порошенко.
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