Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вчера вечером Юра Бутусов опубликовал расследование по трагедии в полку Азов
Читаем Бутусова:
... 2. Ми маємо дві версії подій, в кожній є своя логіка, і щоб зрозуміти що саме трапилось, потрібне, на мій погляд, професійне службове розслідування, закрите, звичайно, але його висновки мають бути доведені до армії по службових каналах. ...
Отличный список, все новые лица, ни одного от старой власти папередников, ни одного бывшего депутата. Всё как и обещали избирателям.
Чергова порція брехні.
З коментарів:
"С огромным интересом ждал список "Слуги народа". Дождался. От Ив.-Франковска: "новое лицо" Роман Мулик. Эксдепутат облрады от Партии Регионов, был с Овощем до февраля 2014-го! Отлично. Не пролезет в ВР, возможно будет губером. Жрите, зебилы, регионалов, не обляпайтес".
Понятно для всех, кроме Франта, что речь идет о народных депутатах, а не о тысячах депутатах местного самоуправления. И конечно Франтам не надо забывать, что видя соринку у кого-то в глазу, у себя в глазу они не замечают огромное бревно в виде целого министра в кабинете Азарова-Януковича. Которого кстати по словам Азарова пришлось уволить после того, как служба безопасности предъявила разговор о том, как министр пытался продать одну сладкую должность. Можно сказать, что мы не верим Азарову, не верим покойному Зинченко, не верим Жвании, не верим Онищенко и многим другим лично имевшими деле с Порошенко, странно, что они под копирку говорили практически одно и тоже о Порошенко.