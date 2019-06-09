Додано: Пон 10 чер, 2019 17:01

Frant написав: freeze написав: Frant написав: Зекоманда!

Нові обличчя, кажете?? Зекоманда!Нові обличчя, кажете??



Отличный список, все новые лица, ни одного от старой власти папередников, ни одного бывшего депутата. Всё как и обещали избирателям. Отличный список, все новые лица, ни одного от старой власти папередников,Всё как и обещали избирателям.

Чергова порція брехні.



З коментарів:



"С огромным интересом ждал список "Слуги народа".

Дождался.

От Ив.-Франковска: "новое лицо" Роман Мулик.

Эксдепутат облрады от Партии Регионов, был с Овощем до февраля 2014-го!

Отлично. Не пролезет в ВР, возможно будет губером.

Жрите, зебилы, регионалов, не обляпайтес".



https://censor.net.ua/ua/news/3131378/r ... leno_video Чергова порція брехні.З коментарів:"С огромным интересом ждал список "Слуги народа".Дождался.От Ив.-Франковска:был с Овощем до февраля 2014-го!Отлично. Не пролезет в ВР, возможно будет губером.Жрите, зебилы, регионалов, не обляпайтес".

Понятно для всех, кроме Франта, что речь идет о народных депутатах, а не о тысячах депутатах местного самоуправления.И конечно Франтам не надо забывать, что видя соринку у кого-то в глазу, у себя в глазу они не замечают огромное бревно в виде целого министра в кабинете Азарова-Януковича.Которого кстати по словам Азарова пришлось уволить после того, как служба безопасности предъявила разговор о том, как министр пытался продать одну сладкую должность.Можно сказать, что мы не верим Азарову, не верим покойному Зинченко, не верим Жвании, не верим Онищенко и многим другим лично имевшими дела с Порошенко, странно, что они под копирку говорили практически одно и тоже о Порошенко.