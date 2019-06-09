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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3111311231133114

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 173
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:01

  Starikan написав:https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5949213542

"Просто перестать стрелять" (с)

Первое предложение из вашей ссылки:
Вчера вечером Юра Бутусов опубликовал расследование по трагедии в полку Азов

Читаем Бутусова:
...
2. Ми маємо дві версії подій, в кожній є своя логіка, і щоб зрозуміти що саме трапилось, потрібне, на мій погляд, професійне службове розслідування, закрите, звичайно, але його висновки мають бути доведені до армії по службових каналах.
...

https://censor.net.ua/resonance/3131421 ... 7_chervnya

Но виноват в этом, еще до расследования, не назначенный Порошенко командующий ООС Олександр Сирський, а именно Зеленский!


P.S. Выражение "Просто перестать стрелять" ошибочно приписывается Зеленскому. На самом деле автор слов "Нет, ты просто перестань стрелять!" Порошенко, сказавший это 19 октября 2016 г. (https://www.segodnya.ua/politics/ty-pro ... 62758.html).
Зеленский же, через 2,5 года, немного переделал Порошенко, сказав "Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять" (https://censor.net.ua/news/3117954/mne_ ... zelenskiyi)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:01

  Frant написав:
  freeze написав:
  Frant написав:Зекоманда!
Нові обличчя, кажете??


Отличный список, все новые лица, ни одного от старой власти папередников, ни одного бывшего депутата. Всё как и обещали избирателям.

Чергова порція брехні.

З коментарів:

"С огромным интересом ждал список "Слуги народа".
Дождался.
От Ив.-Франковска: "новое лицо" Роман Мулик.
Эксдепутат облрады от Партии Регионов, был с Овощем до февраля 2014-го!
Отлично. Не пролезет в ВР, возможно будет губером.
Жрите, зебилы, регионалов, не обляпайтес".

https://censor.net.ua/ua/news/3131378/r ... leno_video


Понятно для всех, кроме Франта, что речь идет о народных депутатах, а не о тысячах депутатах местного самоуправления.
И конечно Франтам не надо забывать, что видя соринку у кого-то в глазу, у себя в глазу они не замечают огромное бревно в виде целого министра в кабинете Азарова-Януковича.
Которого кстати по словам Азарова пришлось уволить после того, как служба безопасности предъявила разговор о том, как министр пытался продать одну сладкую должность.
Можно сказать, что мы не верим Азарову, не верим покойному Зинченко, не верим Жвании, не верим Онищенко и многим другим лично имевшими дела с Порошенко, странно, что они под копирку говорили практически одно и тоже о Порошенко.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:43

  rjkz написав:дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается.


На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны раскалывающие страну герои-вояки, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад и скопившие не один шкаф скелетов, когда есть сотни и тысячи самоотверженных украинцев-ликвидаторов той страшной аварии, благодаря жертве которых мы сегодня пьем чистую от радиации воду и ходим по улицам без костюмов сталкеров.

Уверен, этих героев приняли бы все, и подвиг их исторически более актуален. Их невозможно разделить по языку, по происхождению и политическим убеждениям. Им одинаково обязаны живущие на Западе и Востоке...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:45

  zРадио написав:
  rjkz написав:дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается.


На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны раскалывающие страну герои-вояки, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад и скопившие не один шкаф скелетов, когда есть сотни и тысячи самоотверженных украинцев-ликвидаторов той страшной аварии, благодаря жертве которых мы сегодня пьем чистую от радиации воду и ходим по улицам без костюмов сталкеров.

Уверен, этих героев приняли бы все, и подвиг их исторически более актуален. Их невозможно разделить по языку, по происхождению и политическим убеждениям. Им одинаково обязаны живущие на Западе и Востоке...


А с кем тогда показывать России дулю?
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:08

  zРадио написав:
  rjkz написав:дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается.


На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны раскалывающие страну герои-вояки, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад и скопившие не один шкаф скелетов, когда есть сотни и тысячи самоотверженных украинцев-ликвидаторов той страшной аварии, благодаря жертве которых мы сегодня пьем чистую от радиации воду и ходим по улицам без костюмов сталкеров.

Уверен, этих героев приняли бы все, и подвиг их исторически более актуален. Их невозможно разделить по языку, по происхождению и политическим убеждениям. Им одинаково обязаны живущие на Западе и Востоке...

Ликвидаторы - несомненно герои.
Но.
Кто те, которые не хотели понять и принять масштабов произошедшего. И посылали пожарных в самое пекло активной зоны в первые часы и дни.
Кто те, которые несколько дней скрывали от жителей сам факт аварии, уже зная масштабы произошедшего
Кто те, которые все же вывели людей на майские демонстрации
Вот они кто ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:18

  yanyura написав:
  Starikan написав:https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5949213542
"Просто перестать стрелять" (с)
P.S. Выражение "Просто перестать стрелять" ошибочно приписывается Зеленскому. На самом деле автор слов "Нет, ты просто перестань стрелять!" Порошенко, сказавший это 19 октября 2016 г. (https://www.segodnya.ua/politics/ty-pro ... 62758.html).
Зеленский же, через 2,5 года, немного переделал Порошенко, сказав "Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять" (https://censor.net.ua/news/3117954/mne_ ... zelenskiyi)

Порошенко конкретно призвал прекратить стрелять фюрера соседнего государства.
Кого призвал прекратить стрелять Зеленский - не было понятно.
А в свете высказываний его пресс-секретаря - возникают смутные сомнения.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:37

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  rjkz написав:дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается.


На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны раскалывающие страну герои-вояки, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад и скопившие не один шкаф скелетов, когда есть сотни и тысячи самоотверженных украинцев-ликвидаторов той страшной аварии, благодаря жертве которых мы сегодня пьем чистую от радиации воду и ходим по улицам без костюмов сталкеров.

Уверен, этих героев приняли бы все, и подвиг их исторически более актуален. Их невозможно разделить по языку, по происхождению и политическим убеждениям. Им одинаково обязаны живущие на Западе и Востоке...

Ликвидаторы - несомненно герои.
Но.
Кто те, которые не хотели понять и принять масштабов произошедшего. И посылали пожарных в самое пекло активной зоны в первые часы и дни.
Кто те, которые несколько дней скрывали от жителей сам факт аварии, уже зная масштабы произошедшего
Кто те, которые все же вывели людей на майские демонстрации
Вот они кто ?


В обсуждаемом контексте они - никто. Их я в герои не предлагаю. Историческая оценка им дана (в том числе в сериале "Чернобыль"). Уголовной ответственности большинство из них, действительно, избежало. Но тут уже ничего не поделаешь даже по сроку давности. Из живых там кто остался - один 88-летний Горбачев?..

PS: из того, в чем вы обвинили руководство, отправку пожарных все же следует вычеркнуть - это задание было не бессмысленным и уменьшить ущерб для людей в ургентном режиме, объективно, не представлялось возможным. А вот замалчивание и отсутствие профилактических мер по отношению к миллионам людей, не участвующих в ликвидации последствий - это однозначно преступление
zРадио
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