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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 чер, 2019 17:43
freeze написав: Vitl написав:
В парикмахерских для лета стало пусто как то.Дык цены в 1,5-2 раза подняли.Им же нужны европейские зарплаты всем.
Хз, черешню ровно год назад 9 июня 2018 года покупал за 25 грн, сейчас 70 грн. Немного поднялась в цене.
А по стрижке купил машинку Браун год назад, просто счастлив, стригу себя, детей, вчера сына постриг, жена сказала, что просто дизайнерская модельная стрижка вышла.
Уже машинка за год отбилась три раза, вложение года )))
Собираюсь сделать то же самое
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 17:43
rjkz написав:
дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается.
На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны раскалывающие страну герои-вояки, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад и скопившие не один шкаф скелетов, когда есть сотни и тысячи самоотверженных украинцев-ликвидаторов той страшной аварии, благодаря жертве которых мы сегодня пьем чистую от радиации воду и ходим по улицам без костюмов сталкеров.
Уверен, этих героев приняли бы все, и подвиг их исторически более актуален. Их невозможно разделить по языку, по происхождению и политическим убеждениям. Им одинаково обязаны живущие на Западе и Востоке...
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Додано: Пон 10 чер, 2019 17:45
zРадио написав: rjkz написав:
дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается.
На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны раскалывающие страну герои-вояки, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад и скопившие не один шкаф скелетов, когда есть сотни и тысячи самоотверженных украинцев-ликвидаторов той страшной аварии, благодаря жертве которых мы сегодня пьем чистую от радиации воду и ходим по улицам без костюмов сталкеров.
Уверен, этих героев приняли бы все, и подвиг их исторически более актуален. Их невозможно разделить по языку, по происхождению и политическим убеждениям. Им одинаково обязаны живущие на Западе и Востоке...
А с кем тогда показывать России дулю?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 10 чер, 2019 17:47
V2 написав:
Про функції ціни в ринковій економіці щось чули?!Підказка: одна з визначальних - функція збалансування попиту та пропозиції.Дію цієї функції на прикладі полуниці і навів шановний mephala
Он не шановный, а такой же тролляка как и ты.Причём тут твои функции.тебе и ему человек ответил на выражение - попробуй вырасти.Более подробно повторю, а что в прошлом и позапрошлом году не выращивали, не доставляли, не реализовывали, всё с неба падало.Вроде как все процессы были и остались неизменны.даже курс доллара неизменен.пакость в том, что вы националисты пытаетесь прикрыть.а именно то. что ваши лидеры разворовали и опустили Неньку, людей ограбили и окунули в нищенство(очень многих).
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 17:49
kolyuchy написав: freeze написав:
В прошлом году те же люди выращивали ту же черешню.
А у нас по сравнению с прошлым годом ничего не изменилось?
Цены на топливо не выросли? Цены на удобрения? Цены на пестициды? ЕСВ на уровне прошлого года? Оплата труда не подорожала?
Ты читал что цена с 25 на 70.То что ты перечислил тоже более чем в 2 раза выросло
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 17:50
ЛАД написав:Vitl
Ну что Вы такое пишете?!
У нас стремительным домкратом падает инфляция, НБУ обещает вскорости 5%. А Вы о росте цен!
А сейчас введут энергорынок, так вообще заживём!
Растёт благосостояние украинского народа! Особенно Ахметова.
А как вырастет ВВП Украины!
Догоним и перегоним ЕС!
До сих пор не пойму. почему нет уголовной ответственности за брехню с экранов сми
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 17:56
mephala написав:
читаю я некоторых и у меня стойкое убеждение что этих людей тоска зеленая прямо съедает по плановой экономике.
что бы зеля стукнул по столу и всем было хорошо. папередники не могли стукнуть по столу а этот сможет. стукнет - и конец эры зубожіння.
я в шоке. народ вы точно правильный себе форум выбрали?
если вам так нравится ручное управление че возмущаетесь ручному управлению в курсообразовании?
Читаю я тебя и тебе подобных подонков и возникает у меня вопрос - большинству населения Украины стало жить хуже или лучше.Я глубоко убеждён и уверен, что хуже.На примере окружающих меня людей.Что ты и кому пытаешься втереть с ложно понять.мне националисты родственники даже 5 лет назад говорили - всё будет Ок, нужно потерпеть.ну и 5 лет прошло, потерпели, и что имеем.Полный ПЭ имеем.малый процент населения с ЗП Овер 15 ещё как то может жить не особо напрягаясь.Те, кто Овер 8-10 уже не могут себе всё позволить средне нужное.А как жить у кого доходы ниже.Я имел ввиду всю продажную стату. средняя зп в стране чистая на руки около 6 тысяч. и это все знают.Найти работу выше кроме миллионников сложно.А цены просто не останавливаются, регулировать их никто не собирается, т елюди не защищены.Ганьба
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 18:08
zРадио написав: rjkz написав:
дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается.
На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны раскалывающие страну герои-вояки, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад и скопившие не один шкаф скелетов, когда есть сотни и тысячи самоотверженных украинцев-ликвидаторов той страшной аварии, благодаря жертве которых мы сегодня пьем чистую от радиации воду и ходим по улицам без костюмов сталкеров.
Уверен, этих героев приняли бы все, и подвиг их исторически более актуален. Их невозможно разделить по языку, по происхождению и политическим убеждениям. Им одинаково обязаны живущие на Западе и Востоке...
Ликвидаторы - несомненно герои.
Но.
Кто те, которые не хотели понять и принять масштабов произошедшего. И посылали пожарных в самое пекло активной зоны в первые часы и дни.
Кто те, которые несколько дней скрывали от жителей сам факт аварии, уже зная масштабы произошедшего
Кто те, которые все же вывели людей на майские демонстрации
Вот они кто ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 10 чер, 2019 18:11
Vitl написав:
Ты читал что цена с 25 на 70.То что ты перечислил тоже более чем в 2 раза выросло
А ты считаешь, что если например бенз вырос в 2 раза, то и черешня должна вырасти в 2 раза? ну-ну....
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Додано: Пон 10 чер, 2019 18:18
Порошенко конкретно призвал прекратить стрелять фюрера соседнего государства.
Кого призвал прекратить стрелять Зеленский - не было понятно.
А в свете высказываний его пресс-секретаря - возникают смутные сомнения.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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