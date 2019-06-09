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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3113311431153116

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 173
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:37

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  rjkz написав:дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается.


На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны раскалывающие страну герои-вояки, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад и скопившие не один шкаф скелетов, когда есть сотни и тысячи самоотверженных украинцев-ликвидаторов той страшной аварии, благодаря жертве которых мы сегодня пьем чистую от радиации воду и ходим по улицам без костюмов сталкеров.

Уверен, этих героев приняли бы все, и подвиг их исторически более актуален. Их невозможно разделить по языку, по происхождению и политическим убеждениям. Им одинаково обязаны живущие на Западе и Востоке...

Ликвидаторы - несомненно герои.
Но.
Кто те, которые не хотели понять и принять масштабов произошедшего. И посылали пожарных в самое пекло активной зоны в первые часы и дни.
Кто те, которые несколько дней скрывали от жителей сам факт аварии, уже зная масштабы произошедшего
Кто те, которые все же вывели людей на майские демонстрации
Вот они кто ?


В обсуждаемом контексте они - никто. Их я в герои не предлагаю. Историческая оценка им дана (в том числе в сериале "Чернобыль"). Уголовной ответственности большинство из них, действительно, избежало. Но тут уже ничего не поделаешь даже по сроку давности. Из живых там кто остался - один 88-летний Горбачев?..

PS: из того, в чем вы обвинили руководство, отправку пожарных все же следует вычеркнуть - это задание было не бессмысленным и в ургентном режиме уменьшить ущерб для людей, объективно, не представлялось возможным. А вот замалчивание и отсутствие профилактических мер по отношению к миллионам людей, не участвующих в ликвидации последствий - это однозначно преступление
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:50

Re К вопросу о черешне :)

В этом году неурожай.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:57

  zРадио написав:На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны раскалывающие страну герои-вояки, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад


Ну а зрадио опять ретранслирует сюда рашкинскую пропаганду.

Все по-старому.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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