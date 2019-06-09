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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3114311531163117> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 173 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 173 Додано: Пон 10 чер, 2019 18:37 pesikot написав: zРадио написав: rjkz написав: дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается. дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается.



На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны раскалывающие страну герои-вояки, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад и скопившие не один шкаф скелетов, когда есть сотни и тысячи самоотверженных украинцев-ликвидаторов той страшной аварии, благодаря жертве которых мы сегодня пьем чистую от радиации воду и ходим по улицам без костюмов сталкеров.



Уверен, этих героев приняли бы все, и подвиг их исторически более актуален. Их невозможно разделить по языку, по происхождению и политическим убеждениям. Им одинаково обязаны живущие на Западе и Востоке... На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны раскалывающие страну герои-вояки, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад и скопившие не один шкаф скелетов, когда есть сотни и тысячи самоотверженных украинцев-ликвидаторов той страшной аварии, благодаря жертве которых мы сегодня пьем чистую от радиации воду и ходим по улицам без костюмов сталкеров.Уверен, этих героев приняли бы все, и подвиг их исторически более актуален. Их невозможно разделить по языку, по происхождению и политическим убеждениям. Им одинаково обязаны живущие на Западе и Востоке...

Ликвидаторы - несомненно герои.

Но.

Кто те, которые не хотели понять и принять масштабов произошедшего. И посылали пожарных в самое пекло активной зоны в первые часы и дни.

Кто те, которые несколько дней скрывали от жителей сам факт аварии, уже зная масштабы произошедшего

Кто те, которые все же вывели людей на майские демонстрации

Вот они кто ? Ликвидаторы - несомненно герои.Но.Кто те, которые не хотели понять и принять масштабов произошедшего. И посылали пожарных в самое пекло активной зоны в первые часы и дни.Кто те, которые несколько дней скрывали от жителей сам факт аварии, уже зная масштабы произошедшегоКто те, которые все же вывели людей на майские демонстрацииВот они кто ?



В обсуждаемом контексте они - никто. Их я в герои не предлагаю. Историческая оценка им дана (в том числе в сериале "Чернобыль"). Уголовной ответственности большинство из них, действительно, избежало. Но тут уже ничего не поделаешь даже по сроку давности. Из живых там кто остался - один 88-летний Горбачев?..



PS: из того, в чем вы обвинили руководство, отправку пожарных все же следует вычеркнуть - это задание было не бессмысленным и в ургентном режиме уменьшить ущерб для людей, объективно, не представлялось возможным. А вот замалчивание и отсутствие профилактических мер по отношению к миллионам людей, не участвующих в ликвидации последствий - это однозначно преступление В обсуждаемом контексте они - никто. Их я в герои не предлагаю. Историческая оценка им дана (в том числе в сериале "Чернобыль"). Уголовной ответственности большинство из них, действительно, избежало. Но тут уже ничего не поделаешь даже по сроку давности. Из живых там кто остался - один 88-летний Горбачев?..PS: из того, в чем вы обвинили руководство, отправку пожарных все же следует вычеркнуть - это задание было не бессмысленным и в ургентном режиме уменьшить ущерб для людей, объективно, не представлялось возможным. А вот замалчивание и отсутствие профилактических мер по отношению к миллионам людей, не участвующих в ликвидации последствий - это однозначно преступление zРадио

Повідомлень: 2393 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 18:50 Re К вопросу о черешне :) В этом году неурожай. THB Повідомлень: 690 З нами з: 22.07.16 Подякував: 134 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 19:57 zРадио написав: На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны раскалывающие страну герои-вояки, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад



Ну а зрадио опять ретранслирует сюда рашкинскую пропаганду.



Все по-старому. Ну а зрадио опять ретранслирует сюда рашкинскую пропаганду.Все по-старому. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4088 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 20:12 zРадио написав: rjkz написав: дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается. дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается.



На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны раскалывающие страну герои-вояки, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад и скопившие не один шкаф скелетов, когда есть сотни и тысячи самоотверженных украинцев-ликвидаторов той страшной аварии, благодаря жертве которых мы сегодня пьем чистую от радиации воду и ходим по улицам без костюмов сталкеров.



Уверен, этих героев приняли бы все, и подвиг их исторически более актуален. Их невозможно разделить по языку, по происхождению и политическим убеждениям. Им одинаково обязаны живущие на Западе и Востоке... На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны раскалывающие страну герои-вояки, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад и скопившие не один шкаф скелетов, когда есть сотни и тысячи самоотверженных украинцев-ликвидаторов той страшной аварии, благодаря жертве которых мы сегодня пьем чистую от радиации воду и ходим по улицам без костюмов сталкеров.Уверен, этих героев приняли бы все, и подвиг их исторически более актуален. Их невозможно разделить по языку, по происхождению и политическим убеждениям. Им одинаково обязаны живущие на Западе и Востоке...



И как поможет набрать политические дивиденды моя дальняя родственница, лежащая с расползшимся позвоночником в своей хрущевке в Киевской области, хапанувшая рентгены во время ликвидации, а сейчас сводящая концы с концами только благодаря помощи родственников? И еще тысячи таких-же?

Это очень неудобная тема - героев политики любят уже мертвых, а живые - это проблемы. Особенно когда им нужно лечение...дорогое лечение, которое Украина себе не может позволить. Да и когда это было? В 1986-м? Тогда все вопросы к ненавистному СССР.

То-ли дело "защитники" Украины типа шухевича и бандеры. Они-же с русскими воевали. Ну вместе с СС, но то фигня. Поляков и евреев расстреливали? Не, не слышали о таком. А кто такое говорит? Небось "рупорыкремля"? Польша, Израиль и США? - Значит они "рупорыкремля"! И как поможет набрать политические дивиденды моя дальняя родственница, лежащая с расползшимся позвоночником в своей хрущевке в Киевской области, хапанувшая рентгены во время ликвидации, а сейчас сводящая концы с концами только благодаря помощи родственников? И еще тысячи таких-же?Это очень неудобная тема - героев политики любят уже мертвых, а живые - это проблемы. Особенно когда им нужно лечение...дорогое лечение, которое Украина себе не может позволить. Да и когда это было? В 1986-м? Тогда все вопросы к ненавистному СССР.То-ли дело "защитники" Украины типа шухевича и бандеры. Они-же с русскими воевали. Ну вместе с СС, но то фигня. Поляков и евреев расстреливали? Не, не слышали о таком. А кто такое говорит? Небось "рупорыкремля"?Польша, Израиль и США? - Значит они "рупорыкремля"! rjkz

Повідомлень: 9400 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 20:22 Волгарь написав: В итоге, НЕ ТОРОПЯСЬ, объединенная англо-французская делегация прибыла в параходом в Ленингад аж 11/8/1939 (а Москву поездом 12/8). В итоге, НЕ ТОРОПЯСЬ, объединенная англо-французская делегация прибыла в параходом в Ленингад аж 11/8/1939 (а Москву поездом 12/8).



Совковые сказки от волгаря были бы интересны, если бы не было документов (в том числе и со стороны РФ) в которых наглядно бы рассказывалось, что англо-французские переговоры тормозились со стороны СССР.



По одной простой причине - те не соглашались отдавать Прибалтику и "некоторые другие" страны на дерибан совку.



Поэтому был выбран другой партнер - еще один усатый социалист. Который правда оказался немного дальновиднее и напал в 41-м первым. Совковые сказки от волгаря были бы интересны, если бы не было документов (в том числе и со стороны РФ) в которых наглядно бы рассказывалось, что англо-французские переговоры тормозились со стороны СССР.По одной простой причине - те не соглашались отдавать Прибалтику и "некоторые другие" страны на дерибан совку.Поэтому был выбран другой партнер - еще один усатый социалист. Который правда оказался немного дальновиднее и напал в 41-м первым. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4088 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 20:26 pesikot написав: freeze написав: Дубинский сказал, что он на съезд пришел как гость, и только на съезде узнал, что Слуга народа поддержал его по мажоритарке. Дубинский сказал, что он на съезд пришел как гость, и только на съезде узнал, что Слуга народа поддержал его по мажоритарке.

Уровень вранья просто зашкаливает.

Но ведь честность же, правда freeze ? Уровень вранья просто зашкаливает.Но ведь честность же, правда



Нет, просто божья роса. Нет, просто божья роса. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4088 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 20:46 Sommer написав:

Ну а зрадио опять ретранслирует сюда рашкинскую пропаганду.



Ну а зрадио опять ретранслирует сюда рашкинскую пропаганду.



Нет, zРадио предлагает прекратить разжигать ненависть. А Sommer ну никак не может это принять!



Под раскалывающими героями-вояками я имею в виду не только Бандеру с Шухевичем, но и Жукова с Ватуниным.



Я намеренно не даю свою оценку каждому из них, но то, что все четверо всегда будут иметь как сторонников, так и противников - это очевидный факт.



А вот у героев-пожарных, героев-"биороботов" ЧАЭС есть всего один образ - позитивный, и служить он будет целям объединения, а не разъединения! Нет,предлагает прекратить разжигать ненависть. Ану никак не может это принять!Под раскалывающими героями-вояками я имею в виду не только Бандеру с Шухевичем, но и Жукова с Ватуниным.Я намеренно не даю свою оценку каждому из них, но то, что все четверо всегда будут иметь как сторонников, так и противников - это очевидный факт.А вот у героев-пожарных, героев-"биороботов" ЧАЭС есть всего один образ - позитивный, и служить он будет целям объединения, а не разъединения! zРадио

Повідомлень: 2393 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 20:55 Sommer написав: Который правда оказался немного дальновиднее и напал в 41-м первым. Который правда оказался немного дальновиднее и напал в 41-м первым.



Гитлер дальновидный (с) Цитаты великих людей Гитлер дальновидный (с) Цитаты великих людей zРадио

Повідомлень: 2393 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 20:57 rjkz написав: И как поможет набрать политические дивиденды моя дальняя родственница, лежащая с расползшимся позвоночником в своей хрущевке в Киевской области, хапанувшая рентгены во время ликвидации, а сейчас сводящая концы с концами только благодаря помощи родственников? И еще тысячи таких-же?

Это очень неудобная тема - героев политики любят уже мертвых, а живые - это проблемы. Особенно когда им нужно лечение...дорогое лечение, которое Украина себе не может позволить. Да и когда это было? В 1986-м? Тогда все вопросы к ненавистному СССР.

То-ли дело "защитники" Украины типа шухевича и бандеры. Они-же с русскими воевали. Ну вместе с СС, но то фигня. Поляков и евреев расстреливали? Не, не слышали о таком. А кто такое говорит? Небось "рупорыкремля"? Польша, Израиль и США? - Значит они "рупорыкремля"! И как поможет набрать политические дивиденды моя дальняя родственница, лежащая с расползшимся позвоночником в своей хрущевке в Киевской области, хапанувшая рентгены во время ликвидации, а сейчас сводящая концы с концами только благодаря помощи родственников? И еще тысячи таких-же?Это очень неудобная тема - героев политики любят уже мертвых, а живые - это проблемы. Особенно когда им нужно лечение...дорогое лечение, которое Украина себе не может позволить. Да и когда это было? В 1986-м? Тогда все вопросы к ненавистному СССР.То-ли дело "защитники" Украины типа шухевича и бандеры. Они-же с русскими воевали. Ну вместе с СС, но то фигня. Поляков и евреев расстреливали? Не, не слышали о таком. А кто такое говорит? Небось "рупорыкремля"?Польша, Израиль и США? - Значит они "рупорыкремля"!



Вы правы - предлагаемые мной герои не помогают набрать электоральные и геополитические очки. Но, возможно, настанут когда-нибудь времена политиков, в приоритете у которых будет государство, а не местечково-личный интерес Вы правы - предлагаемые мной герои не помогают набрать электоральные и геополитические очки. Но, возможно, настанут когда-нибудь времена политиков, в приоритете у которых будет государство, а не местечково-личный интерес zРадио

Повідомлень: 2393 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 21:21 Vitl написав: - выбирался в свет, получил порцию очередных эмоций.В основном от ценников, ну и от человеческого фактора конечно тоже.За последние годвы состраной сделали что то ужасное.Всех засосало повышение цен на всё про всё и по очереди и без.Ценники пару месячной давности уже можно забыть.Просто жах.А как жить малоимущим.А что может себе позволить добросовестный учитель или кто то наподобие за около 6тыщ.Как ездить на отдых, о котором вчера трамвайщики пиндели. как питаться на 250-300 грн в день. - выбирался в свет, получил порцию очередных эмоций.В основном от ценников, ну и от человеческого фактора конечно тоже.За последние годвы состраной сделали что то ужасное.Всех засосало повышение цен на всё про всё и по очереди и без.Ценники пару месячной давности уже можно забыть.Просто жах.А как жить малоимущим.А что может себе позволить добросовестный учитель или кто то наподобие за около 6тыщ.Как ездить на отдых, о котором вчера трамвайщики пиндели. как питаться на 250-300 грн в день.

Дочка с профильным высшим, библиограф в университете, 30 лет стажа - 5865(насчитано) - 1055 (налог) - 87 (ВЗ) - 58 (профсоюз). Это уже включая в данную сумму надбавку от Юли 25% от оклада, которую год назад срезали (в связи с поднятием минималки) с 50%. Индексацию не видели уже два года.

Есть чем гордиться образованию. Дочка с профильным высшим, библиограф в университете, 30 лет стажа - 5865(насчитано) - 1055 (налог) - 87 (ВЗ) - 58 (профсоюз). Это уже включая в данную сумму надбавку от Юли 25% от оклада, которую год назад срезали (в связи с поднятием минималки) с 50%. Индексацию не видели уже два года.Есть чем гордиться образованию. Пенс

Повідомлень: 220 З нами з: 04.09.15 Подякував: 198 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3114311531163117> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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