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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:37
pesikot написав: zРадио написав: rjkz написав:
дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается.
На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны раскалывающие страну герои-вояки, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад и скопившие не один шкаф скелетов, когда есть сотни и тысячи самоотверженных украинцев-ликвидаторов той страшной аварии, благодаря жертве которых мы сегодня пьем чистую от радиации воду и ходим по улицам без костюмов сталкеров.
Уверен, этих героев приняли бы все, и подвиг их исторически более актуален. Их невозможно разделить по языку, по происхождению и политическим убеждениям. Им одинаково обязаны живущие на Западе и Востоке...
Ликвидаторы - несомненно герои.
Но.
Кто те, которые не хотели понять и принять масштабов произошедшего. И посылали пожарных в самое пекло активной зоны в первые часы и дни.
Кто те, которые несколько дней скрывали от жителей сам факт аварии, уже зная масштабы произошедшего
Кто те, которые все же вывели людей на майские демонстрации
Вот они кто ?
В обсуждаемом контексте они - никто. Их я в герои не предлагаю. Историческая оценка им дана (в том числе в сериале "Чернобыль"). Уголовной ответственности большинство из них, действительно, избежало. Но тут уже ничего не поделаешь даже по сроку давности. Из живых там кто остался - один 88-летний Горбачев?..
PS: из того, в чем вы обвинили руководство, отправку пожарных все же следует вычеркнуть - это задание было не бессмысленным и в ургентном режиме уменьшить ущерб для людей, объективно, не представлялось возможным. А вот замалчивание и отсутствие профилактических мер по отношению к миллионам людей, не участвующих в ликвидации последствий - это однозначно преступление
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Додано: Пон 10 чер, 2019 18:50
В этом году неурожай.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 19:57
zРадио написав:
На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны раскалывающие страну герои-вояки
, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад
Ну а зрадио опять ретранслирует сюда рашкинскую пропаганду.
Все по-старому.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 20:12
zРадио написав: rjkz написав:
дело в том, водружение на алтарь весьма сомнительных личностей прошлого ведет к проблемам в настоящем. как среди граждан Украины так и с весьма уважаемыми государствами, благодаря поддержке которых Украина пока еще барахтается.
На выходных посмотрел сериал Чернобыль (HBO) и посетила такая мысль - зачем нам нужны раскалывающие страну герои-вояки, стрелявшие друг в друга по разные стороны баррикад и скопившие не один шкаф скелетов, когда есть сотни и тысячи самоотверженных украинцев-ликвидаторов той страшной аварии, благодаря жертве которых мы сегодня пьем чистую от радиации воду и ходим по улицам без костюмов сталкеров.
Уверен, этих героев приняли бы все, и подвиг их исторически более актуален. Их невозможно разделить по языку, по происхождению и политическим убеждениям. Им одинаково обязаны живущие на Западе и Востоке...
И как поможет набрать политические дивиденды моя дальняя родственница, лежащая с расползшимся позвоночником в своей хрущевке в Киевской области, хапанувшая рентгены во время ликвидации, а сейчас сводящая концы с концами только благодаря помощи родственников? И еще тысячи таких-же?
Это очень неудобная тема - героев политики любят уже мертвых, а живые - это проблемы. Особенно когда им нужно лечение...дорогое лечение, которое Украина себе не может позволить. Да и когда это было? В 1986-м? Тогда все вопросы к ненавистному СССР.
То-ли дело "защитники" Украины типа шухевича и бандеры. Они-же с русскими воевали. Ну вместе с СС, но то фигня. Поляков и евреев расстреливали? Не, не слышали о таком. А кто такое говорит? Небось "рупорыкремля"?
Польша, Израиль и США? - Значит они "рупорыкремля"!
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rjkz
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Додано: Пон 10 чер, 2019 20:22
Волгарь написав:
В итоге, НЕ ТОРОПЯСЬ, объединенная англо-французская делегация прибыла в параходом в Ленингад аж 11/8/1939 (а Москву поездом 12/8).
Совковые сказки от волгаря были бы интересны, если бы не было документов (в том числе и со стороны РФ) в которых наглядно бы рассказывалось, что англо-французские переговоры тормозились со стороны СССР.
По одной простой причине - те не соглашались отдавать Прибалтику и "некоторые другие" страны на дерибан совку.
Поэтому был выбран другой партнер - еще один усатый социалист. Который правда оказался немного дальновиднее и напал в 41-м первым.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Пон 10 чер, 2019 20:26
pesikot написав: freeze написав:
Дубинский сказал, что он на съезд пришел как гость, и только на съезде узнал, что Слуга народа поддержал его по мажоритарке.
Уровень вранья просто зашкаливает.
Но ведь честность же, правда freeze
?
Нет, просто божья роса.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 20:46
Sommer написав:
Ну а зрадио опять ретранслирует сюда рашкинскую пропаганду.
Нет, zРадио
предлагает прекратить разжигать ненависть. А Sommer
ну никак не может это принять!
Под раскалывающими героями-вояками я имею в виду не только Бандеру с Шухевичем, но и Жукова с Ватуниным.
Я намеренно не даю свою оценку каждому из них, но то, что все четверо всегда будут иметь как сторонников, так и противников - это очевидный факт.
А вот у героев-пожарных, героев-"биороботов" ЧАЭС есть всего один образ - позитивный, и служить он будет целям объединения, а не разъединения!
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Додано: Пон 10 чер, 2019 20:55
Sommer написав:
Который правда оказался немного дальновиднее и напал в 41-м первым.
Гитлер дальновидный (с) Цитаты великих людей
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Додано: Пон 10 чер, 2019 20:57
rjkz написав:
И как поможет набрать политические дивиденды моя дальняя родственница, лежащая с расползшимся позвоночником в своей хрущевке в Киевской области, хапанувшая рентгены во время ликвидации, а сейчас сводящая концы с концами только благодаря помощи родственников? И еще тысячи таких-же?
Это очень неудобная тема - героев политики любят уже мертвых, а живые - это проблемы. Особенно когда им нужно лечение...дорогое лечение, которое Украина себе не может позволить. Да и когда это было? В 1986-м? Тогда все вопросы к ненавистному СССР.
То-ли дело "защитники" Украины типа шухевича и бандеры. Они-же с русскими воевали. Ну вместе с СС, но то фигня. Поляков и евреев расстреливали? Не, не слышали о таком. А кто такое говорит? Небось "рупорыкремля"?
Польша, Израиль и США? - Значит они "рупорыкремля"!
Вы правы - предлагаемые мной герои не помогают набрать электоральные и геополитические очки. Но, возможно, настанут когда-нибудь времена политиков, в приоритете у которых будет государство, а не местечково-личный интерес
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:21
Vitl написав:
- выбирался в свет, получил порцию очередных эмоций.В основном от ценников, ну и от человеческого фактора конечно тоже.За последние годвы состраной сделали что то ужасное.Всех засосало повышение цен на всё про всё и по очереди и без.Ценники пару месячной давности уже можно забыть.Просто жах.А как жить малоимущим.А что может себе позволить добросовестный учитель или кто то наподобие за около 6тыщ.Как ездить на отдых, о котором вчера трамвайщики пиндели. как питаться на 250-300 грн в день.
Дочка с профильным высшим, библиограф в университете, 30 лет стажа - 5865(насчитано) - 1055 (налог) - 87 (ВЗ) - 58 (профсоюз). Это уже включая в данную сумму надбавку от Юли 25% от оклада, которую год назад срезали (в связи с поднятием минималки) с 50%. Индексацию не видели уже два года.
Есть чем гордиться образованию.
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