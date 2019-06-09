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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3114311531163117 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 173 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 173 Додано: Пон 10 чер, 2019 21:26 pesikot, zРадио.

Только что и я закончил смотреть "Чернобыль". Ляпов там конечно много, но для художественного фильма сойдет.

Один из ляпов - тушение пожарными развала 4-го блока. На самом деле пожарные тушили крыши стоящего рядом 3-го блока и машзала (между 3-и 4 блоками), они была покрыты битумом, который загорелся от попавших туда в большом количестве раскаленных осколков твэлов и графита. Именно от этих осколков они и облучились.





Кому интересно (документальные съемки):



1986-й:

- "биороботы", как на самом деле они работали - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... wBHsBykUY8



Сьемки примерно 2003 г.:

- Обследование саркофага ЧАЭС Маршрут №6 - https://www.youtube.com/watch?v=AQsNdkdR2LY

- Осмотр помещений внутри ЧАЭС Маршрут №5 - https://www.youtube.com/watch?v=8ZUzSqoBnXw Только что и я закончил смотреть "Чернобыль". Ляпов там конечно много, но для художественного фильма сойдет.Один из ляпов - тушение пожарными развала 4-го блока. На самом деле пожарные тушили крыши стоящего рядом 3-го блока и машзала (между 3-и 4 блоками), они была покрыты битумом, который загорелся от попавших туда в большом количестве раскаленных осколков твэлов и графита. Именно от этих осколков они и облучились.Кому интересно (документальные съемки):1986-й:- "биороботы", как на самом деле они работали -Сьемки примерно 2003 г.:- Обследование саркофага ЧАЭС Маршрут №6 -- Осмотр помещений внутри ЧАЭС Маршрут №5 - yanyura Повідомлень: 4669 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 21:31 Пенс написав: Vitl написав: - выбирался в свет, получил порцию очередных эмоций.В основном от ценников, ну и от человеческого фактора конечно тоже.За последние годвы состраной сделали что то ужасное.Всех засосало повышение цен на всё про всё и по очереди и без.Ценники пару месячной давности уже можно забыть.Просто жах.А как жить малоимущим.А что может себе позволить добросовестный учитель или кто то наподобие за около 6тыщ.Как ездить на отдых, о котором вчера трамвайщики пиндели. как питаться на 250-300 грн в день. - выбирался в свет, получил порцию очередных эмоций.В основном от ценников, ну и от человеческого фактора конечно тоже.За последние годвы состраной сделали что то ужасное.Всех засосало повышение цен на всё про всё и по очереди и без.Ценники пару месячной давности уже можно забыть.Просто жах.А как жить малоимущим.А что может себе позволить добросовестный учитель или кто то наподобие за около 6тыщ.Как ездить на отдых, о котором вчера трамвайщики пиндели. как питаться на 250-300 грн в день.

Дочка с профильным высшим, библиограф в университете, 30 лет стажа - 5865(насчитано) - 1055 (налог) - 87 (ВЗ) - 58 (профсоюз). Это уже включая в данную сумму надбавку от Юли 25% от оклада, которую год назад срезали (в связи с поднятием минималки) с 50%. Индексацию не видели уже два года.

Есть чем гордиться образованию. Дочка с профильным высшим, библиограф в университете, 30 лет стажа - 5865(насчитано) - 1055 (налог) - 87 (ВЗ) - 58 (профсоюз). Это уже включая в данную сумму надбавку от Юли 25% от оклада, которую год назад срезали (в связи с поднятием минималки) с 50%. Индексацию не видели уже два года.Есть чем гордиться образованию.



Доля расходов на образование, медицину и соцобеспечение падает. На МВД, ГПУ и чиновничий аппарат - растет.



Приоритеты прошлой власти налицо:

http://cost.ua/ru/budget/expenditure/



Посмотрим на акценты расходов Бюджета 2020. Если ничего не изменится, значит при власти те же бандиты, только с другими аватарами Доля расходов на образование, медицину и соцобеспечение падает. На МВД, ГПУ и чиновничий аппарат - растет.Приоритеты прошлой власти налицо:Посмотрим на акценты расходов Бюджета 2020. Если ничего не изменится, значит при власти те же бандиты, только с другими аватарами zРадио

Повідомлень: 2393 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 21:38 yanyura написав: pesikot, zРадио.

Только что и я закончил смотреть "Чернобыль". Ляпов там конечно много, но для художественного фильма сойдет.

Один из ляпов - тушение пожарными развала 4-го блока. На самом деле пожарные тушили крыши стоящего рядом 3-го блока и машзала (между 3-и 4 блоками), они была покрыты битумом, который загорелся от попавших туда в большом количестве раскаленных осколков твэлов и графита. Именно от этих осколков они и облучились.





Кому интересно (документальные съемки):



1986-й:

- "биороботы", как на самом деле они работали - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... wBHsBykUY8



Сьемки примерно 2003 г.:

- Обследование саркофага ЧАЭС Маршрут №6 - https://www.youtube.com/watch?v=AQsNdkdR2LY

- Осмотр помещений внутри ЧАЭС Маршрут №5 - https://www.youtube.com/watch?v=8ZUzSqoBnXw Только что и я закончил смотреть "Чернобыль". Ляпов там конечно много, но для художественного фильма сойдет.Один из ляпов - тушение пожарными развала 4-го блока. На самом деле пожарные тушили крыши стоящего рядом 3-го блока и машзала (между 3-и 4 блоками), они была покрыты битумом, который загорелся от попавших туда в большом количестве раскаленных осколков твэлов и графита. Именно от этих осколков они и облучились.Кому интересно (документальные съемки):1986-й:- "биороботы", как на самом деле они работали -Сьемки примерно 2003 г.:- Обследование саркофага ЧАЭС Маршрут №6 -- Осмотр помещений внутри ЧАЭС Маршрут №5 -



Спасибо за ссылки. Лично для меня это не открытие. В свое время пересмотрел очень много документальных материалов.



Что касается сериала - совсем уж клюквы я там не нашел, и смотрел в целом с удовольствием. Насчет героизации ликвидаторов - просто мысль пришла такая в голову. Рецензию сериалу я не давал. Мое предложение с ним не связано Спасибо за ссылки. Лично для меня это не открытие. В свое время пересмотрел очень много документальных материалов.Что касается сериала - совсем уж клюквы я там не нашел, и смотрел в целом с удовольствием. Насчет героизации ликвидаторов - просто мысль пришла такая в голову. Рецензию сериалу я не давал. Мое предложение с ним не связано zРадио

Повідомлень: 2393 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3114311531163117 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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