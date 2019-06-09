Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot, zРадио. Только что и я закончил смотреть "Чернобыль". Ляпов там конечно много, но для художественного фильма сойдет. Один из ляпов - тушение пожарными развала 4-го блока. На самом деле пожарные тушили крыши стоящего рядом 3-го блока и машзала (между 3-и 4 блоками), они была покрыты битумом, который загорелся от попавших туда в большом количестве раскаленных осколков твэлов и графита. Именно от этих осколков они и облучились.
Vitl написав:- выбирался в свет, получил порцию очередных эмоций.В основном от ценников, ну и от человеческого фактора конечно тоже.За последние годвы состраной сделали что то ужасное.Всех засосало повышение цен на всё про всё и по очереди и без.Ценники пару месячной давности уже можно забыть.Просто жах.А как жить малоимущим.А что может себе позволить добросовестный учитель или кто то наподобие за около 6тыщ.Как ездить на отдых, о котором вчера трамвайщики пиндели. как питаться на 250-300 грн в день.
Дочка с профильным высшим, библиограф в университете, 30 лет стажа - 5865(насчитано) - 1055 (налог) - 87 (ВЗ) - 58 (профсоюз). Это уже включая в данную сумму надбавку от Юли 25% от оклада, которую год назад срезали (в связи с поднятием минималки) с 50%. Индексацию не видели уже два года. Есть чем гордиться образованию.
Доля расходов на образование, медицину и соцобеспечение падает. На МВД, ГПУ и чиновничий аппарат - растет.
yanyura написав:pesikot, zРадио. Только что и я закончил смотреть "Чернобыль". Ляпов там конечно много, но для художественного фильма сойдет. Один из ляпов - тушение пожарными развала 4-го блока. На самом деле пожарные тушили крыши стоящего рядом 3-го блока и машзала (между 3-и 4 блоками), они была покрыты битумом, который загорелся от попавших туда в большом количестве раскаленных осколков твэлов и графита. Именно от этих осколков они и облучились.
Спасибо за ссылки. Лично для меня это не открытие. В свое время пересмотрел очень много документальных материалов.
Что касается сериала - совсем уж клюквы я там не нашел, и смотрел в целом с удовольствием. Насчет героизации ликвидаторов - просто мысль пришла такая в голову. Рецензию сериалу я не давал. Мое предложение с ним не связано