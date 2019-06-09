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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3114311531163117

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 173
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:26

pesikot, zРадио.
Только что и я закончил смотреть "Чернобыль". Ляпов там конечно много, но для художественного фильма сойдет.
Один из ляпов - тушение пожарными развала 4-го блока. На самом деле пожарные тушили крыши стоящего рядом 3-го блока и машзала (между 3-и 4 блоками), они была покрыты битумом, который загорелся от попавших туда в большом количестве раскаленных осколков твэлов и графита. Именно от этих осколков они и облучились.


Кому интересно (документальные съемки):

1986-й:
- "биороботы", как на самом деле они работали - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... wBHsBykUY8

Сьемки примерно 2003 г.:
- Обследование саркофага ЧАЭС Маршрут №6 - https://www.youtube.com/watch?v=AQsNdkdR2LY
- Осмотр помещений внутри ЧАЭС Маршрут №5 - https://www.youtube.com/watch?v=8ZUzSqoBnXw
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:31

  Пенс написав:
  Vitl написав:- выбирался в свет, получил порцию очередных эмоций.В основном от ценников, ну и от человеческого фактора конечно тоже.За последние годвы состраной сделали что то ужасное.Всех засосало повышение цен на всё про всё и по очереди и без.Ценники пару месячной давности уже можно забыть.Просто жах.А как жить малоимущим.А что может себе позволить добросовестный учитель или кто то наподобие за около 6тыщ.Как ездить на отдых, о котором вчера трамвайщики пиндели. как питаться на 250-300 грн в день.

Дочка с профильным высшим, библиограф в университете, 30 лет стажа - 5865(насчитано) - 1055 (налог) - 87 (ВЗ) - 58 (профсоюз). Это уже включая в данную сумму надбавку от Юли 25% от оклада, которую год назад срезали (в связи с поднятием минималки) с 50%. Индексацию не видели уже два года.
Есть чем гордиться образованию.


Доля расходов на образование, медицину и соцобеспечение падает. На МВД, ГПУ и чиновничий аппарат - растет.

Приоритеты прошлой власти налицо:
http://cost.ua/ru/budget/expenditure/

Посмотрим на акценты расходов Бюджета 2020. Если ничего не изменится, значит при власти те же бандиты, только с другими аватарами
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:38

  yanyura написав:pesikot, zРадио.
Только что и я закончил смотреть "Чернобыль". Ляпов там конечно много, но для художественного фильма сойдет.
Один из ляпов - тушение пожарными развала 4-го блока. На самом деле пожарные тушили крыши стоящего рядом 3-го блока и машзала (между 3-и 4 блоками), они была покрыты битумом, который загорелся от попавших туда в большом количестве раскаленных осколков твэлов и графита. Именно от этих осколков они и облучились.


Кому интересно (документальные съемки):

1986-й:
- "биороботы", как на самом деле они работали - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... wBHsBykUY8

Сьемки примерно 2003 г.:
- Обследование саркофага ЧАЭС Маршрут №6 - https://www.youtube.com/watch?v=AQsNdkdR2LY
- Осмотр помещений внутри ЧАЭС Маршрут №5 - https://www.youtube.com/watch?v=8ZUzSqoBnXw


Спасибо за ссылки. Лично для меня это не открытие. В свое время пересмотрел очень много документальных материалов.

Что касается сериала - совсем уж клюквы я там не нашел, и смотрел в целом с удовольствием. Насчет героизации ликвидаторов - просто мысль пришла такая в голову. Рецензию сериалу я не давал. Мое предложение с ним не связано
zРадио
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  #<1 ... 3114311531163117
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