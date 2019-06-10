Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot, zРадио. Только что и я закончил смотреть "Чернобыль". Ляпов там конечно много, но для художественного фильма сойдет. Один из ляпов - тушение пожарными развала 4-го блока. На самом деле пожарные тушили крыши стоящего рядом 3-го блока и машзала (между 3-и 4 блоками), они была покрыты битумом, который загорелся от попавших туда в большом количестве раскаленных осколков твэлов и графита. Именно от этих осколков они и облучились.
Vitl написав:- выбирался в свет, получил порцию очередных эмоций.В основном от ценников, ну и от человеческого фактора конечно тоже.За последние годвы состраной сделали что то ужасное.Всех засосало повышение цен на всё про всё и по очереди и без.Ценники пару месячной давности уже можно забыть.Просто жах.А как жить малоимущим.А что может себе позволить добросовестный учитель или кто то наподобие за около 6тыщ.Как ездить на отдых, о котором вчера трамвайщики пиндели. как питаться на 250-300 грн в день.
Дочка с профильным высшим, библиограф в университете, 30 лет стажа - 5865(насчитано) - 1055 (налог) - 87 (ВЗ) - 58 (профсоюз). Это уже включая в данную сумму надбавку от Юли 25% от оклада, которую год назад срезали (в связи с поднятием минималки) с 50%. Индексацию не видели уже два года. Есть чем гордиться образованию.
Доля расходов на образование, медицину и соцобеспечение падает. На МВД, ГПУ и чиновничий аппарат - растет.
yanyura написав:pesikot, zРадио. Только что и я закончил смотреть "Чернобыль". Ляпов там конечно много, но для художественного фильма сойдет. Один из ляпов - тушение пожарными развала 4-го блока. На самом деле пожарные тушили крыши стоящего рядом 3-го блока и машзала (между 3-и 4 блоками), они была покрыты битумом, который загорелся от попавших туда в большом количестве раскаленных осколков твэлов и графита. Именно от этих осколков они и облучились.
Спасибо за ссылки. Но лично для меня это не открытие. В свое время пересмотрел очень много документальных материалов.
Что касается сериала - совсем уж клюквы я там не нашел, и смотрел в целом с удовольствием. Насчет героизации ликвидаторов - просто мысль пришла такая в голову. Рецензию сериалу я не давал. Мое предложение с ним не связано
При детальном рассмотрении 100-ки Слуги народа выявилось достаточное количество скрытых и даже явных порохоботов, активных агитаторов за Порошенко на президентских выборах. Или так резко переобулись, или опять Петр Алексеевич дал речь почитать.
mephala написав:от вы смешные. дайте всего и побольше. и желательно даром. писал раньше и напишу еще раз радетелям отечества. попробуйте что то вырастить а потом начинайте продавать по ценам с заботой про ближнего а не по чем берут. у нас например клубника была на день-второй опустилась до цены 20 грн за кило. так ее начали разметать с космической скоростью. наверно от бедности беспросветной. и она тут же вернулась к 30 грн. спрос и предложение отрегулировало цену а не ваши мифические порошенки и зеленки.
ЗЫ хотя зеленский обещал покончить с эпохой зубожіння. так вот к нему претензии и предъявляйте. или в лучшем стиле всех предыдущих будем на папередніков валить? хотя уже слышу вбросы что пару год ничего лучше ждать не будем так как папередніки виноваты.
Вы всё же не поняли, о чём писали мы с Vitl"ом. О рыночной экономике. Представьте себе, мы понимаем это не хуже Вас. И про "эпоху зубожіння" тоже. Вопрос в другом. Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет. И вина (беда???) Порошенко, что он ничего не сделал для того, чтобы изменить ситуацию. А этот вопрос (так же, как и окончание войны) на порядок важнее томоса и безвиза вместе взятых. По за эти 2 вопроса даже и не брался. Пока мы не изменим ситуацию в экономике, мы не сможем ни повысить благосостояние народа, ни избавиться от регулярной девальвации и инфляции. И если Зе не удастся переломить ситуацию в экономике, то через 2-3 года его рейтинг будет ниже плинтуса, как и у По.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
mephala написав:от вы смешные. дайте всего и побольше. и желательно даром. писал раньше и напишу еще раз радетелям отечества. попробуйте что то вырастить а потом начинайте продавать по ценам с заботой про ближнего а не по чем берут. у нас например клубника была на день-второй опустилась до цены 20 грн за кило. так ее начали разметать с космической скоростью. наверно от бедности беспросветной. и она тут же вернулась к 30 грн. спрос и предложение отрегулировало цену а не ваши мифические порошенки и зеленки.
ЗЫ хотя зеленский обещал покончить с эпохой зубожіння. так вот к нему претензии и предъявляйте. или в лучшем стиле всех предыдущих будем на папередніков валить? хотя уже слышу вбросы что пару год ничего лучше ждать не будем так как папередніки виноваты.
Вы всё же не поняли, о чём писали мы с Vitl"ом. О рыночной экономике. Представьте себе, мы понимаем это не хуже Вас. И про "эпоху зубожіння" тоже. Вопрос в другом. Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет. И вина (беда???) Порошенко, что он ничего не сделал для того, чтобы изменить ситуацию.
Конечно же. Ничего нового в Украине не разрабатывалось, ничего нового в производство не шло - сплошное зубожиння и зрада. Так ведь по "Г+Г" рассказывали, а они врать не станут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
ЛАД написав:Пока мы не изменим ситуацию в экономике, мы не сможем ни повысить благосостояние народа, ни избавиться от регулярной девальвации и инфляции. И если Зе не удастся переломить ситуацию в экономике, то через 2-3 года его рейтинг будет ниже плинтуса, как и у По.
Рейтинг персоналий вторичен, первичен рейтинг и уровень страны к тому времени.