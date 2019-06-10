Додано: Пон 10 чер, 2019 22:28

mephala написав: от вы смешные. дайте всего и побольше. и желательно даром.

писал раньше и напишу еще раз радетелям отечества.

попробуйте что то вырастить а потом начинайте продавать по ценам с заботой про ближнего а не по чем берут.

у нас например клубника была на день-второй опустилась до цены 20 грн за кило.

так ее начали разметать с космической скоростью. наверно от бедности беспросветной.

и она тут же вернулась к 30 грн. спрос и предложение отрегулировало цену а не ваши мифические порошенки и зеленки.



ЗЫ

хотя зеленский обещал покончить с эпохой зубожіння. так вот к нему претензии и предъявляйте. или в лучшем стиле всех предыдущих будем на папередніков валить? хотя уже слышу вбросы что пару год ничего лучше ждать не будем так как папередніки виноваты. от вы смешные. дайте всего и побольше. и желательно даром.писал раньше и напишу еще раз радетелям отечества.попробуйте что то вырастить а потом начинайте продавать по ценам с заботой про ближнего а не по чем берут.у нас например клубника была на день-второй опустилась до цены 20 грн за кило.так ее начали разметать с космической скоростью. наверно от бедности беспросветной.и она тут же вернулась к 30 грн. спрос и предложение отрегулировало цену а не ваши мифические порошенки и зеленки.ЗЫхотя зеленский обещал покончить с эпохой зубожіння. так вот к нему претензии и предъявляйте. или в лучшем стиле всех предыдущих будем на папередніков валить? хотя уже слышу вбросы что пару год ничего лучше ждать не будем так как папередніки виноваты.

Вы всё же не поняли, о чём писали мы с"ом.О рыночной экономике. Представьте себе, мы понимаем это не хуже Вас. И про "эпоху зубожіння" тоже.Вопрос в другом. Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет.И вина (беда???) Порошенко, что он ничего не сделал для того, чтобы изменить ситуацию. А этот вопрос (так же, как и окончание войны) на порядок важнее томоса и безвиза вместе взятых. По за эти 2 вопроса даже и не брался.Пока мы не изменим ситуацию в экономике, мы не сможем ни повысить благосостояние народа, ни избавиться от регулярной девальвации и инфляции.И если Зе не удастся переломить ситуацию в экономике, то через 2-3 года его рейтинг будет ниже плинтуса, как и у По.