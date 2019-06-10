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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3115311631173118>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 173
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:26

pesikot, zРадио.
Только что и я закончил смотреть "Чернобыль". Ляпов там конечно много, но для художественного фильма сойдет.
Один из ляпов - тушение пожарными развала 4-го блока. На самом деле пожарные тушили крыши стоящего рядом 3-го блока и машзала (между 3-и 4 блоками), они была покрыты битумом, который загорелся от попавших туда в большом количестве раскаленных осколков твэлов и графита. Именно от этих осколков они и облучились.


Кому интересно (документальные съемки):

1986-й:
- "биороботы", как на самом деле они работали - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... wBHsBykUY8

Сьемки примерно 2003 г.:
- Обследование саркофага ЧАЭС Маршрут №6 - https://www.youtube.com/watch?v=AQsNdkdR2LY
- Осмотр помещений внутри ЧАЭС Маршрут №5 - https://www.youtube.com/watch?v=8ZUzSqoBnXw
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:31

  Пенс написав:
  Vitl написав:- выбирался в свет, получил порцию очередных эмоций.В основном от ценников, ну и от человеческого фактора конечно тоже.За последние годвы состраной сделали что то ужасное.Всех засосало повышение цен на всё про всё и по очереди и без.Ценники пару месячной давности уже можно забыть.Просто жах.А как жить малоимущим.А что может себе позволить добросовестный учитель или кто то наподобие за около 6тыщ.Как ездить на отдых, о котором вчера трамвайщики пиндели. как питаться на 250-300 грн в день.

Дочка с профильным высшим, библиограф в университете, 30 лет стажа - 5865(насчитано) - 1055 (налог) - 87 (ВЗ) - 58 (профсоюз). Это уже включая в данную сумму надбавку от Юли 25% от оклада, которую год назад срезали (в связи с поднятием минималки) с 50%. Индексацию не видели уже два года.
Есть чем гордиться образованию.


Доля расходов на образование, медицину и соцобеспечение падает. На МВД, ГПУ и чиновничий аппарат - растет.

Приоритеты прошлой власти налицо:
http://cost.ua/ru/budget/expenditure/

Посмотрим на акценты расходов Бюджета 2020. Если ничего не изменится, значит при власти те же бандиты, только с другими аватарами
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:38

  yanyura написав:pesikot, zРадио.
Только что и я закончил смотреть "Чернобыль". Ляпов там конечно много, но для художественного фильма сойдет.
Один из ляпов - тушение пожарными развала 4-го блока. На самом деле пожарные тушили крыши стоящего рядом 3-го блока и машзала (между 3-и 4 блоками), они была покрыты битумом, который загорелся от попавших туда в большом количестве раскаленных осколков твэлов и графита. Именно от этих осколков они и облучились.


Кому интересно (документальные съемки):

1986-й:
- "биороботы", как на самом деле они работали - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... wBHsBykUY8

Сьемки примерно 2003 г.:
- Обследование саркофага ЧАЭС Маршрут №6 - https://www.youtube.com/watch?v=AQsNdkdR2LY
- Осмотр помещений внутри ЧАЭС Маршрут №5 - https://www.youtube.com/watch?v=8ZUzSqoBnXw


Спасибо за ссылки. Но лично для меня это не открытие. В свое время пересмотрел очень много документальных материалов.

Что касается сериала - совсем уж клюквы я там не нашел, и смотрел в целом с удовольствием. Насчет героизации ликвидаторов - просто мысль пришла такая в голову. Рецензию сериалу я не давал. Мое предложение с ним не связано
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:52

При детальном рассмотрении 100-ки Слуги народа выявилось достаточное количество скрытых и даже явных порохоботов, активных агитаторов за Порошенко на президентских выборах. Или так резко переобулись, или опять Петр Алексеевич дал речь почитать.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:00

:arrow:
Востаннє редагувалось Пенс в Пон 10 чер, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Пенс
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:24

Кратко о каждом из сотни.
Кто есть кто в партийном списке "Слуги народа"

https://strana.ua/news/205596-zelenskij ... idate.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:28

  mephala написав:от вы смешные. дайте всего и побольше. и желательно даром.
писал раньше и напишу еще раз радетелям отечества.
попробуйте что то вырастить а потом начинайте продавать по ценам с заботой про ближнего а не по чем берут.
у нас например клубника была на день-второй опустилась до цены 20 грн за кило.
так ее начали разметать с космической скоростью. наверно от бедности беспросветной.
и она тут же вернулась к 30 грн. спрос и предложение отрегулировало цену а не ваши мифические порошенки и зеленки.

ЗЫ
хотя зеленский обещал покончить с эпохой зубожіння. так вот к нему претензии и предъявляйте. или в лучшем стиле всех предыдущих будем на папередніков валить? хотя уже слышу вбросы что пару год ничего лучше ждать не будем так как папередніки виноваты. :lol:

Вы всё же не поняли, о чём писали мы с Vitl"ом.
О рыночной экономике. Представьте себе, мы понимаем это не хуже Вас. И про "эпоху зубожіння" тоже.
Вопрос в другом. Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет.
И вина (беда???) Порошенко, что он ничего не сделал для того, чтобы изменить ситуацию. А этот вопрос (так же, как и окончание войны) на порядок важнее томоса и безвиза вместе взятых. По за эти 2 вопроса даже и не брался.
Пока мы не изменим ситуацию в экономике, мы не сможем ни повысить благосостояние народа, ни избавиться от регулярной девальвации и инфляции.
И если Зе не удастся переломить ситуацию в экономике, то через 2-3 года его рейтинг будет ниже плинтуса, как и у По.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:31

  ЛАД написав:
  mephala написав:от вы смешные. дайте всего и побольше. и желательно даром.
писал раньше и напишу еще раз радетелям отечества.
попробуйте что то вырастить а потом начинайте продавать по ценам с заботой про ближнего а не по чем берут.
у нас например клубника была на день-второй опустилась до цены 20 грн за кило.
так ее начали разметать с космической скоростью. наверно от бедности беспросветной.
и она тут же вернулась к 30 грн. спрос и предложение отрегулировало цену а не ваши мифические порошенки и зеленки.

ЗЫ
хотя зеленский обещал покончить с эпохой зубожіння. так вот к нему претензии и предъявляйте. или в лучшем стиле всех предыдущих будем на папередніков валить? хотя уже слышу вбросы что пару год ничего лучше ждать не будем так как папередніки виноваты. :lol:

Вы всё же не поняли, о чём писали мы с Vitl"ом.
О рыночной экономике. Представьте себе, мы понимаем это не хуже Вас. И про "эпоху зубожіння" тоже.
Вопрос в другом. Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет.
И вина (беда???) Порошенко, что он ничего не сделал для того, чтобы изменить ситуацию.


Конечно же. Ничего нового в Украине не разрабатывалось, ничего нового в производство не шло - сплошное зубожиння и зрада.
Так ведь по "Г+Г" рассказывали, а они врать не станут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:37

  ЛАД написав:Пока мы не изменим ситуацию в экономике, мы не сможем ни повысить благосостояние народа, ни избавиться от регулярной девальвации и инфляции.
И если Зе не удастся переломить ситуацию в экономике, то через 2-3 года его рейтинг будет ниже плинтуса, как и у По.

Рейтинг персоналий вторичен, первичен рейтинг и уровень страны к тому времени.
Пенс
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:37

  zРадио написав:
  Sommer написав:
Ну а зрадио опять ретранслирует сюда рашкинскую пропаганду.



Нет, zРадио предлагает прекратить разжигать ненависть. А Sommer ну никак не может это принять!

Под раскалывающими героями-вояками я имею в виду не только Бандеру с Шухевичем, но и Жукова с Ватуниным.


Ага, сейчас. По последним так раскрутили победобесие, что предложение забыть их вызовет непреходящую боль во всех частях тела некоторых "активных избирателей".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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