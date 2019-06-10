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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3115311631173118 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 173 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 173 Додано: Пон 10 чер, 2019 22:47 Волгарь написав: ......

ЛАД написав: В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось. В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.

.............

Вставлю свои 5 копеек по поводу переговоров лета 39-го. Их непосредственный участник Адмирал Флота Кузнецов описывал ситуацию так.

.........

В конечном итоге, суд всем этим событиям вынесла история.

СССР, безусловно поступил некрасиво, договорившись с Гитлером, и отказавшись умирать за Данциг в 39-ом (как и непосредственные союзники Польши).

Но абсолютно верно с военно-стратегической точки зрения - начни немцы наступление 22/6 с рубежа Славута/Негорелое/р. Великая, исход войны точно был бы иным. И существовали бы все мы в этой реальности - большой вопрос. ...................Вставлю свои 5 копеек по поводу переговоров лета 39-го. Их непосредственный участник Адмирал Флота Кузнецов описывал ситуацию так..........В конечном итоге, суд всем этим событиям вынесла история.СССР, безусловно поступил некрасиво, договорившись с Гитлером, и отказавшись умирать за Данциг в 39-ом (как и непосредственные союзники Польши).Но абсолютно верно с военно-стратегической точки зрения - начни немцы наступление 22/6 с рубежа Славута/Негорелое/р. Великая, исход войны точно был бы иным. И существовали бы все мы в этой реальности - большой вопрос.

1. А у Союза была хотя бы возможность "умирать за Данциг в 39-ом"?

Польша хотела принять помощь СССР?

В 1938 Польша готова была воевать с Союзом в случае попытки РККА пройти через её территорию на помощь Чехословакии.

2. А вообще, Вы ломитесь в открытые двери.

Сейчас Вам расскажут, что Ваши познания истории ограничены "Кратким курсом истории ВКП(б)" и вообще Вы "агент Кремля" (правда, в Вашем случае это, возможно, справедливо? ).

О, Sommer уже всё рассказал о "совковых сказках" и документах.

Правда, ни одной ссылки на эти документы так и не дал. 1. А у Союза была хотя бы возможность "умирать за Данциг в 39-ом"?Польша хотела принять помощь СССР?В 1938 Польша готова была воевать с Союзом в случае попытки РККА пройти через её территорию на помощь Чехословакии.2. А вообще, Вы ломитесь в открытые двери.Сейчас Вам расскажут, что Ваши познания истории ограничены "Кратким курсом истории ВКП(б)" и вообще Вы "агент Кремля" (правда, в Вашем случае это, возможно, справедливо?).О,уже всё рассказал о "совковых сказках" и документах.Правда, ни одной ссылки на эти документы так и не дал.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13343 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 22:50 Sommer написав: Конечно же. Ничего нового в Украине не разрабатывалось, ничего нового в производство не шло - сплошное зубожиння и зрада.

Так ведь по "Г+Г" рассказывали, а они врать не станут. Конечно же. Ничего нового в Украине не разрабатывалось, ничего нового в производство не шло - сплошное зубожиння и зрада.Так ведь по "Г+Г" рассказывали, а они врать не станут.



А что разработано и произведено в Украине? Банки, ритейл и мобильная связь - это все, что построено за последние 30 лет.



Энергетика советская на 96% (4% - альтернативная, построенная олигархами исключительно с целью воровать бюджет на зеленом тарифе).



Металлургия советская на 90% (один новый карьер - Еристовский, и замена печей на 50% меткомбинатов).



Машиностроение советское на 99%, и более 70% - не дожило до наших дней (в том числе полностью утраченное самолетостроение).



Животноводство советское на 99%, и более 80% - не дожило до наших дней (поголовье КРС уменьшилось с 25 до 3,5 млн).



Химическое производство советское на 100%, и более 80% - не дожило до наших дней (работает 1 завод из 7).



Добыча и транзит газа советсткие на 100%, а объемы - на 20-40% ниже...



Продолжать? А что разработано и произведено в Украине? Банки, ритейл и мобильная связь - это все, что построено за последние 30 лет.Энергетика советская на 96% (4% - альтернативная, построенная олигархами исключительно с целью воровать бюджет на зеленом тарифе).Металлургия советская на 90% (один новый карьер - Еристовский, и замена печей на 50% меткомбинатов).Машиностроение советское на 99%, и более 70% - не дожило до наших дней (в том числе полностью утраченное самолетостроение).Животноводство советское на 99%, и более 80% - не дожило до наших дней (поголовье КРС уменьшилось с 25 до 3,5 млн).Химическое производство советское на 100%, и более 80% - не дожило до наших дней (работает 1 завод из 7).Добыча и транзит газа советсткие на 100%, а объемы - на 20-40% ниже...Продолжать? zРадио

Повідомлень: 2395 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 22:52 kolyuchy написав: freeze написав: В прошлом году те же люди выращивали ту же черешню. В прошлом году те же люди выращивали ту же черешню.

А у нас по сравнению с прошлым годом ничего не изменилось?

Цены на топливо не выросли? Цены на удобрения? Цены на пестициды? ЕСВ на уровне прошлого года? Оплата труда не подорожала? А у нас по сравнению с прошлым годом ничего не изменилось?Цены на топливо не выросли? Цены на удобрения? Цены на пестициды? ЕСВ на уровне прошлого года? Оплата труда не подорожала?

Да что Вы такое говорите!

У нас растут цены?

А я, читая сводки НБУ и Госстата, думал, что у нас растут только зарплаты, а инфляция быстро снижается и скоро составит несчастные 5%. Да что Вы такое говорите!У нас растут цены?А я, читая сводки НБУ и Госстата, думал, что у нас растут только зарплаты, а инфляция быстро снижается и скоро составит несчастные 5%.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13343 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 22:54 zРадио написав: Sommer написав: Который правда оказался немного дальновиднее и напал в 41-м первым. Который правда оказался немного дальновиднее и напал в 41-м первым.



Гитлер дальновидный (с) Цитаты великих людей Гитлер дальновидный (с) Цитаты великих людей



Гитлер был вынужден напасть. Если-бы он этого не сделал 22 июня, то СССР напал-бы на Германию 6 июля.

Нападать на СССР...сами подумайте...как Гитлер думал УДЕРЖИВАТЬ такую территорию? К тому-же захватив уже всю Европу и там тоже надо было хотя-бы мало-мальское присутствие в основных населенных пунктах. А еще и европейские народы даже сдавшись не хотели сдаваться. И французское Сопротивление и восстания в варшавском гетто и партизанские движения от Греции до Моравии.

А тут такая идиологизированная огромная страна. Что-то мне подсказывает, что не очень-то и собирался нападать Гитлер на СССР. Пришлось наверное. Гитлер был вынужден напасть. Если-бы он этого не сделал 22 июня, то СССР напал-бы на Германию 6 июля.Нападать на СССР...сами подумайте...как Гитлер думал УДЕРЖИВАТЬ такую территорию? К тому-же захватив уже всю Европу и там тоже надо было хотя-бы мало-мальское присутствие в основных населенных пунктах. А еще и европейские народы даже сдавшись не хотели сдаваться. И французское Сопротивление и восстания в варшавском гетто и партизанские движения от Греции до Моравии.А тут такая идиологизированная огромная страна. Что-то мне подсказывает, что не очень-то и собирался нападать Гитлер на СССР. Пришлось наверное. rjkz

Повідомлень: 9401 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 22:57 Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав:

Ну а зрадио опять ретранслирует сюда рашкинскую пропаганду.



Ну а зрадио опять ретранслирует сюда рашкинскую пропаганду.



Нет, zРадио предлагает прекратить разжигать ненависть. А Sommer ну никак не может это принять!



Под раскалывающими героями-вояками я имею в виду не только Бандеру с Шухевичем, но и Жукова с Ватуниным.

Нет,предлагает прекратить разжигать ненависть. Ану никак не может это принять!Под раскалывающими героями-вояками я имею в виду не только Бандеру с Шухевичем, но и Жукова с Ватуниным.



Ага, сейчас. По последним так раскрутили победобесие, что предложение забыть их вызовет непреходящую боль во всех частях тела некоторых "активных избирателей". Ага, сейчас. По последним так раскрутили победобесие, что предложение забыть их вызовет непреходящую боль во всех частях тела некоторых "активных избирателей".



Так не надо этого делать! Это призыв ко всем сторонам!



PS: а сам твой "факт" очень дискуссионный. Так, как последние 5 лет раскручивали героев УПА, победобесие и крестные ходы просто нервно курят в сторонке. Но повторюсь - уж лучше не акцентировать ни на одном, ни на другом. Это только разделяет! Так не надо этого делать! Это призыв ко всем сторонам!PS: а сам твой "факт" очень дискуссионный. Так, как последние 5 лет раскручивали героев УПА, победобесие и крестные ходы просто нервно курят в сторонке. Но повторюсь - уж лучше не акцентировать ни на одном, ни на другом. Это только разделяет! zРадио

Повідомлень: 2395 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 23:04 ЛАД написав: mephala написав: от вы смешные. дайте всего и побольше. и желательно даром.

писал раньше и напишу еще раз радетелям отечества.

попробуйте что то вырастить а потом начинайте продавать по ценам с заботой про ближнего а не по чем берут.

у нас например клубника была на день-второй опустилась до цены 20 грн за кило.

так ее начали разметать с космической скоростью. наверно от бедности беспросветной.

и она тут же вернулась к 30 грн. спрос и предложение отрегулировало цену а не ваши мифические порошенки и зеленки.



ЗЫ

хотя зеленский обещал покончить с эпохой зубожіння. так вот к нему претензии и предъявляйте. или в лучшем стиле всех предыдущих будем на папередніков валить? хотя уже слышу вбросы что пару год ничего лучше ждать не будем так как папередніки виноваты. от вы смешные. дайте всего и побольше. и желательно даром.писал раньше и напишу еще раз радетелям отечества.попробуйте что то вырастить а потом начинайте продавать по ценам с заботой про ближнего а не по чем берут.у нас например клубника была на день-второй опустилась до цены 20 грн за кило.так ее начали разметать с космической скоростью. наверно от бедности беспросветной.и она тут же вернулась к 30 грн. спрос и предложение отрегулировало цену а не ваши мифические порошенки и зеленки.ЗЫхотя зеленский обещал покончить с эпохой зубожіння. так вот к нему претензии и предъявляйте. или в лучшем стиле всех предыдущих будем на папередніков валить? хотя уже слышу вбросы что пару год ничего лучше ждать не будем так как папередніки виноваты.

Вы всё же не поняли, о чём писали мы с Vitl"ом.

О рыночной экономике. Представьте себе, мы понимаем это не хуже Вас. И про "эпоху зубожіння" тоже.

Вопрос в другом. Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет.

И вина (беда???) Порошенко, что он ничего не сделал для того, чтобы изменить ситуацию. А этот вопрос (так же, как и окончание войны) на порядок важнее томоса и безвиза вместе взятых. По за эти 2 вопроса даже и не брался.

Пока мы не изменим ситуацию в экономике, мы не сможем ни повысить благосостояние народа, ни избавиться от регулярной девальвации и инфляции.

И если Зе не удастся переломить ситуацию в экономике, то через 2-3 года его рейтинг будет ниже плинтуса, как и у По. Вы всё же не поняли, о чём писали мы с"ом.О рыночной экономике. Представьте себе, мы понимаем это не хуже Вас. И про "эпоху зубожіння" тоже.Вопрос в другом. Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет.И вина (беда???) Порошенко, что он ничего не сделал для того, чтобы изменить ситуацию. А этот вопрос (так же, как и окончание войны) на порядок важнее томоса и безвиза вместе взятых. По за эти 2 вопроса даже и не брался.Пока мы не изменим ситуацию в экономике, мы не сможем ни повысить благосостояние народа, ни избавиться от регулярной девальвации и инфляции.И если Зе не удастся переломить ситуацию в экономике, то через 2-3 года его рейтинг будет ниже плинтуса, как и у По.

Как Зеленский победит деиндустриализацию? Как? На танковые заводы заказов на 20 лет вперёд даст, новые линии электропередач по три раза параллельно действующим проложит или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает? Как Зеленский победит деиндустриализацию? Как? На танковые заводы заказов на 20 лет вперёд даст, новые линии электропередач по три раза параллельно действующим проложит или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает? барабашов Повідомлень: 1448 З нами з: 16.06.15 Подякував: 141 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 23:06 Sommer написав: ........

Ну а .... опять ретранслирует сюда рашкинскую пропаганду.



Все по-старому. ........Ну а .... опять ретранслирует сюда рашкинскую пропаганду.

Начнем с конца.

1. Выделенное абсолютно точно.

2. Ну а Sommer опять пишет посты в кот. ничего, кроме ярлыков, разоблачения "совковых сказок".

При этом всё "слова, слова...", без аргументов и ссылок. Начнем с конца.1. Выделенное абсолютно точно.2. Ну аопять пишет посты в кот. ничего, кроме ярлыков, разоблачения "совковых сказок".При этом всё "слова, слова...", без аргументов и ссылок.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13343 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 23:08 rjkz написав: сами подумайте...как Гитлер думал УДЕРЖИВАТЬ такую территорию? сами подумайте...как Гитлер думал УДЕРЖИВАТЬ такую территорию?



Вот тут коллаборанты бы и пригодились. Вот тут коллаборанты бы и пригодились. freeze 4 Повідомлень: 11782 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3575 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3115311631173118 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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