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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 чер, 2019 22:47
Волгарь написав:
......
ЛАД написав:
В 1939 СССР активно пытался договориться с Англией-Францией. Не удалось.
.............
Вставлю свои 5 копеек по поводу переговоров лета 39-го. Их непосредственный участник Адмирал Флота Кузнецов описывал ситуацию так.
.........
В конечном итоге, суд всем этим событиям вынесла история.
СССР, безусловно поступил некрасиво, договорившись с Гитлером, и отказавшись умирать за Данциг в 39-ом (как и непосредственные союзники Польши).
Но абсолютно верно с военно-стратегической точки зрения - начни немцы наступление 22/6 с рубежа Славута/Негорелое/р. Великая, исход войны точно был бы иным. И существовали бы все мы в этой реальности - большой вопрос.
1. А у Союза была хотя бы возможность "умирать за Данциг в 39-ом"?
Польша хотела принять помощь СССР?
В 1938 Польша готова была воевать с Союзом в случае попытки РККА пройти через её территорию на помощь Чехословакии.
2. А вообще, Вы ломитесь в открытые двери.
Сейчас Вам расскажут, что Ваши познания истории ограничены "Кратким курсом истории ВКП(б)" и вообще Вы "агент Кремля" (правда, в Вашем случае это, возможно, справедливо?
).
О, Sommer
уже всё рассказал о "совковых сказках" и документах.
Правда, ни одной ссылки на эти документы так и не дал.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 22:50
Sommer написав:
Конечно же. Ничего нового в Украине не разрабатывалось, ничего нового в производство не шло - сплошное зубожиння и зрада.
Так ведь по "Г+Г" рассказывали, а они врать не станут.
А что разработано и произведено в Украине? Банки, ритейл и мобильная связь - это все, что построено за последние 30 лет.
Энергетика советская на 96% (4% - альтернативная, построенная олигархами исключительно с целью воровать бюджет на зеленом тарифе).
Металлургия советская на 90% (один новый карьер - Еристовский, и замена печей на 50% меткомбинатов).
Машиностроение советское на 99%, и более 70% - не дожило до наших дней (в том числе полностью утраченное самолетостроение).
Животноводство советское на 99%, и более 80% - не дожило до наших дней (поголовье КРС уменьшилось с 25 до 3,5 млн).
Химическое производство советское на 100%, и более 80% - не дожило до наших дней (работает 1 завод из 7).
Добыча и транзит газа советсткие на 100%, а объемы - на 20-40% ниже...
Продолжать?
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Додано: Пон 10 чер, 2019 22:52
kolyuchy написав: freeze написав:
В прошлом году те же люди выращивали ту же черешню.
А у нас по сравнению с прошлым годом ничего не изменилось?
Цены на топливо не выросли? Цены на удобрения? Цены на пестициды? ЕСВ на уровне прошлого года? Оплата труда не подорожала?
Да что Вы такое говорите!
У нас растут цены?
А я, читая сводки НБУ и Госстата, думал, что у нас растут только зарплаты, а инфляция быстро снижается и скоро составит несчастные 5%.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 22:54
zРадио написав: Sommer написав:
Который правда оказался немного дальновиднее и напал в 41-м первым.
Гитлер дальновидный (с) Цитаты великих людей
Гитлер был вынужден напасть. Если-бы он этого не сделал 22 июня, то СССР напал-бы на Германию 6 июля.
Нападать на СССР...сами подумайте...как Гитлер думал УДЕРЖИВАТЬ такую территорию? К тому-же захватив уже всю Европу и там тоже надо было хотя-бы мало-мальское присутствие в основных населенных пунктах. А еще и европейские народы даже сдавшись не хотели сдаваться. И французское Сопротивление и восстания в варшавском гетто и партизанские движения от Греции до Моравии.
А тут такая идиологизированная огромная страна. Что-то мне подсказывает, что не очень-то и собирался нападать Гитлер на СССР. Пришлось наверное.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 22:57
Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав:
Ну а зрадио опять ретранслирует сюда рашкинскую пропаганду.
Нет, zРадио
предлагает прекратить разжигать ненависть. А Sommer
ну никак не может это принять!
Под раскалывающими героями-вояками я имею в виду не только Бандеру с Шухевичем, но и Жукова с Ватуниным.
Ага, сейчас. По последним так раскрутили победобесие, что предложение забыть их вызовет непреходящую боль во всех частях тела некоторых "активных избирателей".
Так не надо этого делать! Это призыв ко всем сторонам!
PS: а сам твой "факт" очень дискуссионный. Так, как последние 5 лет раскручивали героев УПА, победобесие и крестные ходы просто нервно курят в сторонке. Но повторюсь - уж лучше не акцентировать ни на одном, ни на другом. Это только разделяет!
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Додано: Пон 10 чер, 2019 23:04
ЛАД написав: mephala написав:
от вы смешные. дайте всего и побольше. и желательно даром.
писал раньше и напишу еще раз радетелям отечества.
попробуйте что то вырастить а потом начинайте продавать по ценам с заботой про ближнего а не по чем берут.
у нас например клубника была на день-второй опустилась до цены 20 грн за кило.
так ее начали разметать с космической скоростью. наверно от бедности беспросветной.
и она тут же вернулась к 30 грн. спрос и предложение отрегулировало цену а не ваши мифические порошенки и зеленки.
ЗЫ
хотя зеленский обещал покончить с эпохой зубожіння. так вот к нему претензии и предъявляйте. или в лучшем стиле всех предыдущих будем на папередніков валить? хотя уже слышу вбросы что пару год ничего лучше ждать не будем так как папередніки виноваты.
Вы всё же не поняли, о чём писали мы с Vitl
"ом.
О рыночной экономике. Представьте себе, мы понимаем это не хуже Вас. И про "эпоху зубожіння" тоже.
Вопрос в другом. Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет.
И вина (беда???) Порошенко, что он ничего не сделал для того, чтобы изменить ситуацию. А этот вопрос (так же, как и окончание войны) на порядок важнее томоса и безвиза вместе взятых. По за эти 2 вопроса даже и не брался.
Пока мы не изменим ситуацию в экономике, мы не сможем ни повысить благосостояние народа, ни избавиться от регулярной девальвации и инфляции.
И если Зе не удастся переломить ситуацию в экономике, то через 2-3 года его рейтинг будет ниже плинтуса, как и у По.
Как Зеленский победит деиндустриализацию? Как? На танковые заводы заказов на 20 лет вперёд даст, новые линии электропередач по три раза параллельно действующим проложит или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает?
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Додано: Пон 10 чер, 2019 23:06
Sommer написав:
........
Ну а .... опять ретранслирует сюда рашкинскую пропаганду.Все по-старому.
Начнем с конца.
1. Выделенное абсолютно точно.
2. Ну а Sommer
опять пишет посты в кот. ничего, кроме ярлыков, разоблачения "совковых сказок".
При этом всё "слова, слова...", без аргументов и ссылок.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 23:08
rjkz написав:
сами подумайте...как Гитлер думал УДЕРЖИВАТЬ такую территорию?
Вот тут коллаборанты бы и пригодились.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 23:10
Пенс написав: ЛАД написав:
Пока мы не изменим ситуацию в экономике, мы не сможем ни повысить благосостояние народа, ни избавиться от регулярной девальвации и инфляции.
И если Зе не удастся переломить ситуацию в экономике, то через 2-3 года его рейтинг будет ниже плинтуса, как и у По.
Рейтинг персоналий вторичен, первичен рейтинг и уровень страны к тому времени.
Это понятно.
Но рейтинг и уровень страны, к сожалению, достаточно сильно зависит от действий персоналий.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Пон 10 чер, 2019 23:13
барабашов написав:
или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает?
Даже тут на сайте было - предложение от Шкоды построить новый завод на больше миллиарда долларов - спасибо Порошенко и Гройсману сказали и ручкой помахали, с вами работать нельзя, у нас есть лучшие предложения куда вложить столь большие деньги.
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