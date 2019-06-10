Додано: Пон 10 чер, 2019 23:36

ЛАД написав: барабашов написав: ...........

Как Зеленский победит деиндустриализацию? Как? На танковые заводы заказов на 20 лет вперёд даст, новые линии электропередач по три раза параллельно действующим проложит или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает? ...........Как Зеленский победит деиндустриализацию? Как? На танковые заводы заказов на 20 лет вперёд даст, новые линии электропередач по три раза параллельно действующим проложит или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает?

Т.е. Вы считаете, что ничего изменить нельзя и надо сложить ручки и опускаться на дно?

Как сумел Китай создать весьма развитую промышленность?

Понимаю, что Украина не Китай, но всё же. Т.е. Вы считаете, что ничего изменить нельзя и надо сложить ручки и опускаться на дно?Как сумел Китай создать весьма развитую промышленность?Понимаю, что Украина не Китай, но всё же.

Ответ на вопрос, как обратить вспять деиндустриализацию, как бы непростой, но по простому на него можно ответить словами Дубинского - нет никакого кризиса, они просто ###### (убрано цензурой) наши деньгиИз-за коррупции, составляющей порядка 30% ВВП (40 млрд долларов в год), средние доходы населения крайне низкие, что с одной стороны результирует эмиграцией, а с другой - низкой покупательной способностью.Оба процесса губительны для национальной экономики и стимулируют сокращение, либо полное прекращение инвестиций бизнеса, что в свою очередь способствует исчезновению производства высокого разделения труда и передела. Так государства и возвращаются к натуральному хозяйству, что мы и имеем несчастье наблюдать по динамике доли с/х в ВВП страны.Обрати процесс вспять - т.е. верни покупательную способность и количество потребителей путем борьбы с олигархически-монополистической коррупцией, и экономика снова начнет индустриализироваться