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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3117311831193120>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 173
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:16

  Sommer написав:......
Конечно же. Ничего нового в Украине не разрабатывалось, ничего нового в производство не шло - сплошное зубожиння и зрада.
Так ведь по "Г+Г" рассказывали, а они врать не станут.

Не знаю, кто такие "Г+Г", Вам виднее, раз Вы черпаете информацию из г...
Ну и какие новые производства созданы в Украине за 30 лет?
Расскажите, пожалуйста, о "бурном росте промышленности" в Украине. С интересом почитаем. :)
Особенно, если приведёте в пример не скрутку проводов, а высокотехнологичные изделия.

P.s. Похоже, пора Вас добавлять в конец перечня в моей подписи.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 10 чер, 2019 23:27, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:21

  Vitl написав:
  ЛАД написав:Vitl
Ну что Вы такое пишете?!
У нас стремительным домкратом падает инфляция, НБУ обещает вскорости 5%. А Вы о росте цен!
А сейчас введут энергорынок, так вообще заживём!
Растёт благосостояние украинского народа! Особенно Ахметова. :)
А как вырастет ВВП Украины!
Догоним и перегоним ЕС!

До сих пор не пойму. почему нет уголовной ответственности за брехню с экранов сми :?:

самые большие брехуны у нас политики - не могут же они принимать законы против себя... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:22

  freeze написав:
  барабашов написав:или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает?


Даже тут на сайте было - предложение от Шкоды построить новый завод на больше миллиарда долларов - спасибо Порошенко и Гройсману сказали и ручкой помахали, с вами работать нельзя, у нас есть лучшие предложения куда вложить столь большие деньги.

Шкода(W) верила в наш необьятный рынок легковых авто? Причём не подержанных, но с гарантией от дилера, а именно новых и по приличной цене? Или эти авто планировали в Таёжном союзе продавать?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:22

  freeze написав:
  барабашов написав:или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает?


Даже тут на сайте было - предложение от Шкоды построить новый завод на больше миллиарда долларов - спасибо Порошенко и Гройсману сказали и ручкой помахали, с вами работать нельзя, у нас есть лучшие предложения куда вложить столь большие деньги.


Зато ради личного пиара на безвизе реформаторы Порошенко и Гройсман пустили лоукостера Ryanair в главный аэропорт страны (дичь, до которой не опустилось ни одно другое государство мира!) :mrgreen:

Теперь часть регулярных авиалиний просто прекращает дейтельность, а МАУ - в шаге от банкротства:

«British Airways» осенью уходит из Украины
https://traffic.od.ua/news/avia/1214761

Крупнейшая авиакомпания Украины на грани банкротства: задержка зарплат и массовое сокращение
https://znaj.ua/ru/society/209341-najb% ... orochennya
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 10 чер, 2019 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:23

  барабашов написав:...........
Как Зеленский победит деиндустриализацию? Как? На танковые заводы заказов на 20 лет вперёд даст, новые линии электропередач по три раза параллельно действующим проложит или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает?

Т.е. Вы считаете, что ничего изменить нельзя и надо сложить ручки и опускаться на дно?
Как сумел Китай создать весьма развитую промышленность?
Понимаю, что Украина не Китай, но всё же.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:31

  zРадио написав:
  freeze написав:
  барабашов написав:или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает?


Даже тут на сайте было - предложение от Шкоды построить новый завод на больше миллиарда долларов - спасибо Порошенко и Гройсману сказали и ручкой помахали, с вами работать нельзя, у нас есть лучшие предложения куда вложить столь большие деньги.


Зато ради личного пиара на безвизе реформаторы Порошенко и Гройсман пустили лоукостера Ryanair в главный аэропорт страны (дичь, до которой не опустилось ни одно другое государство мира!) :mrgreen:

Теперь часть регулярных авиалиний просто прекращает дейтельность, а МАУ - в шаге от банкротства:

«British Airways» осенью уходит из Украины
https://traffic.od.ua/news/avia/1214761

Крупнейшая авиакомпания Украины на грани банкротства: задержка зарплат и массовое сокращение
https://znaj.ua/ru/society/209341-najb% ... orochennya

а что вас удивляет? предыдущая команда свою задачу по развалу экономики Украины выполняла отлично, так что результат вполне ожидаемый...
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:36

  ЛАД написав:
  барабашов написав:...........
Как Зеленский победит деиндустриализацию? Как? На танковые заводы заказов на 20 лет вперёд даст, новые линии электропередач по три раза параллельно действующим проложит или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает?

Т.е. Вы считаете, что ничего изменить нельзя и надо сложить ручки и опускаться на дно?
Как сумел Китай создать весьма развитую промышленность?
Понимаю, что Украина не Китай, но всё же.


Ответ на вопрос, как обратить вспять деиндустриализацию, как бы непростой, но по простому на него можно ответить словами Дубинского - нет никакого кризиса, они просто ###### (убрано цензурой) наши деньги :mrgreen:

Из-за коррупции, составляющей порядка 30% ВВП (40 млрд долларов в год), средние доходы населения крайне низкие, что с одной стороны результирует эмиграцией, а с другой - низкой покупательной способностью.

Оба процесса губительны для национальной экономики и стимулируют сокращение, либо полное прекращение инвестиций бизнеса, что в свою очередь способствует исчезновению производства высокого разделения труда и передела. Так государства и возвращаются к натуральному хозяйству, что мы и имеем несчастье наблюдать по динамике доли с/х в ВВП страны.

Обрати процесс вспять - т.е. верни покупательную способность и количество потребителей путем борьбы с олигархически-монополистической коррупцией, и экономика снова начнет индустриализироваться
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:39

  freeze написав:
  rjkz написав:сами подумайте...как Гитлер думал УДЕРЖИВАТЬ такую территорию?


Вот тут коллаборанты бы и пригодились.


Только без "бы".
Они очень "пригодились".
В том числе в расстрелах Бабьего Яра.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:43

  ЛАД написав:
  Sommer написав:......
Конечно же. Ничего нового в Украине не разрабатывалось, ничего нового в производство не шло - сплошное зубожиння и зрада.
Так ведь по "Г+Г" рассказывали, а они врать не станут.

Не знаю, кто такие "Г+Г", Вам виднее, раз Вы черпаете информацию из г...
Ну и какие новые производства созданы в Украине за 30 лет?
Расскажите, пожалуйста, о "бурном росте промышленности" в Украине. С интересом почитаем. :)
Особенно, если приведёте в пример не скрутку проводов, а высокотехнологичные изделия.

P.s. Похоже, пора Вас добавлять в конец перечня в моей подписи.


КАК? Вы не знаете? А как-же шоколадки рашен?...хотя...если взять одну шоколадку и добавить вторую, то получится "Г+Г". :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 00:02

Re: Політичні дискусії

барабашов написав:
  freeze написав:
  барабашов написав:или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает?


Даже тут на сайте было - предложение от Шкоды построить новый завод на больше миллиарда долларов - спасибо Порошенко и Гройсману сказали и ручкой помахали, с вами работать нельзя, у нас есть лучшие предложения куда вложить столь большие деньги.

Шкода(W) верила в наш необьятный рынок легковых авто? Причём не подержанных, но с гарантией от дилера, а именно новых и по приличной цене? Или эти авто планировали в Таёжном союзе продавать?


Что там Шкода думала им виднее, но если не ошибаюсь, решили построить большое производство по соседству в Румынии.
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