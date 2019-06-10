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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3117311831193120

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 173
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 00:30

  zРадио написав:Энергетика советская на 96% (4% - альтернативная, построенная олигархами исключительно с целью воровать бюджет на зеленом тарифе).


Эталонная зрада, просто эталонная. :mrgreen:

  zРадио написав:Машиностроение советское на 99%, и более 70% - не дожило до наших дней (в том числе полностью утраченное самолетостроение).


А то, что качество этого машиностроения было ниже плинтуса тебя не волнует? Главное красивые циферки?

  zРадио написав:Животноводство советское на 99%, и более 80% - не дожило до наших дней (поголовье КРС уменьшилось с 25 до 3,5 млн).


Ну да, вот при совке говядины ведь было - хоть завались! В 12 раз больше, чем сегодня, реки вообще из молока были, пенопласт из мороженого делали!

Ох уж сказочники. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 00:35

  ЛАД написав:
  Sommer написав:......
Конечно же. Ничего нового в Украине не разрабатывалось, ничего нового в производство не шло - сплошное зубожиння и зрада.
Так ведь по "Г+Г" рассказывали, а они врать не станут.

Не знаю, кто такие "Г+Г", Вам виднее, раз Вы черпаете информацию из г...
Ну и какие новые производства созданы в Украине за 30 лет?
Расскажите, пожалуйста, о "бурном росте промышленности" в Украине. С интересом почитаем. :)


Что, уже вилять начал? Я ничего про "бурный рост промышленности" не писал.

  ЛАД написав:Особенно, если приведёте в пример не скрутку проводов, а высокотехнологичные изделия.


"Корсар" для тебя достаточно высокотехнологичное изделие? Завод для космического агенства Firefly достаточно высокотехнологический? Более тысячи сверхлегких самолетов - https://ru.tsn.ua/groshi/kievlyane-vypuskayut-samolety-kotorye-raskupayut-po-vsemu-miru-1218000.html?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 00:38

  ЛАД написав:Польша хотела принять помощь СССР?


Как в 1920-м, да?

  ЛАД написав:О, Sommer уже всё рассказал о "совковых сказках" и документах.
Правда, ни одной ссылки на эти документы так и не дал.


Держи:
http://www.solonin.org/article_posle-horoshey-voynyi
12 августа в Москве состоялось первое заседание представителей военного командования Англии, Франции и СССР, и уже 14 августа нарком Ворошилов ошарашил своих партнеров следующим заявлением: «Предварительным условием наших переговоров и совместного договора между тремя государствами является пропуск наших войск на польскую территорию через Виленский коридор и Галицию и через румынскую территорию. Если этого не будет, если этот вопрос не получит положительного решения, то я сомневаюсь вообще в целесообразности наших переговоров». То, что польское руководство не согласится на появление Красной Армии на своей территории, было абсолютно ясно всем. Более того, с 17 апреля по 14 августа этот вопрос ни разу не был озвучен советской стороной в ходе политических переговоров. Теперь же его, причем в ультимативной форме, поставили перед военными делегациями, которые при всем желании не могли принять решение за польское правительство.

Стенограммы переговоров давно опубликованы. Это печальное, но поучительное чтение. Представители старейших демократий Европы оказались беспомощными детьми перед лицом циничных мошенников. В первые минуты "полезные идиоты" ничего не поняли и бросились убеждать своих партнеров, что никто и не ждет от Советского Союза непосредственного участия сухопутных сил в боевых действиях (предложения, содержавшиеся в инструкции английской военной миссии, предполагали поставки советского вооружения и транзит вооружения союзников через территорию СССР в Польшу, обеспечение военной промышленности советским сырьем, совместные действия флотов в Балтике), но Ворошилов был непоколебим. Никаких полумер! Советский Союз готов сражаться за свободу Польши всей мощью своей армии — надо только пустить эту армию на польскую территорию!


Впрочем, сомневаюсь, что это поможет перебороть совкофилию.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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З нами з: 07.04.17
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Подякували: 529 раз.
 
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  #<1 ... 3117311831193120
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