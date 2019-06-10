Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
барабашов написав:или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает?
Даже тут на сайте было - предложение от Шкоды построить новый завод на больше миллиарда долларов - спасибо Порошенко и Гройсману сказали и ручкой помахали, с вами работать нельзя, у нас есть лучшие предложения куда вложить столь большие деньги.
Шкода(W) верила в наш необьятный рынок легковых авто? Причём не подержанных, но с гарантией от дилера, а именно новых и по приличной цене? Или эти авто планировали в Таёжном союзе продавать?
Что там Шкода думала им виднее, но если не ошибаюсь, решили построить большое производство по соседству в Румынии.
Sommer написав:...... Конечно же. Ничего нового в Украине не разрабатывалось, ничего нового в производство не шло - сплошное зубожиння и зрада. Так ведь по "Г+Г" рассказывали, а они врать не станут.
Не знаю, кто такие "Г+Г", Вам виднее, раз Вы черпаете информацию из г... Ну и какие новые производства созданы в Украине за 30 лет? Расскажите, пожалуйста, о "бурном росте промышленности" в Украине. С интересом почитаем.
Что, уже вилять начал? Я ничего про "бурный рост промышленности" не писал.
ЛАД написав:Особенно, если приведёте в пример не скрутку проводов, а высокотехнологичные изделия.
12 августа в Москве состоялось первое заседание представителей военного командования Англии, Франции и СССР, и уже 14 августа нарком Ворошилов ошарашил своих партнеров следующим заявлением: «Предварительным условием наших переговоров и совместного договора между тремя государствами является пропуск наших войск на польскую территорию через Виленский коридор и Галицию и через румынскую территорию. Если этого не будет, если этот вопрос не получит положительного решения, то я сомневаюсь вообще в целесообразности наших переговоров». То, что польское руководство не согласится на появление Красной Армии на своей территории, было абсолютно ясно всем. Более того, с 17 апреля по 14 августа этот вопрос ни разу не был озвучен советской стороной в ходе политических переговоров. Теперь же его, причем в ультимативной форме, поставили перед военными делегациями, которые при всем желании не могли принять решение за польское правительство.
Стенограммы переговоров давно опубликованы. Это печальное, но поучительное чтение. Представители старейших демократий Европы оказались беспомощными детьми перед лицом циничных мошенников. В первые минуты "полезные идиоты" ничего не поняли и бросились убеждать своих партнеров, что никто и не ждет от Советского Союза непосредственного участия сухопутных сил в боевых действиях (предложения, содержавшиеся в инструкции английской военной миссии, предполагали поставки советского вооружения и транзит вооружения союзников через территорию СССР в Польшу, обеспечение военной промышленности советским сырьем, совместные действия флотов в Балтике), но Ворошилов был непоколебим. Никаких полумер! Советский Союз готов сражаться за свободу Польши всей мощью своей армии — надо только пустить эту армию на польскую территорию!
Впрочем, сомневаюсь, что это поможет перебороть совкофилию.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
zРадио написав:Энергетика советская на 96% (4% - альтернативная, построенная олигархами исключительно с целью воровать бюджет на зеленом тарифе).
Эталонная зрада, просто эталонная.
А возразить то нечего по факту
Sommer написав:
zРадио написав:Машиностроение советское на 99%, и более 70% - не дожило до наших дней (в том числе полностью утраченное самолетостроение).
А то, что качество этого машиностроения было ниже плинтуса тебя не волнует? Главное красивые циферки?
К сведению, машиностроение и автомобилестроение - это не одно и то же Горное, железнодорожное, авиационное, ракетно-космическое и агропромышленное машиностроение УССР были одними из самых передовых в мире!
Sommer написав:
zРадио написав:Животноводство советское на 99%, и более 80% - не дожило до наших дней (поголовье КРС уменьшилось с 25 до 3,5 млн).
Ну да, вот при совке говядины ведь было - хоть завались! В 12 раз больше, чем сегодня, реки вообще из молока были, пенопласт из мороженого делали!
Ох уж сказочники.
И снова возразить то нечего. Да, кстати, 25 / 3,5 и близко не 12, но то ерунда - подумаешь, делить в уме человек не умеет
Sommer написав:...... Конечно же. Ничего нового в Украине не разрабатывалось, ничего нового в производство не шло - сплошное зубожиння и зрада. Так ведь по "Г+Г" рассказывали, а они врать не станут.
Не знаю, кто такие "Г+Г", Вам виднее, раз Вы черпаете информацию из г... Ну и какие новые производства созданы в Украине за 30 лет? Расскажите, пожалуйста, о "бурном росте промышленности" в Украине. С интересом почитаем.
Что, уже вилять начал? Я ничего про "бурный рост промышленности" не писал.
Вилять начали Вы. Я написал о деиндустриализации, а Вы начали возражать против совершенно очевидного.
ЛАД написав:Особенно, если приведёте в пример не скрутку проводов, а высокотехнологичные изделия.
Действительно, украинских материалов в наших самолетах фактически нет. Единственное — это, наверное, стеклоткань, она производится в Харькове.
Кроме всего прочего, это, скорее, тоже наследие "совка" - предприятие создано ещё в 1991 при КБ Антонова. И на 3-ем месте в мире по выпуску они находятся с 5% мирового выпуска - до 100 шт. (рекорд - 96) в год из примерно 2000 в мире.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
12 августа в Москве состоялось первое заседание представителей военного командования Англии, Франции и СССР, и уже 14 августа нарком Ворошилов ошарашил своих партнеров следующим заявлением: «Предварительным условием наших переговоров и совместного договора между тремя государствами является пропуск наших войск на польскую территорию через Виленский коридор и Галицию и через румынскую территорию. Если этого не будет, если этот вопрос не получит положительного решения, то я сомневаюсь вообще в целесообразности наших переговоров». То, что польское руководство не согласится на появление Красной Армии на своей территории, было абсолютно ясно всем. Более того, с 17 апреля по 14 августа этот вопрос ни разу не был озвучен советской стороной в ходе политических переговоров. Теперь же его, причем в ультимативной форме, поставили перед военными делегациями, которые при всем желании не могли принять решение за польское правительство.
Стенограммы переговоров давно опубликованы. Это печальное, но поучительное чтение. Представители старейших демократий Европы оказались беспомощными детьми перед лицом циничных мошенников. В первые минуты "полезные идиоты" ничего не поняли и бросились убеждать своих партнеров, что никто и не ждет от Советского Союза непосредственного участия сухопутных сил в боевых действиях (предложения, содержавшиеся в инструкции английской военной миссии, предполагали поставки советского вооружения и транзит вооружения союзников через территорию СССР в Польшу, обеспечение военной промышленности советским сырьем, совместные действия флотов в Балтике), но Ворошилов был непоколебим. Никаких полумер! Советский Союз готов сражаться за свободу Польши всей мощью своей армии — надо только пустить эту армию на польскую территорию!
Впрочем, сомневаюсь, что это поможет перебороть совкофилию.
Выделенное - это военный союз???!!! Я уже писал о Чехословакии в 1938, когда Польша грозила войной в случае попыток прохода РККА на помощь Чехословакии. Не похоже? Особенно смешно становится читать о таких "предложениях" на фоне последующего опыта боевых действий Польши против Германии. Сколько они продержались? Даже если считать по максимуму, то чуть больше месяца - с 01.09 до 06.10.1939
6 октября капитулировали последние подразделения польской армии.
(Из Вики, статья "Вторая мировая война") А фактически польская армия была разгромлена за 2,5 недели. И ещё о англо-французских союзниках Польши и цене их договоров и обещаний:
Немецкий военачальник А. Йодль позже утверждал:
«Если мы ещё в 1939 году не потерпели поражение, то только потому, что около 110 французских и британских дивизий, стоявших во время нашей войны с Польшей на Западе против 25 немецких дивизий, абсолютно бездействовали».[49]
(оттуда же) Можете писать и дальше о "совкофилии". Но лучше изучайте историю. Это полезно. Но не по вятровичам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Кудрявый, Ваш стыд стёрли, но за что Вам стыдно, я всё же не понял?
Слишком много стёрли. На параллельной ветке - "Как будут жить..." - Я выкладывал официальные свидетельства конструктора "АН" сбежавшего в Азербайджан. - Где он по полкам разложил кто и как стоит за уничтожением авиастроения в Украине. Удалили и ссылочку на "православных" - это когда авианосцы продали на металлолом а за эти деньги приватизировали кораблестроительные верфи и вместо достройки корвета - водят толпы православных баранов по дорогам Украины.
- Вся реальная промышленность сегодня находится в стадии принудительной ликвидации и вывода капитала. В том же состоянии и население.
Проблем с решением этих вопросов нет по определению. - Есть вопросы с уровнем криминала во Власти. - Решение данного вопроса то же не есть "проблемным" - проблема как раз в том что это делается руками "ИЗ-ВНЕ". Насильно и системно уничтожается любой потенциал Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.