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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 чер, 2019 10:42
zРадио написав:
Ответ на вопрос, как обратить вспять деиндустриализацию, как бы непростой, но по простому на него можно ответить словами Дубинского - нет никакого кризиса, они просто ###### (убрано цензурой) наши деньги
ЛАД написав: барабашов написав:
...........
Как Зеленский победит деиндустриализацию? Как? На танковые заводы заказов на 20 лет вперёд даст, новые линии электропередач по три раза параллельно действующим проложит или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает?
Т.е. Вы считаете, что ничего изменить нельзя и надо сложить ручки и опускаться на дно?
Как сумел Китай создать весьма развитую промышленность?
Понимаю, что Украина не Китай, но всё же.
Из-за коррупции, составляющей порядка 30% ВВП (40 млрд долларов в год), средние доходы населения крайне низкие, что с одной стороны результирует эмиграцией, а с другой - низкой покупательной способностью.
Оба процесса губительны для национальной экономики и стимулируют сокращение, либо полное прекращение инвестиций бизнеса, что в свою очередь способствует исчезновению производства высокого разделения труда и передела. Так государства и возвращаются к натуральному хозяйству, что мы и имеем несчастье наблюдать по динамике доли с/х в ВВП страны.
Обрати процесс вспять - т.е. верни покупательную способность и количество потребителей путем борьбы с олигархически-монополистической коррупцией, и экономика снова начнет индустриализироваться
Как раз в этом и нет "проблем"!
Есть проблема во времени: уже с каждым днём безвозвратно уничтожаются последние уникальные предприятия, уходят кадры, закрываются ВУЗы, где они готовились...
- Украина превратилась в насильника над собственным народом - что создаёт её блага.
- Официально благодаря трактовке Конституции Украины 2011 года. Чёрным криминалом во власти(Калядныки только "За" ибо у них руки то же по горло в крови.)
- Раскладку юридическую я Вам давал (10 страниц текста) - не тормозите!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 10:45
Вывод может быть только ОДИН:
Все коммерческие "политические проекты" - по определению не могут находиться в Законотворческой установе - ВР.
Необходимо введение смертной кары(у нас война) за принятие коммерческих законов под определённых смотрящих.
При обязательном снятии "депутатской неприкосновенности".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 11:01
rjkz написав: zРадио написав: Sommer написав:
Который правда оказался немного дальновиднее и напал в 41-м первым.
Гитлер дальновидный (с) Цитаты великих людей
Гитлер был вынужден напасть. Если-бы он этого не сделал 22 июня, то СССР напал-бы на Германию 6 июля.
Нападать на СССР...сами подумайте...как Гитлер думал УДЕРЖИВАТЬ такую территорию? К тому-же захватив уже всю Европу и там тоже надо было хотя-бы мало-мальское присутствие в основных населенных пунктах. А еще и европейские народы даже сдавшись не хотели сдаваться. И французское Сопротивление и восстания в варшавском гетто и партизанские движения от Греции до Моравии.
А тут такая идиологизированная огромная страна. Что-то мне подсказывает, что не очень-то и собирался нападать Гитлер на СССР. Пришлось наверное.
НЕ БЫЛ ВЫНУЖДЕН. И СССР точно не собирался в 41-ом нападать на Германию.
К 22/6 соотношение сил было следующим:
Группа армий Север (29 дивизий, 16-я/18-я армии, 4-я ТГ) и почти 730 тыс. военнослужащих против 420 тыс. и 25-ти неполных советских дивизий (из них 6 национальных, сразу бросивших оружие латышей/литовцев/эстонцев) Северо-Западного фронта от Немана до Чудского озера.
Группа армий Центр (50 дивизий, 4-я, 9-я армии, 3-я и 2-я ТГ) и 1,5 млн. военнослужащих против 620 тыс. (44 дивизии) Западного фронта от Бреста до Орши
Группа Армий Юг (46 немецких и 13 румынских дивизий, 6-я, 11-я, 17-я армии, 1-я ТГ) и 1,5 млн. военнослужащих против Юго-западного фронта (830 тыс) и ОдВо (350 тыс.)от Днестра до Днепра.
Т.е. 3,7 млн. человек против максимум 2,2 млн. на стратегических направлениях. В тылу немцев еще одна (2-я полевая) армия и до 250 тыс. солдат. В Заполярье развертывается 20-я немецкая, в Карелии и 2 финские армии (450 тыс. только финнов) против 350 тыс. бойцов ЛВО.
В тылу РККА с конца мая к фронту движутся 6 армий 18-я/16-я/19-я/20-я/21-я/22-я и 2 мехкорпуса, т.е. около 800 тыс. солдат и офицеров, которые могли прибыть (и прибыли уже к линии Днепр-Западная Двина) в начале июля. Нужно быть безумцем, чтобы при подобном соотношении сил, с частями, укомплектованными на 2/3-4/5 атаковать полностью развернутую, готовую к бою лучшую в мире армию, да еще и имевшую опыт 2-х летней непрерывной войны.
Возможно, Сталин и начал бы войну летом 42-го, но в 41-ом он осознавал реальное соотношение сил, и страшно боялся нападения Германии. Ни о какой атаке на запад речи и быть не могло.
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