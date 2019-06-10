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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3117311831193120 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 173 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 173 Додано: Вів 11 чер, 2019 10:42 Re: Політичні дискусії zРадио написав: ЛАД написав: барабашов написав: ...........

Как Зеленский победит деиндустриализацию? Как? На танковые заводы заказов на 20 лет вперёд даст, новые линии электропередач по три раза параллельно действующим проложит или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает? ...........Как Зеленский победит деиндустриализацию? Как? На танковые заводы заказов на 20 лет вперёд даст, новые линии электропередач по три раза параллельно действующим проложит или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает?

Т.е. Вы считаете, что ничего изменить нельзя и надо сложить ручки и опускаться на дно?

Как сумел Китай создать весьма развитую промышленность?

Понимаю, что Украина не Китай, но всё же. Т.е. Вы считаете, что ничего изменить нельзя и надо сложить ручки и опускаться на дно?Как сумел Китай создать весьма развитую промышленность?Понимаю, что Украина не Китай, но всё же.







Из-за коррупции, составляющей порядка 30% ВВП (40 млрд долларов в год), средние доходы населения крайне низкие, что с одной стороны результирует эмиграцией, а с другой - низкой покупательной способностью.



Оба процесса губительны для национальной экономики и стимулируют сокращение, либо полное прекращение инвестиций бизнеса, что в свою очередь способствует исчезновению производства высокого разделения труда и передела. Так государства и возвращаются к натуральному хозяйству, что мы и имеем несчастье наблюдать по динамике доли с/х в ВВП страны.



Обрати процесс вспять - т.е. верни покупательную способность и количество потребителей путем борьбы с олигархически-монополистической коррупцией, и экономика снова начнет индустриализироваться Ответ на вопрос, как обратить вспять деиндустриализацию, как бы непростой, но по простому на него можно ответить словами Дубинского - нет никакого кризиса, они просто ###### (убрано цензурой) наши деньгиИз-за коррупции, составляющей порядка 30% ВВП (40 млрд долларов в год), средние доходы населения крайне низкие, что с одной стороны результирует эмиграцией, а с другой - низкой покупательной способностью.Оба процесса губительны для национальной экономики и стимулируют сокращение, либо полное прекращение инвестиций бизнеса, что в свою очередь способствует исчезновению производства высокого разделения труда и передела. Так государства и возвращаются к натуральному хозяйству, что мы и имеем несчастье наблюдать по динамике доли с/х в ВВП страны.Обрати процесс вспять - т.е. верни покупательную способность и количество потребителей путем борьбы с олигархически-монополистической коррупцией, и экономика снова начнет индустриализироваться

Как раз в этом и нет "проблем"!

Есть проблема во времени: уже с каждым днём безвозвратно уничтожаются последние уникальные предприятия, уходят кадры, закрываются ВУЗы, где они готовились...

- Украина превратилась в насильника над собственным народом - что создаёт её блага.

- Официально благодаря трактовке Конституции Украины 2011 года. Чёрным криминалом во власти(Калядныки только "За" ибо у них руки то же по горло в крови.)

- Раскладку юридическую я Вам давал (10 страниц текста) - не тормозите! Как раз в этом и нет "проблем"!Есть проблема во времени: уже с каждым днём безвозвратно уничтожаются последние уникальные предприятия, уходят кадры, закрываются ВУЗы, где они готовились...- Украина превратилась в насильника над собственным народом - что создаёт её блага.- Официально благодаря трактовке Конституции Украины 2011 года. Чёрным криминалом во власти(Калядныки только "За" ибо у них руки то же по горло в крови.)- Раскладку юридическую я Вам давал (10 страниц текста) - не тормозите! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6871 З нами з: 20.09.12 Подякував: 648 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 10:45 Вывод может быть только ОДИН:

Все коммерческие "политические проекты" - по определению не могут находиться в Законотворческой установе - ВР.

Необходимо введение смертной кары(у нас война) за принятие коммерческих законов под определённых смотрящих.

При обязательном снятии "депутатской неприкосновенности". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6871 З нами з: 20.09.12 Подякував: 648 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 11:01 rjkz написав: zРадио написав: Sommer написав: Который правда оказался немного дальновиднее и напал в 41-м первым. Который правда оказался немного дальновиднее и напал в 41-м первым.



Гитлер дальновидный (с) Цитаты великих людей Гитлер дальновидный (с) Цитаты великих людей



Гитлер был вынужден напасть. Если-бы он этого не сделал 22 июня, то СССР напал-бы на Германию 6 июля.

Нападать на СССР...сами подумайте...как Гитлер думал УДЕРЖИВАТЬ такую территорию? К тому-же захватив уже всю Европу и там тоже надо было хотя-бы мало-мальское присутствие в основных населенных пунктах. А еще и европейские народы даже сдавшись не хотели сдаваться. И французское Сопротивление и восстания в варшавском гетто и партизанские движения от Греции до Моравии.

А тут такая идиологизированная огромная страна. Что-то мне подсказывает, что не очень-то и собирался нападать Гитлер на СССР. Пришлось наверное. Гитлер был вынужден напасть. Если-бы он этого не сделал 22 июня, то СССР напал-бы на Германию 6 июля.Нападать на СССР...сами подумайте...как Гитлер думал УДЕРЖИВАТЬ такую территорию? К тому-же захватив уже всю Европу и там тоже надо было хотя-бы мало-мальское присутствие в основных населенных пунктах. А еще и европейские народы даже сдавшись не хотели сдаваться. И французское Сопротивление и восстания в варшавском гетто и партизанские движения от Греции до Моравии.А тут такая идиологизированная огромная страна. Что-то мне подсказывает, что не очень-то и собирался нападать Гитлер на СССР. Пришлось наверное.

НЕ БЫЛ ВЫНУЖДЕН. И СССР точно не собирался в 41-ом нападать на Германию.

К 22/6 соотношение сил было следующим:

Группа армий Север (29 дивизий, 16-я/18-я армии, 4-я ТГ) и почти 730 тыс. военнослужащих против 420 тыс. и 25-ти неполных советских дивизий (из них 6 национальных, сразу бросивших оружие латышей/литовцев/эстонцев) Северо-Западного фронта от Немана до Чудского озера.

Группа армий Центр (50 дивизий, 4-я, 9-я армии, 3-я и 2-я ТГ) и 1,5 млн. военнослужащих против 620 тыс. (44 дивизии) Западного фронта от Бреста до Орши

Группа Армий Юг (46 немецких и 13 румынских дивизий, 6-я, 11-я, 17-я армии, 1-я ТГ) и 1,5 млн. военнослужащих против Юго-западного фронта (830 тыс) и ОдВо (350 тыс.)от Днестра до Днепра.

Т.е. 3,7 млн. человек против максимум 2,2 млн. на стратегических направлениях. В тылу немцев еще одна (2-я полевая) армия и до 250 тыс. солдат. В Заполярье развертывается 20-я немецкая, в Карелии и 2 финские армии (450 тыс. только финнов) против 350 тыс. бойцов ЛВО.

В тылу РККА с конца мая к фронту движутся 6 армий 18-я/16-я/19-я/20-я/21-я/22-я и 2 мехкорпуса, т.е. около 800 тыс. солдат и офицеров, которые могли прибыть (и прибыли уже к линии Днепр-Западная Двина) в начале июля. Нужно быть безумцем, чтобы при подобном соотношении сил, с частями, укомплектованными на 2/3-4/5 атаковать полностью развернутую, готовую к бою лучшую в мире армию, да еще и имевшую опыт 2-х летней непрерывной войны.

Возможно, Сталин и начал бы войну летом 42-го, но в 41-ом он осознавал реальное соотношение сил, и страшно боялся нападения Германии. Ни о какой атаке на запад речи и быть не могло. НЕ БЫЛ ВЫНУЖДЕН. И СССР точно не собирался в 41-ом нападать на Германию.К 22/6 соотношение сил было следующим:Группа армий Север (29 дивизий, 16-я/18-я армии, 4-я ТГ) и почти 730 тыс. военнослужащих против 420 тыс. и 25-ти неполных советских дивизий (из них 6 национальных, сразу бросивших оружие латышей/литовцев/эстонцев) Северо-Западного фронта от Немана до Чудского озера.Группа армий Центр (50 дивизий, 4-я, 9-я армии, 3-я и 2-я ТГ) и 1,5 млн. военнослужащих против 620 тыс. (44 дивизии) Западного фронта от Бреста до ОршиГруппа Армий Юг (46 немецких и 13 румынских дивизий, 6-я, 11-я, 17-я армии, 1-я ТГ) и 1,5 млн. военнослужащих против Юго-западного фронта (830 тыс) и ОдВо (350 тыс.)от Днестра до Днепра.Т.е. 3,7 млн. человек против максимум 2,2 млн. на стратегических направлениях. В тылу немцев еще одна (2-я полевая) армия и до 250 тыс. солдат. В Заполярье развертывается 20-я немецкая, в Карелии и 2 финские армии (450 тыс. только финнов) против 350 тыс. бойцов ЛВО.В тылу РККА с конца мая к фронту движутся 6 армий 18-я/16-я/19-я/20-я/21-я/22-я и 2 мехкорпуса, т.е. около 800 тыс. солдат и офицеров, которые могли прибыть (и прибыли уже к линии Днепр-Западная Двина) в начале июля. Нужно быть безумцем, чтобы при подобном соотношении сил, с частями, укомплектованными на 2/3-4/5 атаковать полностью развернутую, готовую к бою лучшую в мире армию, да еще и имевшую опыт 2-х летней непрерывной войны.Возможно, Сталин и начал бы войну летом 42-го, но в 41-ом он осознавал реальное соотношение сил, и страшно боялся нападения Германии. Ни о какой атаке на запад речи и быть не могло. Волгарь Повідомлень: 6634 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3117311831193120 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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