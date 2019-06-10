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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:45
zРадио написав:
К сведению, машиностроение и автомобилестроение - это не одно и то же
Горное, железнодорожное, авиационное, ракетно-космическое и агропромышленное машиностроение УССР были одними из самых передовых в мире!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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