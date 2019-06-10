Звідки інформація?
З радянських підручників?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:45
Звідки інформація?
З радянських підручників?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 11 чер, 2019 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:59
Это не дичь - а конкретное предательство.
Порошенко забыл что в Украине кроме МАУ есть и другие украинские авиакомпании - хочешь понизить цену билетов - дай преференции им - а не ирландцам.
В результате - скидки получил ирландский Райанэйр - то есть в бюджет Украины они не платят (платят меньше других) - а инфраструктуру аэропорта пользует как все. То есть получается другие авиакомпании (в том числе украинские) тратят свои деньги чтоб только к нам летал Райанэйр с "колбасой по 2.20"
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:35
Из Ваших постов всё равно не понятно, почему Вы писали: "Мне стыдно за Вас".
Не согласен, что "это делается руками "ИЗ-ВНЕ".
Всё это делается нашими собственными "руками" (точнее, руками наших можновладцив, которые и стали можновладцями на основе разворовывания и уничтожения нашей промышленности). И всё это делается не насильно, а вполне добровольно - разворовывать и разрушать значительно легче, чем создавать.
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Точно так же не совсем согласен с zРадио. Коррупция, безусловно, важный фактор, но не единственный. И ликвидации коррупции недостаточно для возрождения и развития промышленности. Хотя, мне кажется, что он понимает это и у него просто терминологическая неточность - коррупцию zРадио трактует слишком расширительно, включая в нее и не коррупционные законы, мешающие развитию и способствующие олигархии и монополии.
P.s. Почему-то пост попал в другую ветку, не пойму, как это получилось. Повторяю здесь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 11 чер, 2019 14:18
Если предприятия закрываются, значит они когда-то открывались. Для этого необходимо выполнение ряда условий, о которых я выше сказал - инвестиции идут за спросом. Это непреложное правило. Но недостаточное - еще необходим независимый суд, отсутствие ментовского беспредела, конкурентные фискальные условия и качественное образование.
Да, поправить все в 2019-м гораздо тяжелее, чем в 2014-м, а в 2014-м - тяжелее, чем в 2009-м. И тем не менее при наличии мотивации элит это все еще возможно
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