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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3117311831193120 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 174 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 14 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 174 Додано: Вів 11 чер, 2019 12:45 zРадио написав: К сведению, машиностроение и автомобилестроение - это не одно и то же Горное, железнодорожное, авиационное, ракетно-космическое и агропромышленное машиностроение УССР были одними из самых передовых в мире! К сведению, машиностроение и автомобилестроение - это не одно и то жеГорное, железнодорожное, авиационное, ракетно-космическое и агропромышленное машиностроение УССР были одними из самых передовых в мире!



Звідки інформація?

З радянських підручників?





Звідки інформація?З радянських підручників? Востаннє редагувалось Frant в Вів 11 чер, 2019 13:05, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19988 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 12:59 zРадио написав: freeze написав: барабашов написав: или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает? или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает?



Даже тут на сайте было - предложение от Шкоды построить новый завод на больше миллиарда долларов - спасибо Порошенко и Гройсману сказали и ручкой помахали, с вами работать нельзя, у нас есть лучшие предложения куда вложить столь большие деньги. Даже тут на сайте было - предложение от Шкоды построить новый завод на больше миллиарда долларов - спасибо Порошенко и Гройсману сказали и ручкой помахали, с вами работать нельзя, у нас есть лучшие предложения куда вложить столь большие деньги.



Зато ради личного пиара на безвизе реформаторы Порошенко и Гройсман пустили лоукостера Ryanair в главный аэропорт страны (дичь, до которой не опустилось ни одно другое государство мира!)

Зато ради личного пиара на безвизе реформаторы Порошенко и Гройсман пустили лоукостера Ryanair в главный аэропорт страны (дичь, до которой не опустилось ни одно другое государство мира!)



Это не дичь - а конкретное предательство.

Порошенко забыл что в Украине кроме МАУ есть и другие украинские авиакомпании - хочешь понизить цену билетов - дай преференции им - а не ирландцам.

В результате - скидки получил ирландский Райанэйр - то есть в бюджет Украины они не платят (платят меньше других) - а инфраструктуру аэропорта пользует как все. То есть получается другие авиакомпании (в том числе украинские) тратят свои деньги чтоб только к нам летал Райанэйр с "колбасой по 2.20" Это не дичь - а конкретное предательство.Порошенко забыл что в Украине кроме МАУ есть и другиеавиакомпании - хочешь понизить цену билетов - дай преференции- а не ирландцам.В результате - скидки получил ирландский Райанэйр - то есть в бюджет Украины они не платят (платят меньше других) - а инфраструктуру аэропорта пользует как все. То есть получается другие авиакомпании (в том числе украинские) тратят свои деньги чтоб только к нам летал Райанэйр с "колбасой по 2.20" katso

Повідомлень: 454 З нами з: 16.05.12 Подякував: 85 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 13:35 Kudrjavuy писал(а):

...............

- Вся реальная промышленность сегодня находится в стадии принудительной ликвидации и вывода капитала. В том же состоянии и население.



Проблем с решением этих вопросов нет по определению.

- Есть вопросы с уровнем криминала во Власти.

- Решение данного вопроса то же не есть "проблемным" - проблема как раз в том что это делается руками "ИЗ-ВНЕ". Насильно и системно уничтожается любой потенциал Украины.

Из Ваших постов всё равно не понятно, почему Вы писали: "Мне стыдно за Вас".

Не согласен, что "это делается руками "ИЗ-ВНЕ".

Всё это делается нашими собственными "руками" (точнее, руками наших можновладцив, которые и стали можновладцями на основе разворовывания и уничтожения нашей промышленности). И всё это делается не насильно, а вполне добровольно - разворовывать и разрушать значительно легче, чем создавать.

.

Точно так же не совсем согласен с zРадио. Коррупция, безусловно, важный фактор, но не единственный. И ликвидации коррупции недостаточно для возрождения и развития промышленности. Хотя, мне кажется, что он понимает это и у него просто терминологическая неточность - коррупцию zРадио трактует слишком расширительно, включая в нее и не коррупционные законы, мешающие развитию и способствующие олигархии и монополии.



P.s. Почему-то пост попал в другую ветку, не пойму, как это получилось. Повторяю здесь. Из Ваших постов всё равно не понятно, почему Вы писали: "Мне стыдно за Вас".Не согласен, что "это делается руками "ИЗ-ВНЕ".Всё это делается нашими собственными "руками" (точнее, руками наших можновладцив, которые и стали можновладцями на основе разворовывания и уничтожения нашей промышленности). И всё это делается не насильно, а вполне добровольно - разворовывать и разрушать значительно легче, чем создавать.Точно так же не совсем согласен с zРадио. Коррупция, безусловно, важный фактор, но не единственный. И ликвидации коррупции недостаточно для возрождения и развития промышленности. Хотя, мне кажется, что он понимает это и у него просто терминологическая неточность - коррупцию zРадио трактует слишком расширительно, включая в нее и не коррупционные законы, мешающие развитию и способствующие олигархии и монополии.P.s. Почему-то пост попал в другую ветку, не пойму, как это получилось. Повторяю здесь.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13352 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 14:18 Kudrjavuy написав: Как раз в этом и нет "проблем"!

Есть проблема во времени: уже с каждым днём безвозвратно уничтожаются последние уникальные предприятия, уходят кадры, закрываются ВУЗы, где они готовились...

- Украина превратилась в насильника над собственным народом - что создаёт её блага.

- Официально благодаря трактовке Конституции Украины 2011 года. Чёрным криминалом во власти(Калядныки только "За" ибо у них руки то же по горло в крови.)

- Раскладку юридическую я Вам давал (10 страниц текста) - не тормозите! Как раз в этом и нет "проблем"!Есть проблема во времени: уже с каждым днём безвозвратно уничтожаются последние уникальные предприятия, уходят кадры, закрываются ВУЗы, где они готовились...- Украина превратилась в насильника над собственным народом - что создаёт её блага.- Официально благодаря трактовке Конституции Украины 2011 года. Чёрным криминалом во власти(Калядныки только "За" ибо у них руки то же по горло в крови.)- Раскладку юридическую я Вам давал (10 страниц текста) - не тормозите!



Если предприятия закрываются, значит они когда-то открывались. Для этого необходимо выполнение ряда условий, о которых я выше сказал - инвестиции идут за спросом. Это непреложное правило. Но недостаточное - еще необходим независимый суд, отсутствие ментовского беспредела, конкурентные фискальные условия и качественное образование.



Да, поправить все в 2019-м гораздо тяжелее, чем в 2014-м, а в 2014-м - тяжелее, чем в 2009-м. И тем не менее при наличии мотивации элит это все еще возможно Если предприятия закрываются, значит они когда-то открывались. Для этого необходимо выполнение ряда условий, о которых я выше сказал - инвестиции идут за спросом. Это непреложное правило. Но недостаточное - еще необходим независимый суд, отсутствие ментовского беспредела, конкурентные фискальные условия и качественное образование.Да, поправить все в 2019-м гораздо тяжелее, чем в 2014-м, а в 2014-м - тяжелее, чем в 2009-м. И тем не менее при наличии мотивации элит это все еще возможно zРадио

Повідомлень: 2400 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 14:24 ЛАД написав: Kudrjavuy писал(а):

...............

- Вся реальная промышленность сегодня находится в стадии принудительной ликвидации и вывода капитала. В том же состоянии и население.



Проблем с решением этих вопросов нет по определению.

- Есть вопросы с уровнем криминала во Власти.

- Решение данного вопроса то же не есть "проблемным" - проблема как раз в том что это делается руками "ИЗ-ВНЕ". Насильно и системно уничтожается любой потенциал Украины.

Из Ваших постов всё равно не понятно, почему Вы писали: "Мне стыдно за Вас".

Не согласен, что "это делается руками "ИЗ-ВНЕ".

Всё это делается нашими собственными "руками" (точнее, руками наших можновладцив, которые и стали можновладцями на основе разворовывания и уничтожения нашей промышленности). И всё это делается не насильно, а вполне добровольно - разворовывать и разрушать значительно легче, чем создавать.

.

Точно так же не совсем согласен с zРадио. Коррупция, безусловно, важный фактор, но не единственный. И ликвидации коррупции недостаточно для возрождения и развития промышленности. Хотя, мне кажется, что он понимает это и у него просто терминологическая неточность - коррупцию zРадио трактует слишком расширительно, включая в нее и не коррупционные законы, мешающие развитию и способствующие олигархии и монополии.



P.s. Почему-то пост попал в другую ветку, не пойму, как это получилось. Повторяю здесь. Из Ваших постов всё равно не понятно, почему Вы писали: "Мне стыдно за Вас".Не согласен, что "это делается руками "ИЗ-ВНЕ".Всё это делается нашими собственными "руками" (точнее, руками наших можновладцив, которые и стали можновладцями на основе разворовывания и уничтожения нашей промышленности). И всё это делается не насильно, а вполне добровольно - разворовывать и разрушать значительно легче, чем создавать.Точно так же не совсем согласен с zРадио. Коррупция, безусловно, важный фактор, но не единственный. И ликвидации коррупции недостаточно для возрождения и развития промышленности. Хотя, мне кажется, что он понимает это и у него просто терминологическая неточность - коррупцию zРадио трактует слишком расширительно, включая в нее и не коррупционные законы, мешающие развитию и способствующие олигархии и монополии.P.s. Почему-то пост попал в другую ветку, не пойму, как это получилось. Повторяю здесь.



Я как раз раскрыл постом выше список необходимых условий для возрождения промышленности. А под коррупцией понимаю любое проявление использования служебного положения для личной выгоды, помимо официальной зарплаты и бонусов за выполнение KPI. А не только взятку и откат Я как раз раскрыл постом выше список необходимых условий для возрождения промышленности. А под коррупцией понимаю любое проявление использования служебного положения для личной выгоды, помимо официальной зарплаты и бонусов за выполнение KPI. А не только взятку и откат zРадио

Повідомлень: 2400 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 14:48 Re: Політичні дискусії freeze написав: Кстати будет у нас первый негр депутат, в смысле украинский темнокожий. Кстати будет у нас первый негр депутат, в смысле украинский темнокожий.



Мулат ідеологічно цілком вписується в лінію партії - видавав масу українофобських заяв. Навіть риги борця ставили у другу сотню, а не в першу десятку.

Мулат ідеологічно цілком вписується в лінію партії - видавав масу українофобських заяв. Навіть риги борця ставили у другу сотню, а не в першу десятку. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2597 З нами з: 19.04.12 Подякував: 33 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 15:43 Frant ГДЕНЬГИ

Повідомлень: 22 З нами з: 16.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 15:48 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: Энергетика советская на 96% (4% - альтернативная, построенная олигархами исключительно с целью воровать бюджет на зеленом тарифе).

Энергетика советская на 96% (4% - альтернативная, построенная олигархами исключительно с целью воровать бюджет на зеленом тарифе).



Эталонная зрада, просто эталонная.

Эталонная зрада, просто эталонная.



А возразить то нечего по факту



Sommer написав: zРадио написав: Машиностроение советское на 99%, и более 70% - не дожило до наших дней (в том числе полностью утраченное самолетостроение).

Машиностроение советское на 99%, и более 70% - не дожило до наших дней (в том числе полностью утраченное самолетостроение).



А то, что качество этого машиностроения было ниже плинтуса тебя не волнует? Главное красивые циферки?

А то, что качество этого машиностроения было ниже плинтуса тебя не волнует? Главное красивые циферки?



К сведению, машиностроение и автомобилестроение - это не одно и то же Горное, железнодорожное, авиационное, ракетно-космическое и агропромышленное машиностроение УССР были одними из самых передовых в мире!

А возразить то нечего по фактуК сведению, машиностроение и автомобилестроение - это не одно и то жеГорное, железнодорожное, авиационное, ракетно-космическое и агропромышленное машиностроение УССР были одними из самых передовых в мире!



Ракетно-космическое - да. Просто потому, что кроме СССР этим серьезно занимались только США.

Поэтому было самым передовым с конца.



А все остальное - таки ниже плинтуса.



zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: Животноводство советское на 99%, и более 80% - не дожило до наших дней (поголовье КРС уменьшилось с 25 до 3,5 млн).

Животноводство советское на 99%, и более 80% - не дожило до наших дней (поголовье КРС уменьшилось с 25 до 3,5 млн).



Ну да, вот при совке говядины ведь было - хоть завались! В 12 раз больше, чем сегодня, реки вообще из молока были, пенопласт из мороженого делали!



Ох уж сказочники. Ну да, вот при совке говядины ведь было - хоть завались! В 12 раз больше, чем сегодня, реки вообще из молока были, пенопласт из мороженого делали!Ох уж сказочники.



И снова возразить то нечего. Да, кстати, 25 / 3,5 и близко не 12, но то ерунда - подумаешь, делить в уме человек не умеет И снова возразить то нечего. Да, кстати, 25 / 3,5 и близко не 12, но то ерунда - подумаешь, делить в уме человек не умеет



На совковые сказки возражать действительно нечего. Со сказочниками спорить бесполезно. Ракетно-космическое - да. Просто потому, что кроме СССР этим серьезно занимались только США.Поэтому было самым передовым с конца.А все остальное - таки ниже плинтуса.На совковые сказки возражать действительно нечего. Со сказочниками спорить бесполезно. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4100 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 15:49 ЛАД написав: Кроме всего прочего, это, скорее, тоже наследие "совка" - предприятие создано ещё в 1991 при КБ Антонова.

И на 3-ем месте в мире по выпуску они находятся с 5% мирового выпуска - до 100 шт. (рекорд - 96) в год из примерно 2000 в мире. Кроме всего прочего, это, скорее, тоже наследие "совка" - предприятие создано ещё в 1991 при КБ Антонова.И на 3-ем месте в мире по выпуску они находятся с 5% мирового выпуска - до 100 шт. (рекорд - 96) в год из примерно 2000 в мире.



Стадия "кругом зрада" перетекает в стадию "принятие"? Стадия "кругом зрада" перетекает в стадию "принятие"? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4100 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 15:53 ЛАД написав: Я уже писал о Чехословакии в 1938, когда Польша грозила войной в случае попыток прохода РККА на помощь Чехословакии.

Я уже писал о Чехословакии в 1938, когда Польша грозила войной в случае попыток прохода РККА на помощь Чехословакии.



Потому что Польша прекрасно помнила поход РККА в 20-х.



ЛАД написав: Особенно смешно становится читать о таких "предложениях" на фоне последующего опыта боевых действий Польши против Германии. Сколько они продержались?

Даже если считать по максимуму, то чуть больше месяца - с 01.09 до 06.10.1939

Особенно смешно становится читать о таких "предложениях" на фоне последующего опыта боевых действий Польши против Германии. Сколько они продержались?Даже если считать по максимуму, то чуть больше месяца - с 01.09 до 06.10.1939



Потому что им в спину ударил совок. Если бы в 41-м японцы не нарушили договор (как СССР в свое время) и атаковали бы на востоке - никакой лендлиз не помог бы. Потому что Польша прекрасно помнила поход РККА в 20-х.Потому что им в спину ударил совок. Если бы в 41-м японцы не нарушили договор (как СССР в свое время) и атаковали бы на востоке - никакой лендлиз не помог бы. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4100 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3117311831193120 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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