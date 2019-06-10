Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:К сведению, машиностроение и автомобилестроение - это не одно и то же Горное, железнодорожное, авиационное, ракетно-космическое и агропромышленное машиностроение УССР были одними из самых передовых в мире!
Звідки інформація? З радянських підручників?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 11 чер, 2019 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
барабашов написав:или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает?
Даже тут на сайте было - предложение от Шкоды построить новый завод на больше миллиарда долларов - спасибо Порошенко и Гройсману сказали и ручкой помахали, с вами работать нельзя, у нас есть лучшие предложения куда вложить столь большие деньги.
Зато ради личного пиара на безвизе реформаторы Порошенко и Гройсман пустили лоукостера Ryanair в главный аэропорт страны (дичь, до которой не опустилось ни одно другое государство мира!)
Это не дичь - а конкретное предательство. Порошенко забыл что в Украине кроме МАУ есть и другие украинские авиакомпании - хочешь понизить цену билетов - дай преференции им - а не ирландцам. В результате - скидки получил ирландский Райанэйр - то есть в бюджет Украины они не платят (платят меньше других) - а инфраструктуру аэропорта пользует как все. То есть получается другие авиакомпании (в том числе украинские) тратят свои деньги чтоб только к нам летал Райанэйр с "колбасой по 2.20"
Kudrjavuy писал(а): ............... - Вся реальная промышленность сегодня находится в стадии принудительной ликвидации и вывода капитала. В том же состоянии и население.
Проблем с решением этих вопросов нет по определению. - Есть вопросы с уровнем криминала во Власти. - Решение данного вопроса то же не есть "проблемным" - проблема как раз в том что это делается руками "ИЗ-ВНЕ". Насильно и системно уничтожается любой потенциал Украины.
Из Ваших постов всё равно не понятно, почему Вы писали: "Мне стыдно за Вас". Не согласен, что "это делается руками "ИЗ-ВНЕ". Всё это делается нашими собственными "руками" (точнее, руками наших можновладцив, которые и стали можновладцями на основе разворовывания и уничтожения нашей промышленности). И всё это делается не насильно, а вполне добровольно - разворовывать и разрушать значительно легче, чем создавать. . Точно так же не совсем согласен с zРадио. Коррупция, безусловно, важный фактор, но не единственный. И ликвидации коррупции недостаточно для возрождения и развития промышленности. Хотя, мне кажется, что он понимает это и у него просто терминологическая неточность - коррупцию zРадио трактует слишком расширительно, включая в нее и не коррупционные законы, мешающие развитию и способствующие олигархии и монополии.
P.s. Почему-то пост попал в другую ветку, не пойму, как это получилось. Повторяю здесь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Kudrjavuy написав:Как раз в этом и нет "проблем"! Есть проблема во времени: уже с каждым днём безвозвратно уничтожаются последние уникальные предприятия, уходят кадры, закрываются ВУЗы, где они готовились... - Украина превратилась в насильника над собственным народом - что создаёт её блага. - Официально благодаря трактовке Конституции Украины 2011 года. Чёрным криминалом во власти(Калядныки только "За" ибо у них руки то же по горло в крови.) - Раскладку юридическую я Вам давал (10 страниц текста) - не тормозите!
Если предприятия закрываются, значит они когда-то открывались. Для этого необходимо выполнение ряда условий, о которых я выше сказал - инвестиции идут за спросом. Это непреложное правило. Но недостаточное - еще необходим независимый суд, отсутствие ментовского беспредела, конкурентные фискальные условия и качественное образование.
Да, поправить все в 2019-м гораздо тяжелее, чем в 2014-м, а в 2014-м - тяжелее, чем в 2009-м. И тем не менее при наличии мотивации элит это все еще возможно
Kudrjavuy писал(а): ............... - Вся реальная промышленность сегодня находится в стадии принудительной ликвидации и вывода капитала. В том же состоянии и население.
Проблем с решением этих вопросов нет по определению. - Есть вопросы с уровнем криминала во Власти. - Решение данного вопроса то же не есть "проблемным" - проблема как раз в том что это делается руками "ИЗ-ВНЕ". Насильно и системно уничтожается любой потенциал Украины.
Из Ваших постов всё равно не понятно, почему Вы писали: "Мне стыдно за Вас". Не согласен, что "это делается руками "ИЗ-ВНЕ". Всё это делается нашими собственными "руками" (точнее, руками наших можновладцив, которые и стали можновладцями на основе разворовывания и уничтожения нашей промышленности). И всё это делается не насильно, а вполне добровольно - разворовывать и разрушать значительно легче, чем создавать. . Точно так же не совсем согласен с zРадио. Коррупция, безусловно, важный фактор, но не единственный. И ликвидации коррупции недостаточно для возрождения и развития промышленности. Хотя, мне кажется, что он понимает это и у него просто терминологическая неточность - коррупцию zРадио трактует слишком расширительно, включая в нее и не коррупционные законы, мешающие развитию и способствующие олигархии и монополии.
P.s. Почему-то пост попал в другую ветку, не пойму, как это получилось. Повторяю здесь.
Я как раз раскрыл постом выше список необходимых условий для возрождения промышленности. А под коррупцией понимаю любое проявление использования служебного положения для личной выгоды, помимо официальной зарплаты и бонусов за выполнение KPI. А не только взятку и откат
zРадио написав:Энергетика советская на 96% (4% - альтернативная, построенная олигархами исключительно с целью воровать бюджет на зеленом тарифе).
Эталонная зрада, просто эталонная.
А возразить то нечего по факту
Sommer написав:
zРадио написав:Машиностроение советское на 99%, и более 70% - не дожило до наших дней (в том числе полностью утраченное самолетостроение).
А то, что качество этого машиностроения было ниже плинтуса тебя не волнует? Главное красивые циферки?
К сведению, машиностроение и автомобилестроение - это не одно и то же Горное, железнодорожное, авиационное, ракетно-космическое и агропромышленное машиностроение УССР были одними из самых передовых в мире!
Ракетно-космическое - да. Просто потому, что кроме СССР этим серьезно занимались только США. Поэтому было самым передовым с конца.
А все остальное - таки ниже плинтуса.
zРадио написав:
Sommer написав:
zРадио написав:Животноводство советское на 99%, и более 80% - не дожило до наших дней (поголовье КРС уменьшилось с 25 до 3,5 млн).
Ну да, вот при совке говядины ведь было - хоть завались! В 12 раз больше, чем сегодня, реки вообще из молока были, пенопласт из мороженого делали!
Ох уж сказочники.
И снова возразить то нечего. Да, кстати, 25 / 3,5 и близко не 12, но то ерунда - подумаешь, делить в уме человек не умеет
На совковые сказки возражать действительно нечего. Со сказочниками спорить бесполезно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
ЛАД написав:Кроме всего прочего, это, скорее, тоже наследие "совка" - предприятие создано ещё в 1991 при КБ Антонова. И на 3-ем месте в мире по выпуску они находятся с 5% мирового выпуска - до 100 шт. (рекорд - 96) в год из примерно 2000 в мире.
Стадия "кругом зрада" перетекает в стадию "принятие"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
ЛАД написав:Я уже писал о Чехословакии в 1938, когда Польша грозила войной в случае попыток прохода РККА на помощь Чехословакии.
Потому что Польша прекрасно помнила поход РККА в 20-х.
ЛАД написав:Особенно смешно становится читать о таких "предложениях" на фоне последующего опыта боевых действий Польши против Германии. Сколько они продержались? Даже если считать по максимуму, то чуть больше месяца - с 01.09 до 06.10.1939
Потому что им в спину ударил совок. Если бы в 41-м японцы не нарушили договор (как СССР в свое время) и атаковали бы на востоке - никакой лендлиз не помог бы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.