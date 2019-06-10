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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3117311831193120

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 174
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
14
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:45

  zРадио написав:К сведению, машиностроение и автомобилестроение - это не одно и то же :mrgreen: Горное, железнодорожное, авиационное, ракетно-космическое и агропромышленное машиностроение УССР были одними из самых передовых в мире!


Звідки інформація?
З радянських підручників?
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Востаннє редагувалось Frant в Вів 11 чер, 2019 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:59

  zРадио написав:
  freeze написав:
  барабашов написав:или вместо автоЗаЗа новый завод на деньги Коломойского отбабахает?


Даже тут на сайте было - предложение от Шкоды построить новый завод на больше миллиарда долларов - спасибо Порошенко и Гройсману сказали и ручкой помахали, с вами работать нельзя, у нас есть лучшие предложения куда вложить столь большие деньги.


Зато ради личного пиара на безвизе реформаторы Порошенко и Гройсман пустили лоукостера Ryanair в главный аэропорт страны (дичь, до которой не опустилось ни одно другое государство мира!) :mrgreen:


Это не дичь - а конкретное предательство. :evil:
Порошенко забыл что в Украине кроме МАУ есть и другие украинские авиакомпании - хочешь понизить цену билетов - дай преференции им - а не ирландцам.
В результате - скидки получил ирландский Райанэйр - то есть в бюджет Украины они не платят (платят меньше других) - а инфраструктуру аэропорта пользует как все. То есть получается другие авиакомпании (в том числе украинские) тратят свои деньги чтоб только к нам летал Райанэйр с "колбасой по 2.20" :shock:
katso
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:35

Kudrjavuy писал(а):
...............
- Вся реальная промышленность сегодня находится в стадии принудительной ликвидации и вывода капитала. В том же состоянии и население.

Проблем с решением этих вопросов нет по определению.
- Есть вопросы с уровнем криминала во Власти.
- Решение данного вопроса то же не есть "проблемным" - проблема как раз в том что это делается руками "ИЗ-ВНЕ". Насильно и системно уничтожается любой потенциал Украины.

Из Ваших постов всё равно не понятно, почему Вы писали: "Мне стыдно за Вас". :)
Не согласен, что "это делается руками "ИЗ-ВНЕ".
Всё это делается нашими собственными "руками" (точнее, руками наших можновладцив, которые и стали можновладцями на основе разворовывания и уничтожения нашей промышленности). И всё это делается не насильно, а вполне добровольно - разворовывать и разрушать значительно легче, чем создавать.
.
Точно так же не совсем согласен с zРадио. Коррупция, безусловно, важный фактор, но не единственный. И ликвидации коррупции недостаточно для возрождения и развития промышленности. Хотя, мне кажется, что он понимает это и у него просто терминологическая неточность - коррупцию zРадио трактует слишком расширительно, включая в нее и не коррупционные законы, мешающие развитию и способствующие олигархии и монополии.

P.s. Почему-то пост попал в другую ветку, не пойму, как это получилось. Повторяю здесь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 14:18

  Kudrjavuy написав:Как раз в этом и нет "проблем"!
Есть проблема во времени: уже с каждым днём безвозвратно уничтожаются последние уникальные предприятия, уходят кадры, закрываются ВУЗы, где они готовились...
- Украина превратилась в насильника над собственным народом - что создаёт её блага.
- Официально благодаря трактовке Конституции Украины 2011 года. Чёрным криминалом во власти(Калядныки только "За" ибо у них руки то же по горло в крови.)
- Раскладку юридическую я Вам давал (10 страниц текста) - не тормозите!


Если предприятия закрываются, значит они когда-то открывались. Для этого необходимо выполнение ряда условий, о которых я выше сказал - инвестиции идут за спросом. Это непреложное правило. Но недостаточное - еще необходим независимый суд, отсутствие ментовского беспредела, конкурентные фискальные условия и качественное образование.

Да, поправить все в 2019-м гораздо тяжелее, чем в 2014-м, а в 2014-м - тяжелее, чем в 2009-м. И тем не менее при наличии мотивации элит это все еще возможно
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 14:24

  ЛАД написав:
Kudrjavuy писал(а):
...............
- Вся реальная промышленность сегодня находится в стадии принудительной ликвидации и вывода капитала. В том же состоянии и население.

Проблем с решением этих вопросов нет по определению.
- Есть вопросы с уровнем криминала во Власти.
- Решение данного вопроса то же не есть "проблемным" - проблема как раз в том что это делается руками "ИЗ-ВНЕ". Насильно и системно уничтожается любой потенциал Украины.

Из Ваших постов всё равно не понятно, почему Вы писали: "Мне стыдно за Вас". :)
Не согласен, что "это делается руками "ИЗ-ВНЕ".
Всё это делается нашими собственными "руками" (точнее, руками наших можновладцив, которые и стали можновладцями на основе разворовывания и уничтожения нашей промышленности). И всё это делается не насильно, а вполне добровольно - разворовывать и разрушать значительно легче, чем создавать.
.
Точно так же не совсем согласен с zРадио. Коррупция, безусловно, важный фактор, но не единственный. И ликвидации коррупции недостаточно для возрождения и развития промышленности. Хотя, мне кажется, что он понимает это и у него просто терминологическая неточность - коррупцию zРадио трактует слишком расширительно, включая в нее и не коррупционные законы, мешающие развитию и способствующие олигархии и монополии.

P.s. Почему-то пост попал в другую ветку, не пойму, как это получилось. Повторяю здесь.


Я как раз раскрыл постом выше список необходимых условий для возрождения промышленности. А под коррупцией понимаю любое проявление использования служебного положения для личной выгоды, помимо официальной зарплаты и бонусов за выполнение KPI. А не только взятку и откат
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 14:48

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Кстати будет у нас первый негр депутат, в смысле украинский темнокожий.


Мулат ідеологічно цілком вписується в лінію партії - видавав масу українофобських заяв. Навіть риги борця ставили у другу сотню, а не в першу десятку.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:48

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Энергетика советская на 96% (4% - альтернативная, построенная олигархами исключительно с целью воровать бюджет на зеленом тарифе).


Эталонная зрада, просто эталонная. :mrgreen:


А возразить то нечего по факту

  Sommer написав:
  zРадио написав:Машиностроение советское на 99%, и более 70% - не дожило до наших дней (в том числе полностью утраченное самолетостроение).


А то, что качество этого машиностроения было ниже плинтуса тебя не волнует? Главное красивые циферки?


К сведению, машиностроение и автомобилестроение - это не одно и то же :mrgreen: Горное, железнодорожное, авиационное, ракетно-космическое и агропромышленное машиностроение УССР были одними из самых передовых в мире!


Ракетно-космическое - да. Просто потому, что кроме СССР этим серьезно занимались только США.
Поэтому было самым передовым с конца. :mrgreen:

А все остальное - таки ниже плинтуса.

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Животноводство советское на 99%, и более 80% - не дожило до наших дней (поголовье КРС уменьшилось с 25 до 3,5 млн).


Ну да, вот при совке говядины ведь было - хоть завались! В 12 раз больше, чем сегодня, реки вообще из молока были, пенопласт из мороженого делали!

Ох уж сказочники. :mrgreen:


И снова возразить то нечего. Да, кстати, 25 / 3,5 и близко не 12, но то ерунда - подумаешь, делить в уме человек не умеет :mrgreen:


На совковые сказки возражать действительно нечего. Со сказочниками спорить бесполезно.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:49

  ЛАД написав:Кроме всего прочего, это, скорее, тоже наследие "совка" - предприятие создано ещё в 1991 при КБ Антонова.
И на 3-ем месте в мире по выпуску они находятся с 5% мирового выпуска - до 100 шт. (рекорд - 96) в год из примерно 2000 в мире.


Стадия "кругом зрада" перетекает в стадию "принятие"? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:53

  ЛАД написав:Я уже писал о Чехословакии в 1938, когда Польша грозила войной в случае попыток прохода РККА на помощь Чехословакии.


Потому что Польша прекрасно помнила поход РККА в 20-х.

  ЛАД написав:Особенно смешно становится читать о таких "предложениях" на фоне последующего опыта боевых действий Польши против Германии. Сколько они продержались?
Даже если считать по максимуму, то чуть больше месяца - с 01.09 до 06.10.1939


Потому что им в спину ударил совок. Если бы в 41-м японцы не нарушили договор (как СССР в свое время) и атаковали бы на востоке - никакой лендлиз не помог бы.
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