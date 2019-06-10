Главой СВР Украины назначен Владислав Бухарев, имеющий медаль ФСБ "За боевое содружество".
Спасибо, зефилы, это действительно смешно.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:32
Клоунада продолжается!
Главой СВР Украины назначен Владислав Бухарев, имеющий медаль ФСБ "За боевое содружество".
Спасибо, зефилы, это действительно смешно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:24
А почему другие страны серьезно не занимались - наверно, потому что не хотели, да? Не прикидывайся ветошью!
Ракетно-космическое машиностроение - это квинтэссенция передовой науки, многосекторного промышленного производства и системного менеджмента!
Что на это брякнешь?
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