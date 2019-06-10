RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3118311931203121

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 174
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
14
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:32

Клоунада продолжается!

Главой СВР Украины назначен Владислав Бухарев, имеющий медаль ФСБ "За боевое содружество".

Спасибо, зефилы, это действительно смешно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4102
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:24

  Sommer написав:
  zРадио написав:Горное, железнодорожное, авиационное, ракетно-космическое и агропромышленное машиностроение УССР были одними из самых передовых в мире!


Ракетно-космическое - да. Просто потому, что кроме СССР этим серьезно занимались только США.
Поэтому было самым передовым с конца. :mrgreen:

А все остальное - таки ниже плинтуса.


А почему другие страны серьезно не занимались - наверно, потому что не хотели, да? :mrgreen: Не прикидывайся ветошью!

Ракетно-космическое машиностроение - это квинтэссенция передовой науки, многосекторного промышленного производства и системного менеджмента!


  Sommer написав:
  zРадио написав:Животноводство советское на 99%, и более 80% - не дожило до наших дней (поголовье КРС уменьшилось с 25 до 3,5 млн).



На совковые сказки возражать действительно нечего. Со сказочниками спорить бесполезно.


Что на это брякнешь? :mrgreen:

Зображення

https://www.zerno-ua.com/journals/2016/ ... vinu-polon
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2401
З нами з: 02.05.18
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 3118311931203121
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.