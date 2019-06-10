RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3119312031213122>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 175
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:32

Клоунада продолжается!

Главой СВР Украины назначен Владислав Бухарев, имеющий медаль ФСБ "За боевое содружество".

Спасибо, зефилы, это действительно смешно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4104
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:24

  Sommer написав:
  zРадио написав:Горное, железнодорожное, авиационное, ракетно-космическое и агропромышленное машиностроение УССР были одними из самых передовых в мире!


Ракетно-космическое - да. Просто потому, что кроме СССР этим серьезно занимались только США.
Поэтому было самым передовым с конца. :mrgreen:

А все остальное - таки ниже плинтуса.


А почему другие страны серьезно не занимались - наверно, потому что не хотели, да? :mrgreen: Не прикидывайся ветошью!

Ракетно-космическое машиностроение - это квинтэссенция передовой науки, многосекторного промышленного производства и системного менеджмента!


  Sommer написав:
  zРадио написав:Животноводство советское на 99%, и более 80% - не дожило до наших дней (поголовье КРС уменьшилось с 25 до 3,5 млн).



На совковые сказки возражать действительно нечего. Со сказочниками спорить бесполезно.


Что на это брякнешь? :mrgreen:

Зображення

https://www.zerno-ua.com/journals/2016/ ... vinu-polon
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 02.05.18
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:34

  Sommer написав:
  ЛАД написав:Особенно смешно становится читать о таких "предложениях" на фоне последующего опыта боевых действий Польши против Германии. Сколько они продержались?
Даже если считать по максимуму, то чуть больше месяца - с 01.09 до 06.10.1939


Потому что им в спину ударил совок


А что же тогда Польша, Франция и Великобритания нацистам войну объявили, а совку - нет?..

Да, и я таки не понял - ты намекаешь на то, что Львов - это Польша? :shock: Возврат украинских земель - это удар в спину полякам???

Мда... тяжелый случай
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 02.05.18
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:39

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Горное, железнодорожное, авиационное, ракетно-космическое и агропромышленное машиностроение УССР были одними из самых передовых в мире!


Ракетно-космическое - да. Просто потому, что кроме СССР этим серьезно занимались только США.
Поэтому было самым передовым с конца. :mrgreen:

А все остальное - таки ниже плинтуса.


А почему другие страны серьезно не занимались - наверно, потому что не хотели, да? :mrgreen: Не прикидывайся ветошью!


Потому что у других стран были другие приоритеты. Это только совок предпочитал летать в космос с голым задом.

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Животноводство советское на 99%, и более 80% - не дожило до наших дней (поголовье КРС уменьшилось с 25 до 3,5 млн).



На совковые сказки возражать действительно нечего. Со сказочниками спорить бесполезно.


Что на это брякнешь? :mrgreen:

Зображення

https://www.zerno-ua.com/journals/2016/ ... vinu-polon


Я в отличие от сказочников помню совковые магазины и могу сравнить их с теперешними.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4104
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:40

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  ЛАД написав:Особенно смешно становится читать о таких "предложениях" на фоне последующего опыта боевых действий Польши против Германии. Сколько они продержались?
Даже если считать по максимуму, то чуть больше месяца - с 01.09 до 06.10.1939


Потому что им в спину ударил совок


А что же тогда Польша, Франция и Великобритания нацистам войну объявили, а совку - нет?..


Потому что те решили схитрить и напасть позже, прийти на все готовенькое.

  zРадио написав:Да, и я таки не понял - ты намекаешь на то, что Львов - это Польша? :shock: Возврат украинских земель - это удар в спину полякам???


Ты так договоришься, что и Крым рашка возвращала.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4104
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:57

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Что на это брякнешь?


Дивний графік пік 26 млн. КРХ, з яких тільки 8 млн. корови. А решта воли, що возять чумаків?
В тій статті по посиланню говориться про подвоєння надоїв від корови у порівнянні з 1990 р. Тому мінус можливість експортувати в ту ж РФ більше поголів'я і не потрібно.
От в Польщі, яка "Как за 11 лет Польша стала молочной королевой Европы"
https://bakertilly.ua/ru/news/id43066 В 2010 году в Польше насчитывалось 2,54 млн. коров, а в 2014 году их количество сократилось до 2,24 млн. В то же время, объемы производства молока увеличились с 8,9 млн. тон в 2010 до 10,6 млн. тон в 2014.


До речі тваринництво і пов'язані з ним галузі дає шалену кількість вуглекислого газу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2598
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:58

  Sommer написав:
  zРадио написав:Да, и я таки не понял - ты намекаешь на то, что Львов - это Польша? :shock: Возврат украинских земель - это удар в спину полякам???


Ты так договоришься, что и Крым рашка возвращала.


Дак это ты как раз договоришься. Я эти темы вообще не трогаю. Как нормальным американцам не приходит в голову обвинять англичан в захвате индейских земель, так и мне не приходит в голову обвинять РИ/СССР за расширение и возврат украинских территорий, осуществляемые преимущественно силой.

В таких вопросах нужно быть тише воды и ниже травы...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 02.05.18
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:13

  Ой+ написав:
  zРадио написав:Что на это брякнешь?


Дивний графік пік 26 млн. КРХ, з яких тільки 8 млн. корови. А решта воли, що возять чумаків?
В тій статті по посиланню говориться про подвоєння надоїв від корови у порівнянні з 1990 р. Тому мінус можливість експортувати в ту ж РФ більше поголів'я і не потрібно.
От в Польщі, яка "Как за 11 лет Польша стала молочной королевой Европы"
https://bakertilly.ua/ru/news/id43066 В 2010 году в Польше насчитывалось 2,54 млн. коров, а в 2014 году их количество сократилось до 2,24 млн. В то же время, объемы производства молока увеличились с 8,9 млн. тон в 2010 до 10,6 млн. тон в 2014.


До речі тваринництво і пов'язані з ним галузі дає шалену кількість вуглекислого газу.


Зачем вам лезть туда, где вы не понимаете даже элементарных вещей? Разницу между общим количеством КРС и коровами в отдельности на 95% составляют телята, не производящие молока, а выращиваемые на мясо.


Далее - глупость о том, что "нам больше и не надо", лучше тоже оставьте при себе.

Импорт мяса растет фантастическими темпами (и не от хорошей жизни украинцев, а от стагнации собственного производства). За 2018-й год в деньгах он составил 1.5 млрд долларов! Карл! На эту сумму ухудшился внешнеторговый баланс "аграрной сверхдержавы", как называл Украину Порошенко.

https://ru.agroinsider.com.ua/2018/12/2 ... a-na-tret/

Ну а по поводу углекислых газов - надо же, а швейцарцев и новозеладцев, лидирующих в мире по экологии, это как-то не парит :mrgreen:

PS: да, и не вздумайте тупить бред ака "зато у нас производства курятины растет" - это бизнес дружбана прошлого Президента на госдотациях и незаконном захвате земель
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 02.05.18
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:28

  Sommer написав:Я в отличие от сказочников помню совковые магазины и могу сравнить их с теперешними.


Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 29.05.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:32

  shapo написав:
  Sommer написав:Я в отличие от сказочников помню совковые магазины и могу сравнить их с теперешними.


Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали


Выступлю в защиту Киевского торта производства Рошен :D Лучше делают только на заказ, либо очень маленькими партиями за очень дорого.

А плиточный шоколад и бОльшая часть конфет - правда, г...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 02.05.18
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 3119312031213122>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], pesikot, zРадио, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.