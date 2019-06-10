Главой СВР Украины назначен Владислав Бухарев, имеющий медаль ФСБ "За боевое содружество".
Спасибо, зефилы, это действительно смешно.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:32
Клоунада продолжается!
Главой СВР Украины назначен Владислав Бухарев, имеющий медаль ФСБ "За боевое содружество".
Спасибо, зефилы, это действительно смешно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:24
А почему другие страны серьезно не занимались - наверно, потому что не хотели, да? Не прикидывайся ветошью!
Ракетно-космическое машиностроение - это квинтэссенция передовой науки, многосекторного промышленного производства и системного менеджмента!
Что на это брякнешь?
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:34
А что же тогда Польша, Франция и Великобритания нацистам войну объявили, а совку - нет?..
Да, и я таки не понял - ты намекаешь на то, что Львов - это Польша? Возврат украинских земель - это удар в спину полякам???
Мда... тяжелый случай
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:39
Потому что у других стран были другие приоритеты. Это только совок предпочитал летать в космос с голым задом.
Я в отличие от сказочников помню совковые магазины и могу сравнить их с теперешними.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:40
Потому что те решили схитрить и напасть позже, прийти на все готовенькое.
Ты так договоришься, что и Крым рашка возвращала.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:57
Re: Політичні дискусії
Дивний графік пік 26 млн. КРХ, з яких тільки 8 млн. корови. А решта воли, що возять чумаків?
В тій статті по посиланню говориться про подвоєння надоїв від корови у порівнянні з 1990 р. Тому мінус можливість експортувати в ту ж РФ більше поголів'я і не потрібно.
От в Польщі, яка "Как за 11 лет Польша стала молочной королевой Европы"
До речі тваринництво і пов'язані з ним галузі дає шалену кількість вуглекислого газу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:58
Дак это ты как раз договоришься. Я эти темы вообще не трогаю. Как нормальным американцам не приходит в голову обвинять англичан в захвате индейских земель, так и мне не приходит в голову обвинять РИ/СССР за расширение и возврат украинских территорий, осуществляемые преимущественно силой.
В таких вопросах нужно быть тише воды и ниже травы...
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:13
Зачем вам лезть туда, где вы не понимаете даже элементарных вещей? Разницу между общим количеством КРС и коровами в отдельности на 95% составляют телята, не производящие молока, а выращиваемые на мясо.
Далее - глупость о том, что "нам больше и не надо", лучше тоже оставьте при себе.
Импорт мяса растет фантастическими темпами (и не от хорошей жизни украинцев, а от стагнации собственного производства). За 2018-й год в деньгах он составил 1.5 млрд долларов! Карл! На эту сумму ухудшился внешнеторговый баланс "аграрной сверхдержавы", как называл Украину Порошенко.
Ну а по поводу углекислых газов - надо же, а швейцарцев и новозеладцев, лидирующих в мире по экологии, это как-то не парит
PS: да, и не вздумайте тупить бред ака "зато у нас производства курятины растет" - это бизнес дружбана прошлого Президента на госдотациях и незаконном захвате земель
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:28
Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:32
Выступлю в защиту Киевского торта производства Рошен Лучше делают только на заказ, либо очень маленькими партиями за очень дорого.
А плиточный шоколад и бОльшая часть конфет - правда, г...
|