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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3119312031213122

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 175
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:34

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  ЛАД написав:Особенно смешно становится читать о таких "предложениях" на фоне последующего опыта боевых действий Польши против Германии. Сколько они продержались?
Даже если считать по максимуму, то чуть больше месяца - с 01.09 до 06.10.1939


Потому что им в спину ударил совок


А что же тогда Польша, Франция и Великобритания нацистам войну объявили, а совку - нет?..

А что же совок не объявил войну нацистам ? а вместе с нацистами делили Польшу.
Мда, клинический случай у вас.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:48

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали
Так палятся те кто не из Украины пишет. Рошен конешно не идеал но за эти деньги принципиально лучшего у нас нет. Примите за поребриком к сведению.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:52


Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.
Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:57

  pesikot написав:
  zРадио написав:
А что же тогда Польша, Франция и Великобритания нацистам войну объявили, а совку - нет?..

А что же совок не объявил войну нацистам ? а вместе с нацистами делили Польшу.
Мда, клинический случай у вас.


А нас что здесь сегодня - перекличка сепаратистов? :mrgreen: Вы тоже считаете, что СССР захватил часть Польши?

А я то думал, что СССР вернул захваченные поляками украинские земли, и дальше ни на метр не пошел!!
zРадио
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