zРадио написав:
А что же тогда Польша, Франция и Великобритания нацистам войну объявили, а совку - нет?..
А что же совок не объявил войну нацистам ? а вместе с нацистами делили Польшу.
Мда, клинический случай у вас.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:34
А что же совок не объявил войну нацистам ? а вместе с нацистами делили Польшу.
Мда, клинический случай у вас.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:48
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:52
Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.
Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:57
А нас что здесь сегодня - перекличка сепаратистов? Вы тоже считаете, что СССР захватил часть Польши?
А я то думал, что СССР вернул захваченные поляками украинские земли, и дальше ни на метр не пошел!!
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