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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 31203121312231233124 ... 3126>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 175
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:34

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  ЛАД написав:Особенно смешно становится читать о таких "предложениях" на фоне последующего опыта боевых действий Польши против Германии. Сколько они продержались?
Даже если считать по максимуму, то чуть больше месяца - с 01.09 до 06.10.1939


Потому что им в спину ударил совок


А что же тогда Польша, Франция и Великобритания нацистам войну объявили, а совку - нет?..

А что же совок не объявил войну нацистам ? а вместе с нацистами делили Польшу.
Мда, клинический случай у вас.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:48

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали
Так палятся те кто не из Украины пишет. Рошен конешно не идеал но за эти деньги принципиально лучшего у нас нет. Примите за поребриком к сведению.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:52


Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.
Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:57

  pesikot написав:
  zРадио написав:
А что же тогда Польша, Франция и Великобритания нацистам войну объявили, а совку - нет?..

А что же совок не объявил войну нацистам ? а вместе с нацистами делили Польшу.
Мда, клинический случай у вас.


А нас что здесь сегодня - перекличка сепаратистов? :mrgreen: Вы тоже считаете, что СССР захватил часть Польши?

А я то думал, что СССР вернул захваченные поляками украинские земли, и дальше ни на метр не пошел!!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:02

  zРадио написав:
Зачем вам лезть туда, где вы не понимаете даже элементарных вещей? Разницу между общим количеством КРС и коровами в отдельности на 95% составляют телята, не производящие молока, а выращиваемые на мясо.

Не лезьте туда, где вы не понимаете элементарных вещей.
Телятины в свободной продаже почти не было. Которой, по вашему, должно было быть много. Тогда 25 млн голов КРС, но в магазинах их не было.
Сейчас 3.2 млн КРС и ... они есть на рынках и магазинах. Телятина и телятина постарше, и говядина
PS. в моем детстве меня часто отправляли в село к бабушке. Поэтому, я мог сравнить, просто по размерам. Как выглядел домашний теленок и какой тощий был колхозный телёнок. Сколько молока могла дать домашняя корова и сколько молока давала колхозная корова.
Количество в колхозном стаде может и было, в чём я сомневаюсь. Но по весу и качеству молока, явно отставало колхозное стадо.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:02

  pesikot написав:Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.
Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке.


Дык я вам тоже в этом духе могу ответить - частные истории о пустых полках можно рассказывать сколько угодно. Но если заглянуть в статистику, то сразу все станет очевидно.

PS: лично я не помню пустых полок. Я помню полки, набитые одним и тем же коротким списком товаров - ассортимента не было, если сравнивать тогда и сейчас. Вот это факт. А то, что ничего не было - вранье!
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:05

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:
  rjkz написав:
  zРадио написав:Гитлер дальновидный (с) Цитаты великих людей :mrgreen:


Гитлер был вынужден напасть. Если-бы он этого не сделал 22 июня, то СССР напал-бы на Германию 6 июля.
Нападать на СССР...сами подумайте...как Гитлер думал УДЕРЖИВАТЬ такую территорию? К тому-же захватив уже всю Европу и там тоже надо было хотя-бы мало-мальское присутствие в основных населенных пунктах. А еще и европейские народы даже сдавшись не хотели сдаваться. И французское Сопротивление и восстания в варшавском гетто и партизанские движения от Греции до Моравии.
А тут такая идиологизированная огромная страна. Что-то мне подсказывает, что не очень-то и собирался нападать Гитлер на СССР. Пришлось наверное.

НЕ БЫЛ ВЫНУЖДЕН. И СССР точно не собирался в 41-ом нападать на Германию.
К 22/6 соотношение сил было следующим:
Группа армий Север (29 дивизий, 16-я/18-я армии, 4-я ТГ) и почти 730 тыс. военнослужащих против 420 тыс. и 25-ти неполных советских дивизий (из них 6 национальных, сразу бросивших оружие латышей/литовцев/эстонцев) Северо-Западного фронта от Немана до Чудского озера.
Группа армий Центр (50 дивизий, 4-я, 9-я армии, 3-я и 2-я ТГ) и 1,5 млн. военнослужащих против 620 тыс. (44 дивизии) Западного фронта от Бреста до Орши
Группа Армий Юг (46 немецких и 13 румынских дивизий, 6-я, 11-я, 17-я армии, 1-я ТГ) и 1,5 млн. военнослужащих против Юго-западного фронта (830 тыс) и ОдВо (350 тыс.)от Днестра до Днепра.
Т.е. 3,7 млн. человек против максимум 2,2 млн. на стратегических направлениях. В тылу немцев еще одна (2-я полевая) армия и до 250 тыс. солдат. В Заполярье развертывается 20-я немецкая, в Карелии и 2 финские армии (450 тыс. только финнов) против 350 тыс. бойцов ЛВО.
В тылу РККА с конца мая к фронту движутся 6 армий 18-я/16-я/19-я/20-я/21-я/22-я и 2 мехкорпуса, т.е. около 800 тыс. солдат и офицеров, которые могли прибыть (и прибыли уже к линии Днепр-Западная Двина) в начале июля. Нужно быть безумцем, чтобы при подобном соотношении сил, с частями, укомплектованными на 2/3-4/5 атаковать полностью развернутую, готовую к бою лучшую в мире армию, да еще и имевшую опыт 2-х летней непрерывной войны.
Возможно, Сталин и начал бы войну летом 42-го, но в 41-ом он осознавал реальное соотношение сил, и страшно боялся нападения Германии. Ни о какой атаке на запад речи и быть не могло.


Даже не пытайтесь.
К лету 41-го ударные части РККА уже были выдвинуты к западным границам, аэродромы базирования тоже, война застала технику на платформах в эшелонах. Может вы не в курсе, но огромная часть танковых частей к лету 41-го была укомплектована ЛЕГКИМИ танками в том числе КОЛЕСНЫМИ, которые были весьма уместны на европейских асфальтированных дорогах, но абсолютно не применимы на бескрайних просторах "направлений" :mrgreen: .
Кроме того, танки в принципе - это наступательное вооружение, а легкие танки - для стремительного наступления, когда нет высокоэшелонированной обороны, с дальней артиллерией. БОльшая часть этого была или разбомблена в первые дни войны или была захвачена нанесшими упреждающий удар войсками вермахта. Захваченная в первые дни войны ОСАДНАЯ (то есть наступательная) крупнокалиберная артиллерия была использована в том числе при блокировании Ленинграда.

Что примечательно, техника шла впереди на одних эшелонах, а боеприпасы не были еще подвезены. Удивительно! Если руководствоваться логикой обороны, но очень разумно если армия готовится к нападению.

Работающая к 1941-му почти 2 пятилетки "на войну" страна оказалась не готова к нападению. Милитаризированная донельзя, запропагандированное население, культ армии, бесконечные "малые" войны как прелюдия Большой войны. И оказались неготовы к нападению. Почему? Только потому что НЕ ГОТОВИЛИСЬ К ОБОРОНЕ. Готовились к войне на территории противника.
А противник напал первым. В самый неудачный момент. Германия ударила в момент, когда СССР размахивался сам для удара. И как результат - сотни тысяч погибших и захваченных в плен в "котлах", захваченная и разбомбленная техника на приграничных станциях и аэродромах.
В создавшейся ситуации СССР очень быстро перешел от наступательной доктрины к оборонительной - военные заводы были перенесены на восток, многие за Урал. Где они сразу должны были строиться если СССР боялся нападения, но планы были СОВСЕМ другие.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:05

  zРадио написав:
  pesikot написав:Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.
Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке.


Дык я вам тоже в этом духе могу ответить - частные истории о пустых полках можно рассказывать сколько угодно. Но если заглянуть в статистику, то сразу все станет очевидно.

Вы опять палитесь фразой "перегибы на местах", то есть частные истории.
Вы смотрите статистику, а я видел эти полки. И заполненные полки 3-х литровыми банками березового сока - это ни разу не изобилие продуктов
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:08

  zРадио написав:А я то думал, что СССР вернул захваченные поляками украинские земли, и дальше ни на метр не пошел!!

Крым когда вернёте ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:11

  zРадио написав:
PS: лично я не помню пустых полок. Я помню полки, набитые одним и тем же коротким списком товаров - ассортимента не было, если сравнивать тогда и сейчас. Вот это факт. А то, что ничего не было - вранье!

Как обычно, начали с мяса, которого производили овер дохрена.
Закончили - так ведь березовый сок и бычки в томатном соусе были на всех полках.
Мясо где было ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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