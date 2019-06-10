zРадио написав:
А что же тогда Польша, Франция и Великобритания нацистам войну объявили, а совку - нет?..
А что же совок не объявил войну нацистам ? а вместе с нацистами делили Польшу.
Мда, клинический случай у вас.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:34
А что же совок не объявил войну нацистам ? а вместе с нацистами делили Польшу.
Мда, клинический случай у вас.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:48
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:52
Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.
Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:57
А нас что здесь сегодня - перекличка сепаратистов? Вы тоже считаете, что СССР захватил часть Польши?
А я то думал, что СССР вернул захваченные поляками украинские земли, и дальше ни на метр не пошел!!
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:02
Не лезьте туда, где вы не понимаете элементарных вещей.
Телятины в свободной продаже почти не было. Которой, по вашему, должно было быть много. Тогда 25 млн голов КРС, но в магазинах их не было.
Сейчас 3.2 млн КРС и ... они есть на рынках и магазинах. Телятина и телятина постарше, и говядина
PS. в моем детстве меня часто отправляли в село к бабушке. Поэтому, я мог сравнить, просто по размерам. Как выглядел домашний теленок и какой тощий был колхозный телёнок. Сколько молока могла дать домашняя корова и сколько молока давала колхозная корова.
Количество в колхозном стаде может и было, в чём я сомневаюсь. Но по весу и качеству молока, явно отставало колхозное стадо.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:02
Дык я вам тоже в этом духе могу ответить - частные истории о пустых полках можно рассказывать сколько угодно. Но если заглянуть в статистику, то сразу все станет очевидно.
PS: лично я не помню пустых полок. Я помню полки, набитые одним и тем же коротким списком товаров - ассортимента не было, если сравнивать тогда и сейчас. Вот это факт. А то, что ничего не было - вранье!
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:05
Re: Політичні дискусії
Даже не пытайтесь.
К лету 41-го ударные части РККА уже были выдвинуты к западным границам, аэродромы базирования тоже, война застала технику на платформах в эшелонах. Может вы не в курсе, но огромная часть танковых частей к лету 41-го была укомплектована ЛЕГКИМИ танками в том числе КОЛЕСНЫМИ, которые были весьма уместны на европейских асфальтированных дорогах, но абсолютно не применимы на бескрайних просторах "направлений" .
Кроме того, танки в принципе - это наступательное вооружение, а легкие танки - для стремительного наступления, когда нет высокоэшелонированной обороны, с дальней артиллерией. БОльшая часть этого была или разбомблена в первые дни войны или была захвачена нанесшими упреждающий удар войсками вермахта. Захваченная в первые дни войны ОСАДНАЯ (то есть наступательная) крупнокалиберная артиллерия была использована в том числе при блокировании Ленинграда.
Что примечательно, техника шла впереди на одних эшелонах, а боеприпасы не были еще подвезены. Удивительно! Если руководствоваться логикой обороны, но очень разумно если армия готовится к нападению.
Работающая к 1941-му почти 2 пятилетки "на войну" страна оказалась не готова к нападению. Милитаризированная донельзя, запропагандированное население, культ армии, бесконечные "малые" войны как прелюдия Большой войны. И оказались неготовы к нападению. Почему? Только потому что НЕ ГОТОВИЛИСЬ К ОБОРОНЕ. Готовились к войне на территории противника.
А противник напал первым. В самый неудачный момент. Германия ударила в момент, когда СССР размахивался сам для удара. И как результат - сотни тысяч погибших и захваченных в плен в "котлах", захваченная и разбомбленная техника на приграничных станциях и аэродромах.
В создавшейся ситуации СССР очень быстро перешел от наступательной доктрины к оборонительной - военные заводы были перенесены на восток, многие за Урал. Где они сразу должны были строиться если СССР боялся нападения, но планы были СОВСЕМ другие.
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:05
Вы опять палитесь фразой "перегибы на местах", то есть частные истории.
Вы смотрите статистику, а я видел эти полки. И заполненные полки 3-х литровыми банками березового сока - это ни разу не изобилие продуктов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:08
Крым когда вернёте ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:11
Как обычно, начали с мяса, которого производили овер дохрена.
Закончили - так ведь березовый сок и бычки в томатном соусе были на всех полках.
Мясо где было ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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