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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 31203121312231233124 ... 3126> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 175 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 175 Додано: Вів 11 чер, 2019 18:34 zРадио написав: Sommer написав: ЛАД написав: Особенно смешно становится читать о таких "предложениях" на фоне последующего опыта боевых действий Польши против Германии. Сколько они продержались?

Даже если считать по максимуму, то чуть больше месяца - с 01.09 до 06.10.1939

Особенно смешно становится читать о таких "предложениях" на фоне последующего опыта боевых действий Польши против Германии. Сколько они продержались?Даже если считать по максимуму, то чуть больше месяца - с 01.09 до 06.10.1939



Потому что им в спину ударил совок Потому что им в спину ударил совок



А что же тогда Польша, Франция и Великобритания нацистам войну объявили, а совку - нет?.. А что же тогда Польша, Франция и Великобритания нацистам войну объявили, а совку - нет?..

А что же совок не объявил войну нацистам ? а вместе с нацистами делили Польшу.

Мда, клинический случай у вас. А что же совок не объявил войну нацистам ? а вместе с нацистами делили Польшу.Мда, клинический случай у вас. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2624 З нами з: 31.08.09 Подякував: 224 раз. Подякували: 719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 18:48 Re: Політичні дискусії shapo написав: Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали Так палятся те кто не из Украины пишет. Рошен конешно не идеал но за эти деньги принципиально лучшего у нас нет. Примите за поребриком к сведению. Так палятся те кто не из Украины пишет. Рошен конешно не идеал но за эти деньги принципиально лучшего у нас нет. Примите за поребриком к сведению. Подолянин Повідомлень: 548 З нами з: 25.05.14 Подякував: 20 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 18:52 zРадио написав:



https://www.zerno-ua.com/journals/2016/ ... vinu-polon

Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.

Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке. Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2624 З нами з: 31.08.09 Подякував: 224 раз. Подякували: 719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 18:57 pesikot написав: zРадио написав:

А что же тогда Польша, Франция и Великобритания нацистам войну объявили, а совку - нет?.. А что же тогда Польша, Франция и Великобритания нацистам войну объявили, а совку - нет?..

А что же совок не объявил войну нацистам ? а вместе с нацистами делили Польшу.

Мда, клинический случай у вас. А что же совок не объявил войну нацистам ? а вместе с нацистами делили Польшу.Мда, клинический случай у вас.



А нас что здесь сегодня - перекличка сепаратистов? Вы тоже считаете, что СССР захватил часть Польши?



А я то думал, что СССР вернул захваченные поляками украинские земли, и дальше ни на метр не пошел!! А нас что здесь сегодня - перекличка сепаратистов?Вы тоже считаете, что СССР захватил часть Польши?А я то думал, что СССР вернул захваченные поляками украинские земли, и дальше ни на метр не пошел!! zРадио

Повідомлень: 2414 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 19:02 zРадио написав:

Зачем вам лезть туда, где вы не понимаете даже элементарных вещей? Разницу между общим количеством КРС и коровами в отдельности на 95% составляют телята, не производящие молока, а выращиваемые на мясо. Зачем вам лезть туда, где вы не понимаете даже элементарных вещей? Разницу между общим количеством КРС и коровами в отдельности на 95% составляют телята, не производящие молока, а выращиваемые на мясо.

Не лезьте туда, где вы не понимаете элементарных вещей.

Телятины в свободной продаже почти не было. Которой, по вашему, должно было быть много. Тогда 25 млн голов КРС, но в магазинах их не было.

Сейчас 3.2 млн КРС и ... они есть на рынках и магазинах. Телятина и телятина постарше, и говядина

PS. в моем детстве меня часто отправляли в село к бабушке. Поэтому, я мог сравнить, просто по размерам. Как выглядел домашний теленок и какой тощий был колхозный телёнок. Сколько молока могла дать домашняя корова и сколько молока давала колхозная корова.

Количество в колхозном стаде может и было, в чём я сомневаюсь. Но по весу и качеству молока, явно отставало колхозное стадо. Не лезьте туда, где вы не понимаете элементарных вещей.Телятины в свободной продаже почти не было. Которой, по вашему, должно было быть много. Тогда 25 млн голов КРС, но в магазинах их не было.Сейчас 3.2 млн КРС и ... они есть на рынках и магазинах. Телятина и телятина постарше, и говядинаPS. в моем детстве меня часто отправляли в село к бабушке. Поэтому, я мог сравнить, просто по размерам. Как выглядел домашний теленок и какой тощий был колхозный телёнок. Сколько молока могла дать домашняя корова и сколько молока давала колхозная корова.Количество в колхозном стаде может и было, в чём я сомневаюсь. Но по весу и качеству молока, явно отставало колхозное стадо. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2624 З нами з: 31.08.09 Подякував: 224 раз. Подякували: 719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 19:02 pesikot написав: Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.

Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке. Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке.



Дык я вам тоже в этом духе могу ответить - частные истории о пустых полках можно рассказывать сколько угодно. Но если заглянуть в статистику, то сразу все станет очевидно.



PS: лично я не помню пустых полок. Я помню полки, набитые одним и тем же коротким списком товаров - ассортимента не было, если сравнивать тогда и сейчас. Вот это факт. А то, что ничего не было - вранье! Дык я вам тоже в этом духе могу ответить - частные истории о пустых полках можно рассказывать сколько угодно. Но если заглянуть в статистику, то сразу все станет очевидно.PS: лично я не помню пустых полок. Я помню полки, набитые одним и тем же коротким списком товаров - ассортимента не было, если сравнивать тогда и сейчас. Вот это факт. А то, что ничего не было - вранье! zРадио

Повідомлень: 2414 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 19:05 Re: Політичні дискусії Волгарь написав: rjkz написав: zРадио написав: Гитлер дальновидный (с) Цитаты великих людей Гитлер дальновидный (с) Цитаты великих людей



Гитлер был вынужден напасть. Если-бы он этого не сделал 22 июня, то СССР напал-бы на Германию 6 июля.

Нападать на СССР...сами подумайте...как Гитлер думал УДЕРЖИВАТЬ такую территорию? К тому-же захватив уже всю Европу и там тоже надо было хотя-бы мало-мальское присутствие в основных населенных пунктах. А еще и европейские народы даже сдавшись не хотели сдаваться. И французское Сопротивление и восстания в варшавском гетто и партизанские движения от Греции до Моравии.

А тут такая идиологизированная огромная страна. Что-то мне подсказывает, что не очень-то и собирался нападать Гитлер на СССР. Пришлось наверное. Гитлер был вынужден напасть. Если-бы он этого не сделал 22 июня, то СССР напал-бы на Германию 6 июля.Нападать на СССР...сами подумайте...как Гитлер думал УДЕРЖИВАТЬ такую территорию? К тому-же захватив уже всю Европу и там тоже надо было хотя-бы мало-мальское присутствие в основных населенных пунктах. А еще и европейские народы даже сдавшись не хотели сдаваться. И французское Сопротивление и восстания в варшавском гетто и партизанские движения от Греции до Моравии.А тут такая идиологизированная огромная страна. Что-то мне подсказывает, что не очень-то и собирался нападать Гитлер на СССР. Пришлось наверное.

НЕ БЫЛ ВЫНУЖДЕН. И СССР точно не собирался в 41-ом нападать на Германию.

К 22/6 соотношение сил было следующим:

Группа армий Север (29 дивизий, 16-я/18-я армии, 4-я ТГ) и почти 730 тыс. военнослужащих против 420 тыс. и 25-ти неполных советских дивизий (из них 6 национальных, сразу бросивших оружие латышей/литовцев/эстонцев) Северо-Западного фронта от Немана до Чудского озера.

Группа армий Центр (50 дивизий, 4-я, 9-я армии, 3-я и 2-я ТГ) и 1,5 млн. военнослужащих против 620 тыс. (44 дивизии) Западного фронта от Бреста до Орши

Группа Армий Юг (46 немецких и 13 румынских дивизий, 6-я, 11-я, 17-я армии, 1-я ТГ) и 1,5 млн. военнослужащих против Юго-западного фронта (830 тыс) и ОдВо (350 тыс.)от Днестра до Днепра.

Т.е. 3,7 млн. человек против максимум 2,2 млн. на стратегических направлениях. В тылу немцев еще одна (2-я полевая) армия и до 250 тыс. солдат. В Заполярье развертывается 20-я немецкая, в Карелии и 2 финские армии (450 тыс. только финнов) против 350 тыс. бойцов ЛВО.

В тылу РККА с конца мая к фронту движутся 6 армий 18-я/16-я/19-я/20-я/21-я/22-я и 2 мехкорпуса, т.е. около 800 тыс. солдат и офицеров, которые могли прибыть (и прибыли уже к линии Днепр-Западная Двина) в начале июля. Нужно быть безумцем, чтобы при подобном соотношении сил, с частями, укомплектованными на 2/3-4/5 атаковать полностью развернутую, готовую к бою лучшую в мире армию, да еще и имевшую опыт 2-х летней непрерывной войны.

Возможно, Сталин и начал бы войну летом 42-го, но в 41-ом он осознавал реальное соотношение сил, и страшно боялся нападения Германии. Ни о какой атаке на запад речи и быть не могло. НЕ БЫЛ ВЫНУЖДЕН. И СССР точно не собирался в 41-ом нападать на Германию.К 22/6 соотношение сил было следующим:Группа армий Север (29 дивизий, 16-я/18-я армии, 4-я ТГ) и почти 730 тыс. военнослужащих против 420 тыс. и 25-ти неполных советских дивизий (из них 6 национальных, сразу бросивших оружие латышей/литовцев/эстонцев) Северо-Западного фронта от Немана до Чудского озера.Группа армий Центр (50 дивизий, 4-я, 9-я армии, 3-я и 2-я ТГ) и 1,5 млн. военнослужащих против 620 тыс. (44 дивизии) Западного фронта от Бреста до ОршиГруппа Армий Юг (46 немецких и 13 румынских дивизий, 6-я, 11-я, 17-я армии, 1-я ТГ) и 1,5 млн. военнослужащих против Юго-западного фронта (830 тыс) и ОдВо (350 тыс.)от Днестра до Днепра.Т.е. 3,7 млн. человек против максимум 2,2 млн. на стратегических направлениях. В тылу немцев еще одна (2-я полевая) армия и до 250 тыс. солдат. В Заполярье развертывается 20-я немецкая, в Карелии и 2 финские армии (450 тыс. только финнов) против 350 тыс. бойцов ЛВО.В тылу РККА с конца мая к фронту движутся 6 армий 18-я/16-я/19-я/20-я/21-я/22-я и 2 мехкорпуса, т.е. около 800 тыс. солдат и офицеров, которые могли прибыть (и прибыли уже к линии Днепр-Западная Двина) в начале июля. Нужно быть безумцем, чтобы при подобном соотношении сил, с частями, укомплектованными на 2/3-4/5 атаковать полностью развернутую, готовую к бою лучшую в мире армию, да еще и имевшую опыт 2-х летней непрерывной войны.Возможно, Сталин и начал бы войну летом 42-го, но в 41-ом он осознавал реальное соотношение сил, и страшно боялся нападения Германии. Ни о какой атаке на запад речи и быть не могло.



Даже не пытайтесь.

К лету 41-го ударные части РККА уже были выдвинуты к западным границам, аэродромы базирования тоже, война застала технику на платформах в эшелонах. Может вы не в курсе, но огромная часть танковых частей к лету 41-го была укомплектована ЛЕГКИМИ танками в том числе КОЛЕСНЫМИ, которые были весьма уместны на европейских асфальтированных дорогах, но абсолютно не применимы на бескрайних просторах "направлений" .

Кроме того, танки в принципе - это наступательное вооружение, а легкие танки - для стремительного наступления, когда нет высокоэшелонированной обороны, с дальней артиллерией. БОльшая часть этого была или разбомблена в первые дни войны или была захвачена нанесшими упреждающий удар войсками вермахта. Захваченная в первые дни войны ОСАДНАЯ (то есть наступательная) крупнокалиберная артиллерия была использована в том числе при блокировании Ленинграда.



Что примечательно, техника шла впереди на одних эшелонах, а боеприпасы не были еще подвезены. Удивительно! Если руководствоваться логикой обороны, но очень разумно если армия готовится к нападению.



Работающая к 1941-му почти 2 пятилетки "на войну" страна оказалась не готова к нападению. Милитаризированная донельзя, запропагандированное население, культ армии, бесконечные "малые" войны как прелюдия Большой войны. И оказались неготовы к нападению. Почему? Только потому что НЕ ГОТОВИЛИСЬ К ОБОРОНЕ. Готовились к войне на территории противника.

А противник напал первым. В самый неудачный момент. Германия ударила в момент, когда СССР размахивался сам для удара. И как результат - сотни тысяч погибших и захваченных в плен в "котлах", захваченная и разбомбленная техника на приграничных станциях и аэродромах.

В создавшейся ситуации СССР очень быстро перешел от наступательной доктрины к оборонительной - военные заводы были перенесены на восток, многие за Урал. Где они сразу должны были строиться если СССР боялся нападения, но планы были СОВСЕМ другие. Даже не пытайтесь.К лету 41-го ударные части РККА уже были выдвинуты к западным границам, аэродромы базирования тоже, война застала технику на платформах в эшелонах. Может вы не в курсе, но огромная часть танковых частей к лету 41-го была укомплектована ЛЕГКИМИ танками в том числе КОЛЕСНЫМИ, которые были весьма уместны на европейских асфальтированных дорогах, но абсолютно не применимы на бескрайних просторах "направлений"Кроме того, танки в принципе - это наступательное вооружение, а легкие танки - для стремительного наступления, когда нет высокоэшелонированной обороны, с дальней артиллерией. БОльшая часть этого была или разбомблена в первые дни войны или была захвачена нанесшими упреждающий удар войсками вермахта. Захваченная в первые дни войны ОСАДНАЯ (то есть наступательная) крупнокалиберная артиллерия была использована в том числе при блокировании Ленинграда.Что примечательно, техника шла впереди на одних эшелонах, а боеприпасы не были еще подвезены. Удивительно! Если руководствоваться логикой обороны, но очень разумно если армия готовится к нападению.Работающая к 1941-му почти 2 пятилетки "на войну" страна оказалась не готова к нападению. Милитаризированная донельзя, запропагандированное население, культ армии, бесконечные "малые" войны как прелюдия Большой войны. И оказались неготовы к нападению. Почему? Только потому что НЕ ГОТОВИЛИСЬ К ОБОРОНЕ. Готовились к войне на территории противника.А противник напал первым. В самый неудачный момент. Германия ударила в момент, когда СССР размахивался сам для удара. И как результат - сотни тысяч погибших и захваченных в плен в "котлах", захваченная и разбомбленная техника на приграничных станциях и аэродромах.В создавшейся ситуации СССР очень быстро перешел от наступательной доктрины к оборонительной - военные заводы были перенесены на восток, многие за Урал. Где они сразу должны были строиться если СССР боялся нападения, но планы были СОВСЕМ другие. rjkz

Повідомлень: 9406 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 19:05 zРадио написав: pesikot написав: Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.

Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке. Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке.



Дык я вам тоже в этом духе могу ответить - частные истории о пустых полках можно рассказывать сколько угодно. Но если заглянуть в статистику, то сразу все станет очевидно. Дык я вам тоже в этом духе могу ответить - частные истории о пустых полках можно рассказывать сколько угодно. Но если заглянуть в статистику, то сразу все станет очевидно.

Вы опять палитесь фразой "перегибы на местах", то есть частные истории.

Вы смотрите статистику, а я видел эти полки. И заполненные полки 3-х литровыми банками березового сока - это ни разу не изобилие продуктов Вы опять палитесь фразой "перегибы на местах", то есть частные истории.Вы смотрите статистику, а я видел эти полки. И заполненные полки 3-х литровыми банками березового сока - это ни разу не изобилие продуктов "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2624 З нами з: 31.08.09 Подякував: 224 раз. Подякували: 719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 19:08 zРадио написав: А я то думал, что СССР вернул захваченные поляками украинские земли, и дальше ни на метр не пошел!! А я то думал, что СССР вернул захваченные поляками украинские земли, и дальше ни на метр не пошел!!

Крым когда вернёте ? Крым когда вернёте ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2624 З нами з: 31.08.09 Подякував: 224 раз. Подякували: 719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 19:11 zРадио написав:

PS: лично я не помню пустых полок. Я помню полки, набитые одним и тем же коротким списком товаров - ассортимента не было, если сравнивать тогда и сейчас. Вот это факт. А то, что ничего не было - вранье! PS: лично я не помню пустых полок. Я помню полки, набитые одним и тем же коротким списком товаров - ассортимента не было, если сравнивать тогда и сейчас. Вот это факт. А то, что ничего не было - вранье!

Как обычно, начали с мяса, которого производили овер дохрена.

Закончили - так ведь березовый сок и бычки в томатном соусе были на всех полках.

Мясо где было ? Как обычно, начали с мяса, которого производили овер дохрена.Закончили - так ведь березовый сок и бычки в томатном соусе были на всех полках.Мясо где было ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2624 З нами з: 31.08.09 Подякував: 224 раз. Подякували: 719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 31203121312231233124 ... 3126> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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