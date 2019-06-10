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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 312131223123312431253126> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 175 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 175 Додано: Вів 11 чер, 2019 19:12 pesikot написав: zРадио написав: А я то думал, что СССР вернул захваченные поляками украинские земли, и дальше ни на метр не пошел!! А я то думал, что СССР вернул захваченные поляками украинские земли, и дальше ни на метр не пошел!!

Крым когда вернёте ? Крым когда вернёте ?



Я задаю россиянам тот же вопрос. Можешь не манипулировать такой постановкой - здесь это не прокатит. Чай не цензор, и не корреспондент Я задаю россиянам тот же вопрос. Можешь не манипулировать такой постановкой - здесь это не прокатит. Чай не цензор, и не корреспондент zРадио

Повідомлень: 2414 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 19:27 Подолянин написав: shapo написав: Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали Так палятся те кто не из Украины пишет. Рошен конешно не идеал но за эти деньги принципиально лучшего у нас нет. Примите за поребриком к сведению. Так палятся те кто не из Украины пишет. Рошен конешно не идеал но за эти деньги принципиально лучшего у нас нет. Примите за поребриком к сведению.



1. Нефиг наводить напраслину на форумчан. Тем более оскорблять.

2. У меня рАшен в глубоком игноре уже давно. Не употребляю даже если торт в гостях или гости приносят. Противно. БКК полностью устраивает по качеству тортов, Свиточ - вафли и конфеты, шоколада навалом - и швейцарский и немецкий. Чуть дороже, но не настолько. чтобы это было принципиально, а если по акции, то и в те-же деньги. Поэтому когда в Новусе (обычно) 50% скидка на шоколад - накупаю впрок, хотя и не очень его употребляем - шоббуло. АВК - есть невозможно и подозреваю, что и не стоит, если хоть немного беспокоит судьба собственного здоровья.



ЗЫ: есичЁ (ТМ Биг) -родился и живу в Киеве, предки в Киеве с начала прошлого века живут....Киев - это столица Украины (на всякий случай)....Украина - это страна в которой мы сейчас живем...Запоребрик - это НЕ Украина...и не Киев. 1. Нефиг наводить напраслину на форумчан. Тем более оскорблять.2. У меня рАшен в глубоком игноре уже давно. Не употребляю даже если торт в гостях или гости приносят. Противно. БКК полностью устраивает по качеству тортов, Свиточ - вафли и конфеты, шоколада навалом - и швейцарский и немецкий. Чуть дороже, но не настолько. чтобы это было принципиально, а если по акции, то и в те-же деньги. Поэтому когда в Новусе (обычно) 50% скидка на шоколад - накупаю впрок, хотя и не очень его употребляем - шоббуло. АВК - есть невозможно и подозреваю, что и не стоит, если хоть немного беспокоит судьба собственного здоровья.ЗЫ: есичЁ (ТМ Биг) -родился и живу в Киеве, предки в Киеве с начала прошлого века живут....Киев - это столица Украины (на всякий случай)....Украина - это страна в которой мы сейчас живем...Запоребрик - это НЕ Украина...и не Киев. rjkz

Повідомлень: 9405 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 19:29 Re: Політичні дискусії pesikot написав: zРадио написав:

PS: лично я не помню пустых полок. Я помню полки, набитые одним и тем же коротким списком товаров - ассортимента не было, если сравнивать тогда и сейчас. Вот это факт. А то, что ничего не было - вранье! PS: лично я не помню пустых полок. Я помню полки, набитые одним и тем же коротким списком товаров - ассортимента не было, если сравнивать тогда и сейчас. Вот это факт. А то, что ничего не было - вранье!

Как обычно, начали с мяса, которого производили овер дохрена.

Закончили - так ведь березовый сок и бычки в томатном соусе были на всех полках.

Мясо где было ? Как обычно, начали с мяса, которого производили овер дохрена.Закончили - так ведь березовый сок и бычки в томатном соусе были на всех полках.Мясо где было ?



Дурдом, как вятровичи мозги прочистили, люди на полном серьезе уверены, что в СССР питались березовым соком и обгладывали кости по три раза.



В любой студенческой столовой были котлеты по 12 коп и натуральный шницель по 20 коп, ешь сколько хочешь, и запивай натуральной сметаной.



Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня. Дурдом, как вятровичи мозги прочистили, люди на полном серьезе уверены, что в СССР питались березовым соком и обгладывали кости по три раза.В любой студенческой столовой были котлеты по 12 коп и натуральный шницель по 20 коп, ешь сколько хочешь, и запивай натуральной сметаной.Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня. freeze 4 Повідомлень: 11787 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3575 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 19:33 Sommer написав: ЛАД написав: Я уже писал о Чехословакии в 1938, когда Польша грозила войной в случае попыток прохода РККА на помощь Чехословакии.

Я уже писал о Чехословакии в 1938, когда Польша грозила войной в случае попыток прохода РККА на помощь Чехословакии.



Потому что Польша прекрасно помнила поход РККА в 20-х.



ЛАД написав: Особенно смешно становится читать о таких "предложениях" на фоне последующего опыта боевых действий Польши против Германии. Сколько они продержались?

Даже если считать по максимуму, то чуть больше месяца - с 01.09 до 06.10.1939

Особенно смешно становится читать о таких "предложениях" на фоне последующего опыта боевых действий Польши против Германии. Сколько они продержались?Даже если считать по максимуму, то чуть больше месяца - с 01.09 до 06.10.1939



Потому что им в спину ударил совок. Если бы в 41-м японцы не нарушили договор (как СССР в свое время) и атаковали бы на востоке - никакой лендлиз не помог бы. Потому что Польша прекрасно помнила поход РККА в 20-х.Потому что им в спину ударил совок. Если бы в 41-м японцы не нарушили договор (как СССР в свое время) и атаковали бы на востоке - никакой лендлиз не помог бы.

Свистеть не мешки ворочать.

Вы бы перед тем как врать хотя бы в Вики даты посмотрели.

Утром 17 сентября в ноте советского правительства, вручённой в Москве послу Польши в СССР, было заявлено, что «поскольку Польское государство и его правительство перестали существовать, Советский Союз обязан взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии».



Тем же утром 17 сентября, в соответствиями с условиями секретного дополнительного протокола к договору о ненападении между СССР и Германией, Советский Союз осуществил ввод своих войск в восточные районы Польши[47]. Внутренняя пропаганда в СССР декларирует, что «РККА берёт под защиту братские народы». В 6 часов утра Красная армия двумя войсковыми группами перешла государственную границу.

К этому моменту польская армия была практически разгромлена Германией.



И что же Англия-Франция не поддержали Польшу? Я там приводил цитату Йодля.





Поэтому было самым передовым с конца. Ракетно-космическое - да. Просто потому, что кроме СССР этим серьезно занимались только США.Поэтому было самым передовым с конца.

Ну да, ну да! Только почему-то американцы до сих пор летают га орбитальную станцию на советских ракетах. И платят за это России приличные деньги.



ЛАД писал(а):

Кроме всего прочего, это, скорее, тоже наследие "совка" - предприятие создано ещё в 1991 при КБ Антонова.

И на 3-ем месте в мире по выпуску они находятся с 5% мирового выпуска - до 100 шт. (рекорд - 96) в год из примерно 2000 в мире.

Стадия "кругом зрада" перетекает в стадию "принятие"? Стадия "кругом зрада" перетекает в стадию "принятие"?

И где Вы усмотрели принятие?

Всё остальное в моём посте, Вы прочитать не удосужились? Например:

Действительно, украинских материалов в наших самолетах фактически нет. Единственное — это, наверное, стеклоткань, она производится в Харькове.



Простите, но Ваши методы спора удручают. Аргументы оппонента Вы либо не замечаете (делаете вид), либо перекручиваете. Не интересно.

Вы просто примитивный тролль. Включаю Вас в подпись. Свистеть не мешки ворочать.Вы бы перед тем как врать хотя бы в Вики даты посмотрели.К этому моменту польская армия была практически разгромлена Германией.И что же Англия-Франция не поддержали Польшу? Я там приводил цитату Йодля.Ну да, ну да! Только почему-то американцы до сих пор летают га орбитальную станцию на советских ракетах. И платят за это России приличные деньги.И где Вы усмотрели принятие?Всё остальное в моём посте, Вы прочитать не удосужились? Например:Простите, но Ваши методы спора удручают. Аргументы оппонента Вы либо не замечаете (делаете вид), либо перекручиваете. Не интересно.Вы просто примитивный тролль. Включаю Вас в подпись.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13356 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 19:35 pesikot написав: Не лезьте туда, где вы не понимаете элементарных вещей.

Телятины в свободной продаже почти не было. Которой, по вашему, должно было быть много. Тогда 25 млн голов КРС, но в магазинах их не было.

Сейчас 3.2 млн КРС и ... они есть на рынках и магазинах. Телятина и телятина постарше, и говядина

PS. в моем детстве меня часто отправляли в село к бабушке. Поэтому, я мог сравнить, просто по размерам. Как выглядел домашний теленок и какой тощий был колхозный телёнок. Сколько молока могла дать домашняя корова и сколько молока давала колхозная корова.

Количество в колхозном стаде может и было, в чём я сомневаюсь. Но по весу и качеству молока, явно отставало колхозное стадо. Не лезьте туда, где вы не понимаете элементарных вещей.Телятины в свободной продаже почти не было. Которой, по вашему, должно было быть много. Тогда 25 млн голов КРС, но в магазинах их не было.Сейчас 3.2 млн КРС и ... они есть на рынках и магазинах. Телятина и телятина постарше, и говядинаPS. в моем детстве меня часто отправляли в село к бабушке. Поэтому, я мог сравнить, просто по размерам. Как выглядел домашний теленок и какой тощий был колхозный телёнок. Сколько молока могла дать домашняя корова и сколько молока давала колхозная корова.Количество в колхозном стаде может и было, в чём я сомневаюсь. Но по весу и качеству молока, явно отставало колхозное стадо.







Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье



PS: сочувствую вашей детской травме. Смотреть на тощих колхозных телят - это, безусловно, пострашнее, чем провожать маму на работу в Польшу, с чем повсеместно сталкиваются современные украинские дети... Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркальеPS: сочувствую вашей детской травме. Смотреть на тощих колхозных телят - это, безусловно, пострашнее, чем провожать маму на работу в Польшу, с чем повсеместно сталкиваются современные украинские дети... zРадио

Повідомлень: 2414 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 19:39 zРадио написав: ........

Выступлю в защиту Киевского торта производства Рошен Лучше делают только на заказ, либо очень маленькими партиями за очень дорого.

...... ........Выступлю в защиту Киевского торта производства РошенЛучше делают только на заказ, либо очень маленькими партиями за очень дорого.......

Сильно защищать не стоит.

Торт хороший, но был лучше. Сильно защищать не стоит.Торт хороший, нолучше.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13356 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 19:40 rjkz написав: Подолянин написав: shapo написав: Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали Так палятся те кто не из Украины пишет. Рошен конешно не идеал но за эти деньги принципиально лучшего у нас нет. Примите за поребриком к сведению. Так палятся те кто не из Украины пишет. Рошен конешно не идеал но за эти деньги принципиально лучшего у нас нет. Примите за поребриком к сведению.



1. Нефиг наводить напраслину на форумчан. Тем более оскорблять.

2. У меня рАшен в глубоком игноре уже давно. Не употребляю даже если торт в гостях или гости приносят. Противно. БКК полностью устраивает по качеству тортов, Свиточ - вафли и конфеты, шоколада навалом - и швейцарский и немецкий. Чуть дороже, но не настолько. чтобы это было принципиально, а если по акции, то и в те-же деньги. Поэтому когда в Новусе (обычно) 50% скидка на шоколад - накупаю впрок, хотя и не очень его употребляем - шоббуло. АВК - есть невозможно и подозреваю, что и не стоит, если хоть немного беспокоит судьба собственного здоровья.



ЗЫ: есичЁ (ТМ Биг) -родился и живу в Киеве, предки в Киеве с начала прошлого века живут....Киев - это столица Украины (на всякий случай)....Украина - это страна в которой мы сейчас живем...Запоребрик - это НЕ Украина...и не Киев. 1. Нефиг наводить напраслину на форумчан. Тем более оскорблять.2. У меня рАшен в глубоком игноре уже давно. Не употребляю даже если торт в гостях или гости приносят. Противно. БКК полностью устраивает по качеству тортов, Свиточ - вафли и конфеты, шоколада навалом - и швейцарский и немецкий. Чуть дороже, но не настолько. чтобы это было принципиально, а если по акции, то и в те-же деньги. Поэтому когда в Новусе (обычно) 50% скидка на шоколад - накупаю впрок, хотя и не очень его употребляем - шоббуло. АВК - есть невозможно и подозреваю, что и не стоит, если хоть немного беспокоит судьба собственного здоровья.ЗЫ: есичЁ (ТМ Биг) -родился и живу в Киеве, предки в Киеве с начала прошлого века живут....Киев - это столица Украины (на всякий случай)....Украина - это страна в которой мы сейчас живем...Запоребрик - это НЕ Украина...и не Киев.



В Metro последнее время широкий ассортимент очень годной европейской кондитерки по хорошим ценам (не намного дороже Рошена). Преимущественно перешел на него.



Но от рошеновского Киевского торта по праздникам не могу отказаться. БКК-шный невозможно есть, ИМХО В Metro последнее время широкий ассортимент очень годной европейской кондитерки по хорошим ценам (не намного дороже Рошена). Преимущественно перешел на него.Но от рошеновского Киевского торта по праздникам не могу отказаться. БКК-шный невозможно есть, ИМХО zРадио

Повідомлень: 2414 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 19:41 Re: Політичні дискусії zРадио написав: PS: лично я не помню пустых полок. PS: лично я не помню пустых полок.



В різних місцях було по різному. Особисто я в свій час, будучи студентом у достатньо великому місті, багато продуктів завозив батькам в райцентр де навкруг було купа колгоспних ферм і великі м'ясокомбінати, але продуктів не було:



і так

В різних місцях було по різному. Особисто я в свій час, будучи студентом у достатньо великому місті, багато продуктів завозив батькам в райцентр де навкруг було купа колгоспних ферм і великі м'ясокомбінати, але продуктів не було:і так Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2599 З нами з: 19.04.12 Подякував: 33 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 19:42 shapo написав: Sommer написав: Я в отличие от сказочников помню совковые магазины и могу сравнить их с теперешними. Я в отличие от сказочников помню совковые магазины и могу сравнить их с теперешними.



Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали



Понимаешь, славек, веры тебе давно нет. Вкус прокисшего какао-масла в "шоколадных" конфетах никакому Рошену не снился.



А какое-нибудь "Вдохновение" либо выкидывалось раз в год по праздникам либо надо было за ним в столицу ездить. Да и то надо было охотиться. Понимаешь, славек, веры тебе давно нет. Вкус прокисшего какао-масла в "шоколадных" конфетах никакому Рошену не снился.А какое-нибудь "Вдохновение" либо выкидывалось раз в год по праздникам либо надо было за ним в столицу ездить. Да и то надо было охотиться. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4111 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 19:46 zРадио написав: pesikot написав: zРадио написав: А я то думал, что СССР вернул захваченные поляками украинские земли, и дальше ни на метр не пошел!! А я то думал, что СССР вернул захваченные поляками украинские земли, и дальше ни на метр не пошел!!

Крым когда вернёте ? Крым когда вернёте ?



Я задаю россиянам тот же вопрос. Можешь не манипулировать такой постановкой - здесь это не прокатит. Чай не цензор, и не корреспондент Я задаю россиянам тот же вопрос. Можешь не манипулировать такой постановкой - здесь это не прокатит. Чай не цензор, и не корреспондент

Опять спалился. Корр давно уже под Курченко.

Ты уже сходил в магазин и проверил откуда в России батончики Mars ? Опять спалился. Корр давно уже под Курченко.Ты уже сходил в магазин и проверил откуда в России батончики Mars ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2624 З нами з: 31.08.09 Подякував: 224 раз. Подякували: 719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 312131223123312431253126> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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