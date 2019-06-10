Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали
Так палятся те кто не из Украины пишет. Рошен конешно не идеал но за эти деньги принципиально лучшего у нас нет. Примите за поребриком к сведению.
1. Нефиг наводить напраслину на форумчан. Тем более оскорблять. 2. У меня рАшен в глубоком игноре уже давно. Не употребляю даже если торт в гостях или гости приносят. Противно. БКК полностью устраивает по качеству тортов, Свиточ - вафли и конфеты, шоколада навалом - и швейцарский и немецкий. Чуть дороже, но не настолько. чтобы это было принципиально, а если по акции, то и в те-же деньги. Поэтому когда в Новусе (обычно) 50% скидка на шоколад - накупаю впрок, хотя и не очень его употребляем - шоббуло. АВК - есть невозможно и подозреваю, что и не стоит, если хоть немного беспокоит судьба собственного здоровья.
ЗЫ: есичЁ (ТМ Биг) -родился и живу в Киеве, предки в Киеве с начала прошлого века живут....Киев - это столица Украины (на всякий случай)....Украина - это страна в которой мы сейчас живем...Запоребрик - это НЕ Украина...и не Киев.
zРадио написав: PS: лично я не помню пустых полок. Я помню полки, набитые одним и тем же коротким списком товаров - ассортимента не было, если сравнивать тогда и сейчас. Вот это факт. А то, что ничего не было - вранье!
Как обычно, начали с мяса, которого производили овер дохрена. Закончили - так ведь березовый сок и бычки в томатном соусе были на всех полках. Мясо где было ?
Дурдом, как вятровичи мозги прочистили, люди на полном серьезе уверены, что в СССР питались березовым соком и обгладывали кости по три раза.
В любой студенческой столовой были котлеты по 12 коп и натуральный шницель по 20 коп, ешь сколько хочешь, и запивай натуральной сметаной.
Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня.
ЛАД написав:Я уже писал о Чехословакии в 1938, когда Польша грозила войной в случае попыток прохода РККА на помощь Чехословакии.
Потому что Польша прекрасно помнила поход РККА в 20-х.
ЛАД написав:Особенно смешно становится читать о таких "предложениях" на фоне последующего опыта боевых действий Польши против Германии. Сколько они продержались? Даже если считать по максимуму, то чуть больше месяца - с 01.09 до 06.10.1939
Потому что им в спину ударил совок. Если бы в 41-м японцы не нарушили договор (как СССР в свое время) и атаковали бы на востоке - никакой лендлиз не помог бы.
Свистеть не мешки ворочать. Вы бы перед тем как врать хотя бы в Вики даты посмотрели.
Утром 17 сентября в ноте советского правительства, вручённой в Москве послу Польши в СССР, было заявлено, что «поскольку Польское государство и его правительство перестали существовать, Советский Союз обязан взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии».
Тем же утром 17 сентября, в соответствиями с условиями секретного дополнительного протокола к договору о ненападении между СССР и Германией, Советский Союз осуществил ввод своих войск в восточные районы Польши[47]. Внутренняя пропаганда в СССР декларирует, что «РККА берёт под защиту братские народы». В 6 часов утра Красная армия двумя войсковыми группами перешла государственную границу.
К этому моменту польская армия была практически разгромлена Германией.
И что же Англия-Франция не поддержали Польшу? Я там приводил цитату Йодля.
Ракетно-космическое - да. Просто потому, что кроме СССР этим серьезно занимались только США. Поэтому было самым передовым с конца.
Ну да, ну да! Только почему-то американцы до сих пор летают га орбитальную станцию на советских ракетах. И платят за это России приличные деньги.
ЛАД писал(а): Кроме всего прочего, это, скорее, тоже наследие "совка" - предприятие создано ещё в 1991 при КБ Антонова. И на 3-ем месте в мире по выпуску они находятся с 5% мирового выпуска - до 100 шт. (рекорд - 96) в год из примерно 2000 в мире.
Стадия "кругом зрада" перетекает в стадию "принятие"?
И где Вы усмотрели принятие? Всё остальное в моём посте, Вы прочитать не удосужились? Например:
Действительно, украинских материалов в наших самолетах фактически нет. Единственное — это, наверное, стеклоткань, она производится в Харькове.
Простите, но Ваши методы спора удручают. Аргументы оппонента Вы либо не замечаете (делаете вид), либо перекручиваете. Не интересно. Вы просто примитивный тролль. Включаю Вас в подпись.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
pesikot написав:Не лезьте туда, где вы не понимаете элементарных вещей. Телятины в свободной продаже почти не было. Которой, по вашему, должно было быть много. Тогда 25 млн голов КРС, но в магазинах их не было. Сейчас 3.2 млн КРС и ... они есть на рынках и магазинах. Телятина и телятина постарше, и говядина PS. в моем детстве меня часто отправляли в село к бабушке. Поэтому, я мог сравнить, просто по размерам. Как выглядел домашний теленок и какой тощий был колхозный телёнок. Сколько молока могла дать домашняя корова и сколько молока давала колхозная корова. Количество в колхозном стаде может и было, в чём я сомневаюсь. Но по весу и качеству молока, явно отставало колхозное стадо.
Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье
PS: сочувствую вашей детской травме. Смотреть на тощих колхозных телят - это, безусловно, пострашнее, чем провожать маму на работу в Польшу, с чем повсеместно сталкиваются современные украинские дети...
shapo написав:Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали
Так палятся те кто не из Украины пишет. Рошен конешно не идеал но за эти деньги принципиально лучшего у нас нет. Примите за поребриком к сведению.
1. Нефиг наводить напраслину на форумчан. Тем более оскорблять. 2. У меня рАшен в глубоком игноре уже давно. Не употребляю даже если торт в гостях или гости приносят. Противно. БКК полностью устраивает по качеству тортов, Свиточ - вафли и конфеты, шоколада навалом - и швейцарский и немецкий. Чуть дороже, но не настолько. чтобы это было принципиально, а если по акции, то и в те-же деньги. Поэтому когда в Новусе (обычно) 50% скидка на шоколад - накупаю впрок, хотя и не очень его употребляем - шоббуло. АВК - есть невозможно и подозреваю, что и не стоит, если хоть немного беспокоит судьба собственного здоровья.
ЗЫ: есичЁ (ТМ Биг) -родился и живу в Киеве, предки в Киеве с начала прошлого века живут....Киев - это столица Украины (на всякий случай)....Украина - это страна в которой мы сейчас живем...Запоребрик - это НЕ Украина...и не Киев.
В Metro последнее время широкий ассортимент очень годной европейской кондитерки по хорошим ценам (не намного дороже Рошена). Преимущественно перешел на него.
Но от рошеновского Киевского торта по праздникам не могу отказаться. БКК-шный невозможно есть, ИМХО
В різних місцях було по різному. Особисто я в свій час, будучи студентом у достатньо великому місті, багато продуктів завозив батькам в райцентр де навкруг було купа колгоспних ферм і великі м'ясокомбінати, але продуктів не було: і так