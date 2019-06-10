Погуглить и вылазят не менее впечатляющие картинки из современности.
Например, Киев, драка в Ашане за дешевые яйца
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:50
Погуглить и вылазят не менее впечатляющие картинки из современности.
Например, Киев, драка в Ашане за дешевые яйца
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:50
Зато молока - залейся. И дешевле воды. О чем это говорит? Может о том, что животноводство преимущественно было нацелено на выращивание коров молочных пород? Просто есть породы, которые хорошо набирают вес, а есть породы, которые в плане веса не очень, но дают хорошие надои. Кстати, если кто не в курсе, то в цивилизованном мире выведены мясные породы коров, мясо которых мягкое при жарке (и не только вырезка), а не как у нас - подошва кирзача.
В СССР было больше поголовье, но преимущественно молочных пород, как уже отметил выше, во-первых, а во вторых, стоит не забывать, что этим мясом надо было обеспечить огромную страну, в которой были регионы, выращивающие КРС, и огромные территории, где это было невозможно. И если сырого мяса был недостаток, то с консервами "Говядина тушенная" - нет. В отдаленных регионах СССР ими были заставлены все прилавки. И не только говяжьей тушенкой, но и конской, а вот свинная была внапряге. Кроме того, говяжьи туши шли в наполнение госрезерва, где хранились при очень низких температурах десятилетиями.
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:52
У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной".
А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?
Мда, клинический случай у вас.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:55
Научитесь читать.
shapo сравнивал с "совком", а не с каким-нибудь "поребриком".
И то, что у нас сегодня лучшего нет, не означает, что не было и в "совке".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:57
У вас уже паранойя. Вы свихнулись на Вятровиче.
Ещё не в состоянии разговор проследить. Началось с того, что в СССР мяса было много.
Но в магазинах мяса не было. Вы у нас старый дедушка, должны помнить.
По поводу студенческих столовых, их иначе как "рыгаловками" и не называли. Язву заработать можно было легко.
Но пошли сказки от вас. Разрушаете свою легенду Интернет-воин
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 11 чер, 2019 20:02
Этот персонаж обвиняет СССР в не-объявлении войны Германии после нападения той на Польшу, но при этом я что-то не слышу обвинений в адрес США о не-объявлении войны РФ после нападения той на Украину.
И это несмотря на то, что СССР не был гарантом безопасности Польши (как вы правильно отметили), а США являются не просто гарантом безопасности Украины, но и ключевым интересантом и спонсором нашего ядерного разоружения и предшествовавшего ему подписания Будапештского меморандума!
Додано: Вів 11 чер, 2019 20:02
То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошо
Секретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 11 чер, 2019 20:04
Как всегда, вы передёрнули слова.
После батончиков Mars, вы продолжаете пробивать дно.
Вопрос тот же, почему СССР сотрудничала с нацисткой Германией ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 11 чер, 2019 20:07
Re: Політичні дискусії
И ещё вопрос.
А что это любители России так возбудились ? О поголовье КРС говорят
И пытаются отвлечь нас от списков партии "Слуга Народа".
Там ттааккиие персонажи.
Мешок Зеленского натягивают на этот список
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 11 чер, 2019 20:08
О, так вы, оказывается, самый настоящий разносчик советских легенд! Ведь современная медицина точно знает, что язву провоцирует бактерия helicobacter pylori, а не еда дрянных студенческих столовых
Еще раз призываю не лезть туда, в чем не смыслите! Иначе ваше кричащая русофобия превратит вас в дурака.
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