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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 175
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
54
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:50

  Ой+ написав:
  zРадио написав:PS: лично я не помню пустых полок.


В різних місцях було по різному. Особисто я в свій час, будучи студентом у достатньо великому місті, багато продуктів завозив батькам в райцентр де навкруг було купа колгоспних ферм і великі м'ясокомбінати, але продуктів не було:
Зображення
і так
Зображення


Погуглить и вылазят не менее впечатляющие картинки из современности.
Например, Киев, драка в Ашане за дешевые яйца

https://www.youtube.com/watch?v=Nl_EdlSHjYI
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:50

  pesikot написав:

Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.
Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке.


Зато молока - залейся. И дешевле воды. О чем это говорит? Может о том, что животноводство преимущественно было нацелено на выращивание коров молочных пород? Просто есть породы, которые хорошо набирают вес, а есть породы, которые в плане веса не очень, но дают хорошие надои. Кстати, если кто не в курсе, то в цивилизованном мире выведены мясные породы коров, мясо которых мягкое при жарке (и не только вырезка), а не как у нас - подошва кирзача.
В СССР было больше поголовье, но преимущественно молочных пород, как уже отметил выше, во-первых, а во вторых, стоит не забывать, что этим мясом надо было обеспечить огромную страну, в которой были регионы, выращивающие КРС, и огромные территории, где это было невозможно. И если сырого мяса был недостаток, то с консервами "Говядина тушенная" - нет. В отдаленных регионах СССР ими были заставлены все прилавки. И не только говяжьей тушенкой, но и конской, а вот свинная была внапряге. Кроме того, говяжьи туши шли в наполнение госрезерва, где хранились при очень низких температурах десятилетиями.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:52

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:-------------
ЛАД
Особенно смешно становится читать о таких "предложениях" на фоне последующего опыта боевых действий Польши против Германии. Сколько они продержались?
Даже если считать по максимуму, то чуть больше месяца - с 01.09 до 06.10.1939
--------------
Потому что им в спину ударил совок

А что же тогда Польша, Франция и Великобритания нацистам войну объявили, а совку - нет?..

А что же совок не объявил войну нацистам ? а вместе с нацистами делили Польшу.
Мда, клинический случай у вас.

У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной". :)
А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?
Мда, клинический случай у вас.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:55

  Подолянин написав:
  shapo написав:Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали
Так палятся те кто не из Украины пишет. Рошен конешно не идеал но за эти деньги принципиально лучшего у нас нет. Примите за поребриком к сведению.

Научитесь читать.
shapo сравнивал с "совком", а не с каким-нибудь "поребриком".
И то, что у нас сегодня лучшего нет, не означает, что не было и в "совке".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:57

  freeze написав:Дурдом, как вятровичи мозги прочистили, люди на полном серьезе уверены, что в СССР питались березовым соком и обгладывали кости по три раза.

В любой студенческой столовой были котлеты по 12 коп и натуральный шницель по 20 коп, ешь сколько хочешь, и запивай натуральной сметаной.

У вас уже паранойя. Вы свихнулись на Вятровиче.
Ещё не в состоянии разговор проследить. Началось с того, что в СССР мяса было много.
Но в магазинах мяса не было. Вы у нас старый дедушка, должны помнить.
По поводу студенческих столовых, их иначе как "рыгаловками" и не называли. Язву заработать можно было легко.
Но пошли сказки от вас. Разрушаете свою легенду :) Интернет-воин
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 20:02

  ЛАД написав:У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной". :)
А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?
Мда, клинический случай у вас.


Этот персонаж обвиняет СССР в не-объявлении войны Германии после нападения той на Польшу, но при этом я что-то не слышу обвинений в адрес США о не-объявлении войны РФ после нападения той на Украину.

И это несмотря на то, что СССР не был гарантом безопасности Польши (как вы правильно отметили), а США являются не просто гарантом безопасности Украины, но и ключевым интересантом и спонсором нашего ядерного разоружения и предшествовавшего ему подписания Будапештского меморандума!
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 20:02

  ЛАД написав:У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной". :)
А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?
Мда, клинический случай у вас.

То есть, факт сотрудничество СССР с нацистами вы признали. Уже хорошо
Секретную часть пакта Молотов-Риббентроп недавно опубликовали.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 20:04

  zРадио написав:
  ЛАД написав:У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной". :)
А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?
Мда, клинический случай у вас.


Этот персонаж обвиняет СССР в не-объявлении войны Германии после нападения той на Польшу, но при этом я что-то не слышу обвинений в адрес США о не-объявлении войны РФ после нападения той на Украину.

И это несмотря на то, что СССР не был гарантом безопасности Польши (как вы правильно отметили), а США являются не просто гарантом безопасности Украины, но и ключевым интересантом и спонсором нашего ядерного разоружения и предшествовавшего ему подписания Будапештского меморандума!

Как всегда, вы передёрнули слова.
После батончиков Mars, вы продолжаете пробивать дно.
Вопрос тот же, почему СССР сотрудничала с нацисткой Германией ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 20:07

Re: Політичні дискусії

И ещё вопрос.
А что это любители России так возбудились ? О поголовье КРС говорят
И пытаются отвлечь нас от списков партии "Слуга Народа".
Там ттааккиие персонажи.
Мешок Зеленского натягивают на этот список
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 20:08

  pesikot написав:По поводу студенческих столовых, их иначе как "рыгаловками" и не называли. Язву заработать можно было легко.
Но пошли сказки от вас. Разрушаете свою легенду :)


О, так вы, оказывается, самый настоящий разносчик советских легенд! Ведь современная медицина точно знает, что язву провоцирует бактерия helicobacter pylori, а не еда дрянных студенческих столовых :mrgreen:

Еще раз призываю не лезть туда, в чем не смыслите! Иначе ваше кричащая русофобия превратит вас в дурака.
zРадио
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