Додано: Вів 11 чер, 2019 19:50

pesikot написав: zРадио написав:



https://www.zerno-ua.com/journals/2016/ ... vinu-polon

Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.

Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке. Картинки можно постить любые. Цифры показывать можно тоже любые.Но это не отменяет факта, что при СССР мяса в магазинах практически не было, а сейчас мясо есть и в магазинах, и на рынке.

Зато молока - залейся. И дешевле воды. О чем это говорит? Может о том, что животноводство преимущественно было нацелено на выращивание коров молочных пород? Просто есть породы, которые хорошо набирают вес, а есть породы, которые в плане веса не очень, но дают хорошие надои. Кстати, если кто не в курсе, то в цивилизованном мире выведены мясные породы коров, мясо которых мягкое при жарке (и не только вырезка), а не как у нас - подошва кирзача.В СССР было больше поголовье, но преимущественно молочных пород, как уже отметил выше, во-первых, а во вторых, стоит не забывать, что этим мясом надо было обеспечить огромную страну, в которой были регионы, выращивающие КРС, и огромные территории, где это было невозможно. И если сырого мяса был недостаток, то с консервами "Говядина тушенная" - нет. В отдаленных регионах СССР ими были заставлены все прилавки. И не только говяжьей тушенкой, но и конской, а вот свинная была внапряге. Кроме того, говяжьи туши шли в наполнение госрезерва, где хранились при очень низких температурах десятилетиями.