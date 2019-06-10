Подолянин написав:

1. Нефиг наводить напраслину на форумчан. Тем более оскорблять.2. У меня рАшен в глубоком игноре уже давно. Не употребляю даже если торт в гостях или гости приносят. Противно. БКК полностью устраивает по качеству тортов, Свиточ - вафли и конфеты, шоколада навалом - и швейцарский и немецкий. Чуть дороже, но не настолько. чтобы это было принципиально, а если по акции, то и в те-же деньги. Поэтому когда в Новусе (обычно) 50% скидка на шоколад - накупаю впрок, хотя и не очень его употребляем - шоббуло. АВК - есть невозможно и подозреваю, что и не стоит, если хоть немного беспокоит судьба собственного здоровья.ЗЫ: есичЁ (ТМ Биг) -родился и живу в Киеве, предки в Киеве с начала прошлого века живут....Киев - это столица Украины (на всякий случай)....Украина - это страна в которой мы сейчас живем...Запоребрик - это НЕ Украина...и не Киев.