Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Подолянин написав: 1. Нефиг наводить напраслину на форумчан. Тем более оскорблять. 2. У меня рАшен в глубоком игноре уже давно. Не употребляю даже если торт в гостях или гости приносят. Противно. БКК полностью устраивает по качеству тортов, Свиточ - вафли и конфеты, шоколада навалом - и швейцарский и немецкий. Чуть дороже, но не настолько. чтобы это было принципиально, а если по акции, то и в те-же деньги. Поэтому когда в Новусе (обычно) 50% скидка на шоколад - накупаю впрок, хотя и не очень его употребляем - шоббуло. АВК - есть невозможно и подозреваю, что и не стоит, если хоть немного беспокоит судьба собственного здоровья.
ЗЫ: есичЁ (ТМ Биг) -родился и живу в Киеве, предки в Киеве с начала прошлого века живут....Киев - это столица Украины (на всякий случай)....Украина - это страна в которой мы сейчас живем...Запоребрик - это НЕ Украина...и не Киев.
В Metro последнее время широкий ассортимент очень годной европейской кондитерки по хорошим ценам (не намного дороже Рошена). Преимущественно перешел на него.
Но от рошеновского Киевского торта по праздникам не могу отказаться. БКК-шный невозможно есть, ИМХО
Да, в Метро часто тоже закупался шоколадом, но потом как-то стало напряжно туда ездить. Обхожусь Новусом. Киевский торт, честно говоря, мне не особо-то нравился даже во времена СССР -предпочитал Пражский и бисквитные. БКК - Барвинок (детям обычно беру), Грильяжный, Пражские (появились с ягодами - весьма недурно) и еще что-то там.
ЗЫ: Я Вам в ЛС ответил на Ваше сообщение (должно-быть Вы не заметили) и задал вопрос. ОЧень интересует Ваше мнение по этому поводу.
Утром 17 сентября в ноте советского правительства, вручённой в Москве послу Польши в СССР, было заявлено, что «поскольку Польское государство и его правительство перестали существовать, Советский Союз обязан взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии».
О, пошли волгарские тезисы со ссылками на совковую брехню.
ЛАД написав:
Ракетно-космическое - да. Просто потому, что кроме СССР этим серьезно занимались только США. Поэтому было самым передовым с конца.
Ну да, ну да! Только почему-то американцы до сих пор летают га орбитальную станцию на советских ракетах. И платят за это России приличные деньги.
Потому что в свое время США решили помочь рашке и влили в поддержание ее космических штанов сотни миллионов долларов. В том числе практически убив свою пилотируемую программу.
Но сейчас РФ стремится на задворки космонавтики стремительными темпами, так что недолго осталось надувать щеки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
freeze написав:Дурдом, как вятровичи мозги прочистили, люди на полном серьезе уверены, что в СССР питались березовым соком и обгладывали кости по три раза.
В любой студенческой столовой были котлеты по 12 коп и натуральный шницель по 20 коп, ешь сколько хочешь, и запивай натуральной сметаной.
У вас уже паранойя. Вы свихнулись на Вятровиче. Ещё не в состоянии разговор проследить. Началось с того, что в СССР мяса было много. Но в магазинах мяса не было. Вы у нас старый дедушка, должны помнить. По поводу студенческих столовых, их иначе как "рыгаловками" и не называли. Язву заработать можно было легко. Но пошли сказки от вас. Разрушаете свою легенду Интернет-воин
Вы то, дитя, откуда знаете про рыгаловки студенческие ?
Естественно в УССР было гораздо больше мяса, просто потому что население было гораздо больше, и всё это население ело мясо, естественно что в УССР мясо съедалось гораздо больше, чем сейчас, потому что ртов было больше. То что в вашем сельском магазине не было мяса, и у вашей бабушки был тощий бычок, совсем не означает, что везде были такие убогие магазины и бедные бабушки. Хотя я не отрицаю, что ваша бабушка голодала, и вы недоедали, потому что воспитатели в детском саду воровали у вас котлету.
freeze написав:Естественно в УССР было гораздо больше мяса, просто потому что население было гораздо больше, и всё это население ело мясо, естественно что в УССР мясо съедалось гораздо больше, чем сейчас, потому что ртов было больше.
Поэтому советское руководство с презрением отказалось от "ножек Буша", потому что было "гораздо больше мяса"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Просто президент занят. Ну там на гольфкарах катается, отдыхает, на пианино играет...
Вот только соберется с силами и сразу все порешает!
А если не порешает, так "я вам ничего не обещал".
Я хочу послушать адептов. Они же и в Раду теперь хотят ЗЕлюдей завести. Нам обещали новые лица, что "семочка" не пройдет. А тут с ходу, просто ляп... и снова "семочка". Я че-то не понимаю - что случилось?
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 11 чер, 2019 20:29, всього редагувалось 1 раз.