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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 чер, 2019 20:28
zРадио написав:
Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье
freeze написав:
Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня.
Панове комуністи, якось договоріться між собою.
"Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.
Як так?
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:30
andrijk777 написав: zРадио написав:
Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье
freeze написав:
Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня.
Панове комуністи, якось договоріться між собою.
"Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.
Як так?
Пан капиталист, когда дочитаете до таких экономических категорий, как экспорт и импорт, возвращайтесь с ответом
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 11 чер, 2019 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:31
andrijk777 написав: zРадио написав:
Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье
freeze написав:
Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня.
Панове комуністи, якось договоріться між собою.
"Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.
Як так?
Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:35
zРадио написав: ЛАД написав:
У Франции и Великобритании был договор с Польшей и они, вроде как, чего-то гарантировали. Правда потом это назвали "странной войной".
А у СССР был хоть какой-нибудь договор с Польшей или Англией-Францией?Мда, клинический случай у вас.
Этот персонаж обвиняет СССР в не-объявлении войны Германии после нападения той на Польшу, но при этом я что-то не слышу обвинений в адрес США о не-объявлении войны РФ после нападения той на Украину.
И это несмотря на то, что СССР не был гарантом безопасности Польши (как вы правильно отметили), а США являются не просто гарантом безопасности Украины, но и ключевым интересантом и спонсором нашего ядерного разоружения и предшествовавшего ему подписания Будапештского меморандума!
США не самоустранились от проблемы, просто решают ее самым безопасным для себя способом, а Вы как думали все будет? Прибежит Чак Норрис и будет голой пяткой лупить обезьяну с ядерной дубиной?
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:36
zРадио написав: andrijk777 написав:
Панове комуністи, якось договоріться між собою.
"Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.
Як так?
Пан капиталист, когда дочитаете до таких экономических категорий, как экспорт и импорт, возвращайтесь с ответом
Тобто ви стверджуєте що при союзі мясо експортували?
Бо тільки при варіанті експорт-можна мати в 7 разів більше голів худоби - а споживати так само як зараз...
Мене дуже цікавлять цифри експорту..
Про експорт енергоносіїв з совка-я знаю
Про експорт жигулів в Фінляндію і на Кубу з Африкою - я чув..
А от куди експортували мясо??? Напевно в Аргентину з Монголією....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:39
shapo написав: Sommer написав:
Я в отличие от сказочников помню совковые магазины и могу сравнить их с теперешними.
Особенно по качеству кондитерских, молочных и пр. изделий. Такое дерьмо как Рошен при совке бы даром не брали
это точно - рошен испоганил доброе имя фабрики им. К.Маркса...
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:40
airmax78 написав: Sommer написав:
Просто президент занят. Ну там на гольфкарах катается, отдыхает, на пианино играет...
Вот только соберется с силами и сразу все порешает!
А если не порешает, так "я вам ничего не обещал".
Я хочу послушать адептов. Они же и в Раду теперь хотят ЗЕлюдей завести. Нам обещали новые лица, что "семочка" не пройдет. А тут с ходу, просто ляп... и снова "семочка". Я че-то не понимаю - что случилось?
Случилось то, о чем их предупреждали. Но они же умные-разумные, им же обещали, что они страной через фейсбук рулить будут...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:41
airmax78 написав:
Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется.
Я смотрю у всех рожденных в 1977-1978 году психологическая травма от недоедания.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:41
budivelnik написав:
Тобто ви стверджуєте що при союзі мясо експортували?
zРадио написав: andrijk777 написав:
Панове комуністи, якось договоріться між собою.
"Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.
Як так?
Пан капиталист, когда дочитаете до таких экономических категорий, как экспорт и импорт, возвращайтесь с ответом
Бо тільки при варіанті експорт-можна мати в 7 разів більше голів худоби - а споживати так само як зараз...
Мене дуже цікавлять цифри експорту..
Про експорт енергоносіїв з совка-я знаю
Про експорт жигулів в Фінляндію і на Кубу з Африкою - я чув..
А от куди експортували мясо??? Напевно в Аргентину з Монголією....
Совсем необязательно - я ж выше приводил ссылку на данные по импорту мяса сегодня.
В 2018-м в Украину импортировано 272 тыс тонн на сумму 1.5 млрд долларов.
А насчет экспорта мяса из УССР - межреспубликанские обмены абсолютно точно существовали и учитывались в статистике
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:42
airmax78 написав: andrijk777 написав: zРадио написав:
Я все понял - нынешние 3.5 млн голов КРС по суммарному весу и удоям больше, чем УССР-овские 25 млн. Здравствуй, зазеркалье
freeze написав:
Изобилия гипермаркетов и близко не было, но и мясо-молочных продуктов ели, думаю, в среднем по больнице столько же столько и сегодня.
Панове комуністи, якось договоріться між собою.
"Крупного рогатого скота" було в 7 разів більше, а споживали м"яса приблизно так як зараз. Причому населення зменшилось.
Як так?
Чем дальше от нас славная советская молодость - тем большими легендами она будет обрастать. И продуктов было завались, и товаров и всего чего хочешь. Такую страну проипали - аж плакать хочется.
Лучше всего при СССР жили школьники 1990-го года рождения(c)
Блин, анекдот настолько бородат, что уже вместо школьников надо писать студенты...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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